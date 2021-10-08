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У Димитровского моста на берегу Оби обнаружили подозрительные черные и радужные пятна

На воде они образуют пленку

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На воде отчетливо видны цветные пятна

На воде отчетливо видны цветные пятна

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Сегодня днем, 8 октября, в Новосибирске на правом берегу Оби в районе Димитровского моста заметили темные пятна, напоминающие нефть или мазут. Жидкость видно в прибрежной части.

На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Показываем, как сейчас выглядит река.

— Правый берег Оби, под Димитровским мостом. Похоже на огромное пятно разлива нефти, — предположил читатель НГС

— Правый берег Оби, под Димитровским мостом. Похоже на огромное пятно разлива нефти, — предположил читатель НГС

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В пресс-службе Министерства природы НГС сообщили, что река Обь — федеральный объект, который находится в ведении Росприроднадзора

В пресс-службе Министерства природы НГС сообщили, что река Обь — федеральный объект, который находится в ведении Росприроднадзора

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У берега видно границу между чистой и загрязненной поверхностью воды

У берега видно границу между чистой и загрязненной поверхностью воды

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У пятна маслянистая текстура

У пятна маслянистая текстура

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В диспетчерской ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» после обращения НГС рассказали, что на место выехали специалисты организации

В диспетчерской ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» после обращения НГС рассказали, что на место выехали специалисты организации

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— Течет из трубы с берега, труба похожа на ливневую канализацию. Информацию передали в МЧС и муниципальные службы, — сообщили в диспетчерской

— Течет из трубы с берега, труба похожа на ливневую канализацию. Информацию передали в МЧС и муниципальные службы, — сообщили в диспетчерской

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В месте разлива ощущается запах нефтепродуктов

В месте разлива ощущается запах нефтепродуктов

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Неизвестно, когда появилось загрязнение

Неизвестно, когда появилось загрязнение

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НГС направил запрос в Росприроднадзор, чтобы получить комментарий об этой ситуации

НГС направил запрос в Росприроднадзор, чтобы получить комментарий об этой ситуации

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В июле НГС писал о том, что река под Новосибирском изменила цвет на зеленый. Общественники заподозрили, что это связано с загрязнением от некоего предприятия. Корреспонденты выехали на место, поговорили с местными жителями и экспертами, чтобы разобраться в ситуации. Позже стали известны результаты экспертизы проб воды, а Росприроднадзор назвал возможную причину загрязнения.

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МЧСОбьзагрязнениенефтепродуктыэкология
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