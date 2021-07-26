Стал известен размер долга «Экологии-Новосибирск» перед предприятием, которое отвечает за городские полигоны

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области «Экология-Новосибирск» накопил около 145 млн рублей долга перед МУП «Спецавтохозяйство», которое эксплуатирует два городских полигона — «Левобережный» и «Гусинобродский».



— На сегодняшний день задолженность регионального оператора перед МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» по договору на оказание услуг по размещению (захоронению) отходов составляет 29 млн 765 тыс. рублей, — сообщили корреспонденту НГС в «Экологии-Новосибирск».

