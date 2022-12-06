СЕЙЧАС -21°С
Пробки 3/10
usd 62.18
eur 65.52
Тема дняПредостережение мэрии из-за автовокзала
Все новости
Все новости

Мэрии выдали предостережение по старому недостроенному автовокзалу — что должны сделать власти

Госстройнадзор недоволен недостроем

1 656

Здание старого автовокзала на Красном проспекте перестали использовать в 2020 году

Поделиться

Мэрия Новосибирска получила предписание по старому недостроенному автовокзалу на Красном проспекте. Об этом сообщил начальник инспекции государственного строительного надзора НСО Алексей Нечунаев сегодня, 6 декабря, во время пресс-конференции в ТАСС.

— Программа проверок закончилась давным-давно по этому объекту. Стоит очень долго. Два месяца или месяц назад мы выдали мэрии предостережение по поводу автовокзала, сейчас ждем результата. Мэрия должна принять все меры по недопущению посторонних лиц на объект и по консервации объекта, — объяснил Алексей Нечунаев. — Должен быть разработан проект консервации объекта.

Редакция НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, когда все необходимые меры будут предприняты.

В начале декабря мэрия подготовила условия продажи своей доли в старом здании автовокзала. Была названа и ее цена.

Здание старого автовокзала на Красном проспекте перестали использовать в 2020 году. Его судьба пока остается неизвестной. НГС рассказывал его историю в этом материале.

АвтовокзалПредписаниеМэрияКонсервация объекта
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2