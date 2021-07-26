Стал известен размер долга «Экологии-Новосибирск» перед предприятием, которое отвечает за городские полигоны

«Экология-Новосибирск» накопила 145 млн рублей долга перед мэрией
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области «Экология-Новосибирск» накопил около 145 млн рублей долга перед МУП «Спецавтохозяйство», которое эксплуатирует два городских полигона — «Левобережный» и «Гусинобродский».
— На сегодняшний день задолженность регионального оператора перед МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» по договору на оказание услуг по размещению (захоронению) отходов составляет 29 млн 765 тыс. рублей, — сообщили корреспонденту НГС в «Экологии-Новосибирск».
На начало июля у регоператора также имеется долг за транспортирование ТКО. Большая его часть накопилась в 2021 году — 113 млн 145 тыс. рублей.
— За 2020 год задолженность регоператора отсутствует, за 2019 год долг составляет
Причину накопленных долгов перед муниципальным предприятием в «Экологии-Новосибирск» объясняют большой задолженностью потребителей коммунальных услуг. На начало этого месяца ее размер составлял более 650 млн рублей.
В мэрии Новосибирска объяснили, что полученные от регоператора деньги тратятся на «природоохранные мероприятия» на городских полигонах:
— Сохранение высоких объемов задолженности «Экологии-Новосибирск» перед МУП «САХ» негативно влияет на возможности предприятия планировать регулярные мероприятия по улучшению состояния полигонов, в том числе по приобретению грунта, необходимого для изоляции размещенных на полигоне отходов, и его планированию бульдозерами.
Недавно на полигоне возле Хилокского рынка вспыхнул пожар, который удалось потушить через
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