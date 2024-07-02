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На Выставочной перекрыли проезд мусорными баками

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Город Восстание бабушек: в Новосибирске на Выставочной перекрыли проезд мусорными баками

Восстание бабушек: в Новосибирске на Выставочной перекрыли проезд мусорными баками

Водители уперлись в препятствие и не смогли проехать через двор

6 361
74 комментария
Сибирячки ругаются на местных жителей

В Новосибирске местные жительницы перекрыли проезд во дворе на Выставочной, 6. Инцидент произошел сегодня. Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Как можно заметить на видео, посреди дороги стоят мусорные баки и женщина, которая ругается на автора видео.

— Вот что творится на Выставочной, 6. Незаконное перекрытие дороги. Люди угрожают нам, что скинут кирпичи из-за того, что двигатель не заглушен, — рассказала автор видео.

Несколько женщин наблюдают за происходящим с балкона

Управляющая компания на Выставочной, 6 — «Служба заказчика ЖКХ». Там отказались давать комментарии журналисту НГС.

В декабре 2023 года жителям многоквартирного дома по улице Бориса Богаткова, 194/9 перегородили все выезды со двора. Владельцы соседнего здания захотели, чтобы по их территории не ездили чужие машины.

ПО ТЕМЕ
Выставочная Новосибирск Мусорные баки Проезд
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Комментарии
76
280556951
2 июля 2024, 12:12
Если честно, я понимаю жителей этого дома. Там полный бардак. Двор проезжий и проходной. Я там каждый день хожу с работы. Рядом школа. Яжемамки и яжепапки своих чадушек только что на крыльцо этой школы не завозят. В этом дворе всегда столько машин, что реально страшно ходить. Паркуются как попало, могут на газонах стоять. Естественно вся вонь от выхлопных газов летит в окна жителям. Если когда-нибудь жители соберутся и поставят себе забор (или шлагбаум) - это будет очень понятное решение. Потому как любому человеку дома хочется отдыхать, а не слушать чужую музыку из окон машин и нюхать выхлопные газы.
иван-т
2 июля 2024, 12:19
Надо поставить шлагбаум и пусть яжематери водят своих чад пешком. Везде где школа, садик - бардак.
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