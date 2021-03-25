Новосибирскстат посчитал среднюю заработную плату жителей. Показываем, кто получает больше и меньше всех

Новосибирскстат опубликовал данные о средней заработной плате в Сибирском федеральном округе за январь 2021 года. Она составила 43 451 рубль.



При этом в Новосибирской области этот показатель составил 40 612 рублей.

— Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, — объяснили в Новосибирскстате.