«Мы вытащили кучи мусора»: новосибирцы вышли на уборку реки Каменка, не дождавшись реакции властей

Жители Новосибирска достали 16 мешков мусора из реки Каменка
В среду, 6 октября, жители Дзержинского района Новосибирска вышли на второй субботник, чтобы очистить русло реки Каменка, загрязненную еще зимой после сноса гаражного кооператива «Металлист».
— Мэрия написала письмо еще в январе о том, что необходимо их снести. Это был снег, зима, людей быстро выдернули это сделать. Весь мусор при сносе засыпало снегом. После этого еще до того, как сошел снег, приехал застройщик. Территорию огородили и навалили глины. Сейчас началась осень, пошел уровень воды. Вся территория, где находились гаражи, это, грубо говоря, пойма реки, потому что ее затапливает ежегодно. И вот всё, что было в этих гаражах, канистры с маслом, бутылки, банки, бампера, колеса — всё ушло в реку. Сегодня прошел уже второй субботник. Мы вытащили кучи мусора, но недоубирали до конца. Даже дети нам помогали, — рассказал корреспонденту НГС один из активных жителей.
По словам мужчины, проблема состоит также в том, что из-за мусора образовался затор в коллекторе, и все нечистоты уплывали в Обь. Однако сегодня на уборку приехал человек из Мошковского района, который смог его почистить.
— Он обратился в группу, мы его добавили в чат. Он приехал чистить коллектор. Человек просто активист, очень переживает за благоустройство реки, за малые реки. Видимо, как-то участвует в программах. И обратил внимание на нашу проблему. Мы до этого снимали ролик о заторе, который там существует. И приглашали всех, кто готов помочь, потому что мы не справляемся сами, — добавил он.
Местные жители не раз обращались в мэрию, однако говорят, что городские власти не несут ответственности за данную территорию. Это же следует в ответе под постом о загрязнении реки в группе «Сохраним реку Каменка» во «ВКонтакте».
В ответе Министерства природных ресурсов Новосибирской области под этим же постом сообщается, что ведомству известно о проблеме, и что будут проведены контрольно-надзорные мероприятия.
Корреспондент НГС направила запрос в Минприроды и в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.
В январе этого года авторы концепции парка в пойме речки Каменки в Дзержинском районе представили ее жителям района. Сообщалась, что в планах на год стояла глобальная расчистка территории, разработка проекта и сметы и заключение контракта.