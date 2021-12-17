«Экология-Новосибирск» ответила на заявление о расторжении контракта — компания готовится к работе на праздниках

«Экология-Новосибирск», региональный оператор по обращению с ТКО, ответила на заявление губернатора НСО Андрея Травникова о том, что власти запустили процедуру расторжения договора с компанией. В частности, компания намерена работать в новогодние праздники.
— С контрагентами по вынесенным судебным решениям проводятся переговоры о рассрочке выплат.
О ходе подготовки проектов нормативно-правовых актов рекомендуем обратиться за комментарием в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики НСО, — сообщила компания в ответе на запрос НГС.
Также «Экология-Новосибирск» заявила, что летом наладила вывоз мусора в регионе.
— ООО «Экология-Новосибирск» в рабочем режиме осуществляет выполнение возложенных на регионального оператора функций: ежедневно на линию выходят 357 единиц техники, более двух с половиной миллионов потребителей обеспечиваются коммунальной услугой по обращению с ТКО, обслуживаются более одного миллиона двухсот тысяч лицевых счетов физических и юридических лиц, работают диспетчерская и абонентская службы. Параллельно ведется работа по подготовке к осуществлению деятельности в период новогодних праздников.
По данным «Контур.Фокус», ООО «Экология-Новосибирск» существует с 2012 года. Основной владелец ООО «Экология-Новосибирск» — группа «ВИС» (около 70%), крупный российский инфраструктурный холдинг, один из ключевых подрядчиков «Газпрома».
Известность компания приобрела в июле 2018 года, когда стала региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области.
В начале декабря «Экология-Новосибирск» объявила, что собирается запустить процедуру банкротства. Регоператор объяснил это тем, что такая мера поможет отсрочить выплату долгов перевозчикам, оздоровить фирму и наладить бесперебойную работу. НГС разбирался, чем банкротство компании грозит городу.