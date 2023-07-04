Выпускница новосибирского колледжа выиграла Гран-при международного конкурса имени П. И. Чайковского

В первых числах марта знаменитый российский певец Михаил Шуфутинский представил новую композицию — «Черным по белому». Автором ее текста выступила новокузнецкая поэтесса Любовь Шалабаева, которая когда-то училась в новосибирском музколледже и педуниверситете.

