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Новосибирца, который брал семью в заложники, отправили в СИЗО

Он останется под стражей до 10 ноября

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4 комментария

Инцидент случился в ночь на 10 сентября

В Новосибирске 13 сентября суд избрал меру пресечения 37-летнему Александру Донковцеву, он проходит по делу о захвате заложников. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, обвиняемого заключили под стражу.

В надзорном ведомстве объяснили, что прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения сибиряку. Ему вменяют захват и удержание гражданской супруги, а также ее троих детей.

— Судом с учетом позиции государственного обвинителя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 ноября 2024, — сказано в сообщении.

Новосибирца обвинили по пунктам «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников).

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 сентября он поссорился с сожительницей, угрожал ей оружием и стрелял по окнам — в это время в квартире были трое детей в возрасте от 10 до 12 лет. Сибиряк требовал от властей три миллиона рублей.

Жилье взяли штурмом силовики, при этом сам сибиряк и его сожительница рассказали о своей версии произошедшего. Якобы они поссорились, и Донковцев плохо себя вел, но денег не требовал.

— Достал патроны, смотрю: высыпалась дробь, решил бахнуть пару раз холостыми в воздух. Ну вот, бахнул, — пояснил накануне журналистам уже задержанный сибиряк.

Момент штурма квартиры сняли на видео дети, которые были в жилье. На кадры попало, как силовики ворвались в помещение и обезвредили мужчину.

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Заложник Уголовное дело Захват заложников СИЗО Новосибирск
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Комментарии
4
я111я
13 сентября 2024, 17:25
три ляма так и не дали?!
автопассажироход
13 сентября 2024, 17:25
всё неправильно и грустно, вот тока это не является семьёй.
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