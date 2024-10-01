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Экология Не уследил за порядком: начальник новосибирского полигона пойдет под суд за пожар на свалке

Не уследил за порядком: начальник новосибирского полигона пойдет под суд за пожар на свалке

Из-за возгорания загрязнился воздух

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4 комментария

Крупный пожар на полигоне тушили в мае

В Новосибирской области начнут судить и. о. начальника «Левобережного» мусорного полигона. По версии следствия, его действия привели к возгоранию на свалке 14 мая.

Подробности рассказали в пресс-службах Следственного комитета и прокуратуры Новосибирской области. Исполняющего обязанности начальника полигона обвиняют в нарушении эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшем загрязнение воздуха (ч. 1 ст. 251 УК РФ). По информации источника НГС, обвиняемого зовут Иван Багров. Делом занимался отдел по расследованию особо важных дел следственного СУСК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, обвиняемый не обеспечил контроль за заполнением полигона и порядком захоронения отходов.

— В результате бездействия фигуранта по делу 14 мая этого года на территории полигона в Новосибирском районе произошло возгорание твердых бытовых отходов, что повлекло загрязнение природных свойств воздуха по нескольким показателям, — говорится в сообщении прокуратуры.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Крупный пожар на мусорном полигоне в мае привел к тому, что новосибирцы чувствовали запах гари в разных частях города, а дым было видно издалека. НГС показывал 15 фото с места возгорания.

В июле мусорный полигон «Левобережный» закрыли. Отходы стали свозить на Гусинобродскую свалку и мелкие площадки в пригороде.

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Комментарии
4
Гость
18 минут
То есть пока украинцы сопротивляютя, власть мощи будет лояльно впаривать о заботе?
Гость
7 минут
На полигоне ГРУ под Тамбовом вспыхнул мощный таинственный пожар- При более близком ознакомлении местных жителей близ лежащих посёлков оказалось--=ничего тайного-элементарная диверсия- Ночью неизвестные проникли на территорию полигона минуя военный пост охраны и подожгли склад с боеприпасами - взорвалось и горит до сих пор с 27 сентября-
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