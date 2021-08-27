Росприроднадзор начал проверку сообщений о запахе керосина у завода Чкалова — в мэрии проблемы не заметили

Сибирское управление Росприроднадзора начало проверять информацию о едком запахе керосина на улице Республиканской, который местные жители почувствовали в середине августа.



— На текущий момент обращений граждан, а также сообщений по линии оперативных дежурных не поступало, — ответили в Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора. — Информация принята к рассмотрению.



По словам местных жителей, пахло рядом с домами неподалеку от завода имени Чкалова, поэтому новосибирцы предположили, что утечка могла произойти именно там. Сообщения в службу 112 и редакцию НГС поступили около 23:00.

