Сибиряку, обвиняемому в захвате заложников на Жуковского, продлили срок задержания

Проходя в зал судебного заседания Донковцев ухмылялся Источник: Анна Скок / NGS.RU











Заельцовский районный суд Новосибирска сегодня, 11 сентября, продлил срок задержания Александру Донковцеву.

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 сентября мужчина поссорился с сожительницей, угрожал ей оружием и стрелял по окнам, при этом в квартире находились трое детей в возрасте от 10 до 12 лет. Квартиру штурмом взял спецназ, мужчину обвинили в захвате заложников.

Сам Александр Донковцев и его сожительница уверены, что пьяная выходка на такое серьезное преступление, захват заложников не тянет. Якобы они поссорились, и Александр плохо себя вел, но никаких денег с полицейских не требовал, да и стрелял он холостыми.

— Достал патроны, смотрю: высыпалась дробь, решил бахнуть пару раз холостыми в воздух. Ну вот, бахнул, — пояснил накануне журналистам уже задержанный сибиряк.

Суд продлил мужчине срок задержания на 72 часа.

Корреспондент НГС Анна Скок, которая находилась в зале суда, сообщила, что адвокат подсудимого потребовал закрыть заседание — судья согласился. При этом адвокату сделали замечание — он активно перебивал судью и адвоката потерпевшей стороны.