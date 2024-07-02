Восстание бабушек: в Новосибирске на Выставочной перекрыли проезд мусорными баками

В Новосибирске местные жительницы перекрыли проезд во дворе на Выставочной, 6. Инцидент произошел сегодня. Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Как можно заметить на видео, посреди дороги стоят мусорные баки и женщина, которая ругается на автора видео.
— Вот что творится на Выставочной, 6. Незаконное перекрытие дороги. Люди угрожают нам, что скинут кирпичи из-за того, что двигатель не заглушен, — рассказала автор видео.
Управляющая компания на Выставочной, 6 — «Служба заказчика ЖКХ». Там отказались давать комментарии журналисту НГС.
В декабре 2023 года жителям многоквартирного дома по улице Бориса Богаткова, 194/9 перегородили все выезды со двора. Владельцы соседнего здания захотели, чтобы по их территории не ездили чужие машины.