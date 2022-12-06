Мэрии выдали предостережение по старому недостроенному автовокзалу — что должны сделать власти

Мэрия Новосибирска получила предписание по старому недостроенному автовокзалу на Красном проспекте. Об этом сообщил начальник инспекции государственного строительного надзора НСО Алексей Нечунаев сегодня, 6 декабря, во время пресс-конференции в ТАСС.
— Программа проверок закончилась давным-давно по этому объекту. Стоит очень долго. Два месяца или месяц назад мы выдали мэрии предостережение по поводу автовокзала, сейчас ждем результата. Мэрия должна принять все меры по недопущению посторонних лиц на объект и по консервации объекта, — объяснил Алексей Нечунаев. — Должен быть разработан проект консервации объекта.
Редакция НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, когда все необходимые меры будут предприняты.
В начале декабря мэрия подготовила условия продажи своей доли в старом здании автовокзала. Была названа и ее цена.
Здание старого автовокзала на Красном проспекте перестали использовать в 2020 году. Его судьба пока остается неизвестной. НГС рассказывал его историю в этом материале.