У Димитровского моста на берегу Оби обнаружили подозрительные черные и радужные пятна

Сегодня днем, 8 октября, в Новосибирске на правом берегу Оби в районе Димитровского моста заметили темные пятна, напоминающие нефть или мазут. Жидкость видно в прибрежной части.



На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Показываем, как сейчас выглядит река.