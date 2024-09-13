Новосибирца, который брал семью в заложники, отправили в СИЗО

Инцидент случился в ночь на 10 сентября Источник: СУ СК РФ по НСО











В Новосибирске 13 сентября суд избрал меру пресечения 37-летнему Александру Донковцеву, он проходит по делу о захвате заложников. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, обвиняемого заключили под стражу.

В надзорном ведомстве объяснили, что прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения сибиряку. Ему вменяют захват и удержание гражданской супруги, а также ее троих детей.

— Судом с учетом позиции государственного обвинителя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 ноября 2024, — сказано в сообщении.

Новосибирца обвинили по пунктам «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников).

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 сентября он поссорился с сожительницей, угрожал ей оружием и стрелял по окнам — в это время в квартире были трое детей в возрасте от 10 до 12 лет. Сибиряк требовал от властей три миллиона рублей.

Жилье взяли штурмом силовики, при этом сам сибиряк и его сожительница рассказали о своей версии произошедшего. Якобы они поссорились, и Донковцев плохо себя вел, но денег не требовал.

— Достал патроны, смотрю: высыпалась дробь, решил бахнуть пару раз холостыми в воздух. Ну вот, бахнул, — пояснил накануне журналистам уже задержанный сибиряк.