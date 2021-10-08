У Димитровского моста на берегу Оби обнаружили подозрительные черные и радужные пятна

Сегодня днем, 8 октября, в Новосибирске на правом берегу Оби в районе Димитровского моста заметили темные пятна, напоминающие нефть или мазут. Жидкость видно в прибрежной части.
На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Показываем, как сейчас выглядит река.
В июле НГС писал о том, что река под Новосибирском изменила цвет на зеленый. Общественники заподозрили, что это связано с загрязнением от некоего предприятия. Корреспонденты выехали на место, поговорили с местными жителями и экспертами, чтобы разобраться в ситуации. Позже стали известны результаты экспертизы проб воды, а Росприроднадзор назвал возможную причину загрязнения.