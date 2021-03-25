25 марта четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 7/10
usd 76.15
eur 90.05
Тема дняЧто происходит с «Гигантом»? И при чем тут SPAR?

Все новости

Все новости

Новосибирскстат посчитал среднюю заработную плату жителей. Показываем, кто получает больше и меньше всех

В Новосибирской области в среднем платят 40 612 рублей

360
3Обсудить

Поделиться

Больше всех получают новосибирцы, которые работают в области информационных технологий и связи

Больше всех получают новосибирцы, которые работают в области информационных технологий и связи

Поделиться

Названа средняя зарплата новосибирцев за январь 2021 года

Новосибирскстат опубликовал данные о средней заработной плате в Сибирском федеральном округе за январь 2021 года. Она составила 43 451 рубль.

При этом в Новосибирской области этот показатель составил 40 612 рублей.

— Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, — объяснили в Новосибирскстате.

Показываем, в каких сферах жители Новосибирской области получают больше и меньше всего.

Поделиться

Больше всех получают новосибирцы, которые работают в области информационных технологий и связи — 72 424 рубля, финансовой и страховой отрасли — 60 864 рубля, научной и технической — 52 167 рублей.

Меньше всех зарплата у работников гостиниц и предприятий общественного питания — 25 420 рублей, сотрудников компаний, задействованных в водоотведении и вывозе мусора — 29 319 рублей и в строительстве — 29 562 рубля.

На прошлой неделе стало известно, что Новосибирск вошел в десятку российских городов по уровню зарплат, предлагаемых работодателями, в феврале 2021 года. Он занял в рейтинге десятое место, пропустив вперед Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Уфу, Краснодар и Иркутск.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

безработицазарплата
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...