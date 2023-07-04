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Выпускница новосибирского колледжа выиграла Гран-при международного конкурса имени П. И. Чайковского

Зинаида Царенко сейчас — солистка Мариинского театра (меццо-сопрано)

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Фестиваль им. Чайковского проводится раз в четыре года

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Солистка Мариинского театра Зинаида Царенко стала лауреатом первой премии и обладательницей Гран-при XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского. Об этом сообщили в Министерстве культуры Новосибирской области 4 июля.

Зинаида Царенко — выпускница Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова.

Международный конкурс имени П. И. Чайковского — одно из крупнейших событий в мире классической музыки, он проводится раз в четыре года.

В первых числах марта знаменитый российский певец Михаил Шуфутинский представил новую композицию — «Черным по белому». Автором ее текста выступила новокузнецкая поэтесса Любовь Шалабаева, которая когда-то училась в новосибирском музколледже и педуниверситете.

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