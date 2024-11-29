Рублем и коньяком: главу новосибирского Госстройнадзора обвинили во взятке — что известно о чиновнике

Меру пресечения Алексею Нечунаеву избрали 29 ноября Источник: «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» / «ВКонтакте»











Начальника инспекции Госстройнадзора Новосибирской области Алексея Нечунаева обвинили в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) — деньгами и дорогим коньяком. Ему выбрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Рассказываем, что известно о чиновнике.

Биография

Алексей Нечунаев родился в 1961 году в городе Рубцовске Алтайского края. Учился в Новосибирском электротехническом институте на специальности «Гидроэлектроэгнергетика». На сайте правительства Новосибирской области указано, что с 1983 по 1996 годы Алексей Нечунаев работал инженером в компании «Сибтехэнерго».

Потом, до 2014 года, был государственным инспектором, начальником отдела, заместителем руководителя Ростехнадзора. В 2012 году возглавлял Западно-Сибирский Ростехнадзор. В 2017 году закончил институт дополнительного образования при Сибистрине по программе «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля».

В 2015 году, а затем с 2017-го по 2018-й был первым заместителем директора и директором «Управления капитального строительства». С 2019 по 2020 год возглавлял управление министерства ЖКХ по Новосибирской области. В 2020 году Алексея Нечунаева назначили на должность начальника инспекции государственного строительного надзора по региону.

Обвиняемому нельзя общаться с другими участниками дела и ходить на свое место работы Источник: «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» / «ВКонтакте»











За время своей работы получил грамоты за свои заслуги: от Ростехнадзора и губернатора Новосибирской области. Благодарности Алексею Нечунаеву выражали министр энергетики России и Полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе.

Инспекция Госстройнадзора, в том числе, следила за качеством развязок для нового ЛДС. Из-за нарушений при их строительстве завели дело против Александра Мысика, бывшего начальника «Метро Мира». Также инспекция следила за недостроенным автовокзалом на Красном проспекте и зданием поликлиники в Плющихинском жилмассиве.

Что известно о деле

По версии следователей, Алексей Нечунаев через трех посредников получил взятку от заместителя генерального директора компании. Ему передали 250 тысяч рублей и коньяк «Камус» за 23 тысячи рублей. В обмен на это чиновник должен был помочь ускорить выдачу фирме заключения о построенном коттеджном поселке. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Следователь ходатайствовал о заключении Алексея Нечунаева под домашний арест. 29 ноября суд просьбу отклонил. Вместо этого чиновнику избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он должен вовремя являться по вызовам следователя и в суд. Также ему нельзя общаться с участниками уголовного судопроизводства, кроме адвокатов и следователей, и запрещено посещать инспекцию Госстройнадзора по Новосибирской области.

Постановление не вступило в законную силу.