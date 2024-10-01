«Дети бегали — КАМАЗ не тормозил»: новосибирцы перекрыли улицу в селе — они выгнали большегрузы

Дорогу местные перекрыли для одного КАМАЗа Источник: «АСТ-54 Black» / T.me











В селе Лекарственном Тогучинского района начались проверки после ночной акции, во время которой строительному грузовику перекрыли дорогу. В село приехал прокурор, а в администрации созвали экстренное совещание. Корреспондент НГС узнала у местных жителей, что сейчас происходит в населенном пункте.

«У нас по улицам бегают дети»

Как рассказала председатель инициативной группы Вера Драбынка, вчера жители перекрыли дорогу одному КАМАЗу, который ехал в карьер. Местные жители уже долго пытаются бороться с большегрузами, которые проезжают по улице Центральной.

— У нас по улицам бегают дети. А КАМАЗ даже не тормозит. Улицы узкие, без тротуаров. На Центральной улице находится школа. Жители и взорвались, — рассказывает Вера Драбынка.

К вечеру к жителям приехали полицейские и глава Тогучинского района Сергей Пыхтин. К нему вышли и другие соседи, в итоге собралась толпа.

Вера Драбынка уехала сегодня в Горный Алтай. Но ей звонил участковый, который вызвал ее на разговор. Сегодня, по словам местных жителей, по Лекарственному ходят полицейские и прокурор.

— По селу ездит cтарший участковый с прокурором. Утром по главной улице ездила спецтехника, — рассказал местный житель Игорь.

Как объясняет Вера Драбынка, карьер появился в 2014 году в 800 метрах от села. По ее словам, сначала строительная компания пыталась сделать дорогу рядом с селом, но это не получилось, и рабочие начали ездить через Лекарственное.

Дежурили местные по очереди и до ночи Источник: «АСТ-54 Black» / T.me

По словам жителей, в карьере, до которого ездят грузовики, добывают щебень.

— Взрывают рядом. А село у нас очень хорошее. Молодежи много, дома строят, квартиры покупают. Красивое село, озеро рядом. Перспективное село, аккуратное такое село. Мы дальше планируем в Москву обращаться. Если тонары (крупные самосвалы. — Прим. ред.) дальше будут идти, то село погибнет. И куда мы тогда пойдем? — спрашивает местная жительница.

Дорогу большегрузам перекрыли

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после публикации в СМИ о движении большегрузов по селу. Ведомство хочет выяснить, как грузоотправитель и перевозчик исполняют закон.

— Будут проверены достаточность и полнота принятых мер органами местного самоуправления и полиции. Организованы рейдовые мероприятия с участием Ространснадзора и ГАИ по пресечению указанных в публикации нарушений, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В селе Лекарственном сейчас работает прокурор района. Движение большегрузов остановили.

На своей странице глава Тогучинского района Сергей Пыхтин рассказал, что полностью поддерживает жителей. Вчера, 1 октября, он выезжал в село и пообщался с инициативной группой.

— Люди настроены решительно и ждут поддержки от власти. По данной проблеме провел совещание с прокурором Тогучинского района Андреем Вильгельмом и начальником отдела МВД России по Тогучинскому району Антоном Болдыревым, обсудили пути решения, — рассказал Сергей Пыхтин.

Также по видеосвязи глава района связался с Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области и ООО «Карьер». Сейчас власти определили, что будут делать дальше, и направили письмо в минтранс, чтобы установить знаки ограничения движения тяжеловесного транспорта.

Предприятию ООО «Карьер» выдали разрешение на использование земельного участка под строительство объездной дороги.

ООО «Карьер» создано в 2010 году и на 66,7% принадлежит ООО УК «Концерн „Сибирь“». Остальная часть принадлежит Валерию Червову. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2023 года выручка компании «Карьер» составила 246,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 6,5 миллиона рублей. Контактов ООО «Карьер» в «Контур.Фокусе» нет.

Концерн «Сибирь» — крупный застройщик в Новосибирске, который построил ЖК «Радуга Сибири», ЖК «Основа». Президент компании — Валерий Дмитриевич Червов. По данным сайта Совета депутатов Новосибирска, генеральным директором концерна «Сибирь» является депутат Дмитрий Валерьевич Червов.

Корреспондент НГС позвонила Дмитрию Червову. Он сообщил, что ничего про Лекарственное не знает, и сбросил звонок. В отделе маркетинга концерна «Сибирь» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

В прошлом году корреспонденты НГС ездили в село Марусино, рядом с которым расположен песчаный карьер. Там ездили самосвалы концерна «Сибирь» по тяжелой дороге. Тогда Валерий Червов заявил, что о проблеме знает и планирует ее решать.