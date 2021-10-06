«Мы вытащили кучи мусора»: новосибирцы вышли на уборку реки Каменка, не дождавшись реакции властей

В среду, 6 октября, жители Дзержинского района Новосибирска вышли на второй субботник, чтобы очистить русло реки Каменка, загрязненную еще зимой после сноса гаражного кооператива «Металлист».

— Мэрия написала письмо еще в январе о том, что необходимо их снести. Это был снег, зима, людей быстро выдернули это сделать. Весь мусор при сносе засыпало снегом. После этого еще до того, как сошел снег, приехал застройщик. Территорию огородили и навалили глины. Сейчас началась осень, пошел уровень воды. Вся территория, где находились гаражи, это, грубо говоря, пойма реки, потому что ее затапливает ежегодно. И вот всё, что было в этих гаражах, канистры с маслом, бутылки, банки, бампера, колеса — всё ушло в реку. Сегодня прошел уже второй субботник. Мы вытащили кучи мусора, но недоубирали до конца. Даже дети нам помогали, — рассказал корреспонденту НГС один из активных жителей.