Тайна Юрия Шатунова и группы «Ласковый май». Вспоминаем певца, исполнившего мечту миллионов

Ласковый теленок двух маток сосет, «Ласковый май» высасывал деньги за билеты у миллионов. Устроив кастинг из детдомовцев, Андрей Разин создал 12 групп «Ласковый май», выдал каждой фонограмму с голосом Юры Шатунова и отправил по просторам огромной страны. В 13–15 лет все мальчишки одинаковые, а если взять один и тот же типаж и начесать челку повыше, то с задних рядов никто и не разберет. «Дети лейтенанта Разина» давали по несколько концертов в день, зарабатывая невероятные суммы. Чем больше концертов — тем больше популярность. Конвейер работал без перебоев три года. И даже первые разоблачения, что по гастролям катаются двойники, лишь подливали масла в топку народной любви. И уважения — они смогли стать «всем»! Умирающая идеология сделала виток: Шатунов ведь тоже был Юра, только рванул он не к звездам, а сам стал звездой. Но как жить звезде в советской стране, не знал даже гениальный аферист Андрей Разин. В день 12 составов «Ласкового мая» зарабатывали в среднем 6 тысяч рублей по хозрасчетным трудовым соглашениям! Об этом гласит служебная записка, подготовленная КГБ СССР для Михаила Горбачева. Народная любовь конвертировалась в колоссальные деньги. Их складывали в мешки из-под сахара, хранили в квартирах в шкафах, под кроватями, использовали вместо кроватей… Их нельзя было обменять на валюту, положить в банк, накупить недвижимость — квадратные метры на человека всё еще регламентировались. Но деньги нужно было тратить. И они тратились так, как мечтали мальчишки: конфеты, жвачки, одежда, вкусная еда, машины, когда стали постарше. Сто бочек варенья, сто коробок печенья — вот он, сиротский рай!

