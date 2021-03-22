Новосибирский студент оформил через онлайн-банк кредит в 350 тысяч на маму соседа

Студент колледжа взял 350 тысяч кредита на маму друга
Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 18-летнему студенту, который оформил кредит через телефон друга, а затем потратил деньги, раздав свои долги.
Как рассказала НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова, молодой человек учился в новосибирском колледже и снимал квартиру вместе с несколькими друзьями. Вечером 4 сентября 2020 года студент попросил у одного из них телефон, так как у него кончились деньги, — он собирался зайти в соцсети.
— Знакомый дал ему свой телефон и лег спать. У него была в пользовании банковская карта, оформленная на его маму. Соответственно, онлайн-банк был подключен на данные мамы, она ему туда перечисляла деньги. Поскольку у него был одинаковый код на телефон и на онлайн-банк, студент решил зайти в онлайн-банк и оформить кредит, — рассказала Жанна Леонова.
В итоге он подал заявку на кредит размером чуть больше 350 тысяч рублей — его оформили через 5 минут, деньги пришли на счет мамы соседа. Через этот же банк студент перевел 270 тысяч в счет погашения кредита своей мамы, и еще 80 тысяч рублей на свою карту, чтобы раздать личные долги.
Утром телефон стоял на зарядке, а его владелец сначала ничего не заподозрил. Через некоторое время начали приходить СМС из банка, из которых он понял, что оформлен кредит.
Он позвонил в банк и понял, кто оформил кредит, позвонил своей матери, она связалась с матерью мошенника. После студент сознался, что оформил кредит без разрешения, сообщила Жанна Леонова. Женщины договорились, что мать студента будет ежемесячно переводить платеж по кредиту.
Суд признал студента виновным по ч. 3 ст 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и назначил ему 1 год лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год. К. раньше не был судим, характеризовался средне-удовлетворительно.
В своих показаниях осужденный пояснял, что из-за личных долгов не смог найти другого выхода — у его матери есть еще один ребенок на иждивении и кредит. Сам мошенник не работал.
Приговор вынесен 18 марта, потерпевшим по делу признан банк, пострадавший молодой человек проходит как свидетель.
Схемой с быстрым оформлением кредита часто пользуются мошенники. В прошлом году мы рассказывали историю сибирячки, которую телефонные мошенники убедили взять кредит в 86 тысяч рублей. Злоумышленники позвонили ей на мобильный и представились сотрудниками Сбербанка. По телефону девушке сказали, что ее данные были похищены, а сейчас со счетов пытаются снять деньги. Аферисты убедили ее установить приложение для удаленного доступа к телефону, через него оформили кредит и тут же перевели средства на свой счет.