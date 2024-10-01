«У нас дома рушатся»: жители села под Новосибирском воюют с самосвалами с соседнего карьера

Местные опасаются за безопасность детей и состояние асфальта, который не рассчитан на большие нагрузки Источник: Telegram-канале «АСТ-54 Black»











Жители села Лекарственное в Тогучинском районе Новосибирской области перекрыли дорогу груженным самосвалам, которые ездят через их населенный пункт к карьеру. О своей проблеме они рассказали в видеообращении в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Ситуация у нас критическая сложилась, село может погибнуть из-за соседнего карьера. С 2014 года на этом карьере пытаются работать. Дорогу объездную не построили. Одну дорогу раскопали, но бросили. Другую ближе к селу им не разрешили делать после нашего обращения. Они поступили еще лучше — через село пустили «Тонары», КАМАЗы, — говорит в опубликованном ролике одна из местных жительниц.

По ее словам, сельчане обращались в прокуратуру Тогучинского района и к главе района, однако помощи не получили.

— Карьер открыли вопреки воли граждан. Он находится в 800 метрах от села, вся пыль идет к нам, взрывы слышны, у нас дома рушатся, — отметила другая местная жительница.

Жители Лекарственного опасаются за безопасность детей, которые ходят по этой дороге в школу, и состояние асфальта, не рассчитанного на такие нагрузки. В итоге местные организовали круглосуточные дежурства, чтобы самостоятельно останавливать машины.

Источник: Telegram-канале «АСТ-54 Black»

Днем 30 сентября они остановили несколько большегрузов и не давали им проехать дальше. По данным «АСТ-54 Black», так они простояли примерно до 22 часов вечера. Также на место прибыли не менее шести экипажей ДПС. В итоге жители Лекарственного добились, чтобы самосвалы развернулись и поехали в обратном направлении.

О каком именно карьере в видеообращении идет речь — не уточняется. По данным карт 2ГИС, самый близкий карьер к Лекарственному — Самарский, который находится в примерно в 17 километрах от села.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют обстоятельства конфликта.

НГС отправил запрос в администрацию Тогучинского района и прокуратуру Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.