Новосибирец обнаружил свалку битого асфальта в зеленой зоне у реки

Житель Новосибирска Сергей Деринг обнаружил кучи битого асфальта и щебня в дачной зеленой зоне в Дзержинском районе.



Свалка расположена между садовыми обществами «Пенсионер-учитель» и «Садовод-мичуринец», недалеко от берега реки Каменки. Сергей Деринг рассказал журналисту НГС, что летом, во время дачного сезона, когда на проезде между дачами было много машин, свалки не было — она появилась только неделю назад.



— Когда я ехал туда, навстречу выезжал КАМАЗ, и возле кучи были свежие следы автомобиля, так как после дождей земля в лесу сырая. А вчера я, мягко сказать, офигел от того, что это всё там разрастается. Еще чуть-чуть, и лес превратится в свалку, — возмутился мужчина.

