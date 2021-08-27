Росприроднадзор начал проверку сообщений о запахе керосина у завода Чкалова — в мэрии проблемы не заметили

Росприроднадзор проверяет сообщения о запахе керосина у завода Чкалова
Сибирское управление Росприроднадзора начало проверять информацию о едком запахе керосина на улице Республиканской, который местные жители почувствовали в середине августа.
— На текущий момент обращений граждан, а также сообщений по линии оперативных дежурных не поступало, — ответили в Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора. — Информация принята к рассмотрению.
По словам местных жителей, пахло рядом с домами неподалеку от завода имени Чкалова, поэтому новосибирцы предположили, что утечка могла произойти именно там. Сообщения в службу 112 и редакцию НГС поступили около 23:00.
—— В Дзержинском районе жутчайший запах керосина в воздухе. Невозможно спать, закрыли окна, дышим через марлю всей семьей. Рядом находится авиастроительный завод. В мэрии об утечке или сбросе топлива помалкивают, ссылаясь на то, что от МЧС и пожарных не поступало информации. Перенаправляют в Роспотребнадзор для взятия проб воздуха, на горячей линии которого либо скидывают, прерывают звонок, либо кидают трубку сидящие там операторы-консультанты, — пожаловался в редакцию НГС читатель. — Как быть в такой экстренной ситуации людям? Это может быть очень опасно. Соседка — астматик, надышалась во сне этого «свежего» воздуха, вызвали скорую.
В мэрии Новосибирска сообщили, что на территории города отсутствуют крупные предприятия химической и нефтеперерабатывающей промышленности, мясоперерабатывающие комплексы, которые могли бы стать источником такого запаха.
— В городе имеются локальные источники запахов, которые можно разделить по происхождению на ряд основных групп: запахи хозяйственно-фекальных сооружений на сетях канализации, запахи от деятельности ассенизаторского транспорта (включая слив нечистот в неустановленных местах), запахи, образующиеся в процессе брожения, производства комбикормов, запахи горения полимеров, обжига металлолома и прочие, — ответили на запрос редакции в пресс-службе мэрии Новосибирска. — Обращений о едком запахе керосина в Дзержинском районе 17 и 18 августа в мэрию города Новосибирска не поступало.
В ведомстве добавили, что проверять подобные сообщения должны в Росприроднадзоре. На заводе имени Чкалова на запрос редакции так и не ответили.
Во время последней прямой линии с Владимиром Путиным читательница НГС задала ему вопрос о неприятном запахе в Новосибирске. Обращение тогда не зачитали, но ответ сибирячке все-таки пришел. Почитайте, что ответили чиновники.