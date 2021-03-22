Новосибирский студент оформил через онлайн-банк кредит в 350 тысяч на маму соседа

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 18-летнему студенту, который оформил кредит через телефон друга, а затем потратил деньги, раздав свои долги.

Как рассказала НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова, молодой человек учился в новосибирском колледже и снимал квартиру вместе с несколькими друзьями. Вечером 4 сентября 2020 года студент попросил у одного из них телефон, так как у него кончились деньги, — он собирался зайти в соцсети.

— Знакомый дал ему свой телефон и лег спать. У него была в пользовании банковская карта, оформленная на его маму. Соответственно, онлайн-банк был подключен на данные мамы, она ему туда перечисляла деньги. Поскольку у него был одинаковый код на телефон и на онлайн-банк, студент решил зайти в онлайн-банк и оформить кредит, — рассказала Жанна Леонова.