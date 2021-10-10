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Новосибирец обнаружил свалку битого асфальта в зеленой зоне у реки

Он предположил, что асфальт свозят с улицы Волочаевской

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Новосибирец предположил, что асфальт в лесок свозят с улицы Волочаевской

Новосибирец предположил, что асфальт в лесок свозят с улицы Волочаевской

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В Дзержинском районе обнаружили незаконную свалку асфальта и щебня

Житель Новосибирска Сергей Деринг обнаружил кучи битого асфальта и щебня в дачной зеленой зоне в Дзержинском районе.

Свалка расположена между садовыми обществами «Пенсионер-учитель» и «Садовод-мичуринец», недалеко от берега реки Каменки. Сергей Деринг рассказал журналисту НГС, что летом, во время дачного сезона, когда на проезде между дачами было много машин, свалки не было — она появилась только неделю назад.

— Когда я ехал туда, навстречу выезжал КАМАЗ, и возле кучи были свежие следы автомобиля, так как после дождей земля в лесу сырая. А вчера я, мягко сказать, офигел от того, что это всё там разрастается. Еще чуть-чуть, и лес превратится в свалку, — возмутился мужчина.

Свалка появилась около недели назад и стремительно разрастается

Свалка появилась около недели назад и стремительно разрастается

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Сергей Деринг предположил, что битый асфальт свозят с улицы Волочаевской:

— Таких совпадений не бывает, — уверен он. — Кучи стали появляться, когда на Волочаевской начали выдалбливать новый асфальт для установки бетонных поребриков. Вывозят КАМАЗами, каждый день мимо них езжу.

Журналист НГС направила в мэрию Новосибирска запрос с просьбой уточнить подрядчика работ на улице Волочаевской и возможное наказание за несанкционированную свалку строительного мусора.

Свалка расположена рядом с рекой Каменкой — этим летом журналисты НГС прошли вдоль ее русла. На этой неделе новосибирцы вышли на уборку берегов реки от последствий сноса гаражей, не дождавшись, когда этим займутся власти. В ближайшие годы на месте гаражей должен появиться парк. Его проект в Минстрое России назвали уникальным для страны.

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БКДКаменканезаконная свалка
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