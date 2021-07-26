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Стал известен размер долга «Экологии-Новосибирск» перед предприятием, которое отвечает за городские полигоны

Компания объясняет многомиллионную просрочку задолженностью потребителей коммунальных услуг

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МУП «Спецавтохозяйство» эксплуатирует два городских полигона — возле Хилокского рынка («Левобережный») и в районе Гусинобродского шоссе («Гусинобродский»). Все защитные природоохранные мероприятия на них, как говорят в мэрии, планируются в том числе на деньги, полученные от регоператора, который накопил внушительную задолженность

МУП «Спецавтохозяйство» эксплуатирует два городских полигона — возле Хилокского рынка («Левобережный») и в районе Гусинобродского шоссе («Гусинобродский»). Все защитные природоохранные мероприятия на них, как говорят в мэрии, планируются в том числе на деньги, полученные от регоператора, который накопил внушительную задолженность

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«Экология-Новосибирск» накопила 145 млн рублей долга перед мэрией

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области «Экология-Новосибирск» накопил около 145 млн рублей долга перед МУП «Спецавтохозяйство», которое эксплуатирует два городских полигона — «Левобережный» и «Гусинобродский».

— На сегодняшний день задолженность регионального оператора перед МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» по договору на оказание услуг по размещению (захоронению) отходов составляет 29 млн 765 тыс. рублей, — сообщили корреспонденту НГС в «Экологии-Новосибирск».

На начало июля у регоператора также имеется долг за транспортирование ТКО. Большая его часть накопилась в 2021 году — 113 млн 145 тыс. рублей.

— За 2020 год задолженность регоператора отсутствует, за 2019 год долг составляет 2 млн 390 тыс. рублей (погашение задолженности происходит на основании заключенного с МУП «САХ» мирового соглашения, в соответствии с графиком платежей, утвержденным сторонами). Плановый период погашения задолженности — октябрь 2021 года, — добавил регоператор.

Причину накопленных долгов перед муниципальным предприятием в «Экологии-Новосибирск» объясняют большой задолженностью потребителей коммунальных услуг. На начало этого месяца ее размер составлял более 650 млн рублей.

В мэрии Новосибирска объяснили, что полученные от регоператора деньги тратятся на «природоохранные мероприятия» на городских полигонах:

— Сохранение высоких объемов задолженности «Экологии-Новосибирск» перед МУП «САХ» негативно влияет на возможности предприятия планировать регулярные мероприятия по улучшению состояния полигонов, в том числе по приобретению грунта, необходимого для изоляции размещенных на полигоне отходов, и его планированию бульдозерами.

Недавно на полигоне возле Хилокского рынка вспыхнул пожар, который удалось потушить через 4 дня. После этого губернатор НСО предложил увеличить число ночных сторожей. А в мэрии Новосибирска решили закупить новые бульдозеры для более быстрого реагирования на возгорания.

Ситуация на полигоне «Левобережный» обостряется каждое лето. Прочитайте наш репортаж из района, где располагается постоянно дымящая и увеличивающаяся в размерах свалка. Как здесь живут люди и почему они не верят, что ситуацию с пожарами на полигоне как-то решат в ближайшее время?

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ТКО«Экология-Новосибирск»мусорполигоны
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