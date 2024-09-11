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Сибиряку, обвиняемому в захвате заложников, продлили срок задержания

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Криминал Сибиряку, обвиняемому в захвате заложников на Жуковского, продлили срок задержания

Сибиряку, обвиняемому в захвате заложников на Жуковского, продлили срок задержания

По версии следствия, Александр Донковцев заперся в квартире с сожительницей и тремя детьми и требовал с полицейских 3 миллиона рублей

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2 комментария

Проходя в зал судебного заседания Донковцев ухмылялся

Заельцовский районный суд Новосибирска сегодня, 11 сентября, продлил срок задержания Александру Донковцеву.

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 сентября мужчина поссорился с сожительницей, угрожал ей оружием и стрелял по окнам, при этом в квартире находились трое детей в возрасте от 10 до 12 лет. Квартиру штурмом взял спецназ, мужчину обвинили в захвате заложников.

Сам Александр Донковцев и его сожительница уверены, что пьяная выходка на такое серьезное преступление, захват заложников не тянет. Якобы они поссорились, и Александр плохо себя вел, но никаких денег с полицейских не требовал, да и стрелял он холостыми.

— Достал патроны, смотрю: высыпалась дробь, решил бахнуть пару раз холостыми в воздух. Ну вот, бахнул, — пояснил накануне журналистам уже задержанный сибиряк.

Суд продлил мужчине срок задержания на 72 часа.

Корреспондент НГС Анна Скок, которая находилась в зале суда, сообщила, что адвокат подсудимого потребовал закрыть заседание — судья согласился. При этом адвокату сделали замечание — он активно перебивал судью и адвоката потерпевшей стороны.

Ранее мы собрали все подробности странной истории и узнали версию обвинения и гражданской жены Александра Донковцева

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Захват заложников Стрельба Заельцовский районный суд
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Комментарии
2
Гость
11 сентября 2024, 17:57
о! обрили уже!
Гость
11 сентября 2024, 18:05
По внешнему виду ему надо прямиком ехать в псих больницу закрытого типа.Шиза на лбу написана.
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