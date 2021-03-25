Новосибирскстат посчитал среднюю заработную плату жителей. Показываем, кто получает больше и меньше всех

Названа средняя зарплата новосибирцев за январь 2021 года
Новосибирскстат опубликовал данные о средней заработной плате в Сибирском федеральном округе за январь 2021 года. Она составила
При этом в Новосибирской области этот показатель составил
— Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, — объяснили в Новосибирскстате.
Показываем, в каких сферах жители Новосибирской области получают больше и меньше всего.
Больше всех получают новосибирцы, которые работают в области информационных технологий и связи —
Меньше всех зарплата у работников гостиниц и предприятий общественного питания —
На прошлой неделе стало известно, что Новосибирск вошел в десятку российских городов по уровню зарплат, предлагаемых работодателями, в феврале 2021 года. Он занял в рейтинге десятое место, пропустив вперед Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Уфу, Краснодар и Иркутск.