Выпускница новосибирского колледжа выиграла Гран-при международного конкурса имени П. И. Чайковского

Солистка Мариинского театра Зинаида Царенко стала лауреатом первой премии и обладательницей Гран-при XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского. Об этом сообщили в Министерстве культуры Новосибирской области 4 июля.
Зинаида Царенко — выпускница Новосибирского музыкального колледжа имени
Международный конкурс имени
В первых числах марта знаменитый российский певец Михаил Шуфутинский представил новую композицию — «Черным по белому». Автором ее текста выступила новокузнецкая поэтесса Любовь Шалабаева, которая когда-то училась в новосибирском музколледже и педуниверситете.