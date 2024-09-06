НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +13

3 м/c,

южн.

 743мм 72%
Подробнее
6 Пробки
USD 89,70
EUR 99,19
Крутой бизнес России
Опасные QR-коды
Обзор хороших детсадов
Кто продаёт Красный, 22
Как живут на Расточке
Как победить осеннюю хандру
Рюкзак в леднике
Мы в Telegram
Криминал «Причина смерти установлена»: глава новосибирского СК — о расследовании гибели 9-летней девочки от рук сектантов

«Причина смерти установлена»: глава новосибирского СК — о расследовании гибели 9-летней девочки от рук сектантов

Дело в ближайшее время планируют передать в суд

1 647
1 комментарий
Анна Голдина заявила, что непричастна к смерти ребенка

Расследование уголовного дела о гибели 9-летней девочки в новосибирском селе Каменка в июне близится к завершению, сообщил руководитель СУ СКР по Новосибирской области Евгений Долгалев.

Во время пресс-конференции в ТАСС 6 сентября он заявил, что следствие установило причину смерти и располагает доказательствами причастности к ней обвиняемых.

— Проблема в том, что я не могу раскрывать все карты по делу. Причина смерти установлена. Расследование находится на завершающей стадии. Я думаю, в ближайшее время мы будем направлять дело прокурору и в суд. Но я не хотел бы [говорить], потому что нас слушают не только благонамеренные граждане. Пускай это останется следственной тайной, но ясность у нас есть: девочка действительно погибла в результате насильственных действий со стороны тех людей, которые находятся в СИЗО, — заявил Евгений Долгалев.

9-летняя Арина (имя изменено) умерла 17 июня 2024 года. Скорую ребенку вызвали знакомые ее мамы, которые, пока женщина была в командировке, присматривали за девочкой, ее старшим братом и младшей сестрой. Ребенка увезли в больницу, но, как говорят врачи, реанимировать уже было поздно. Согласно первоначальной версии, девочка наелась конфет на голодный желудок — это и стало причиной смерти. Но медики незамедлительно вызвали полицейских, заподозрив криминал.

Выяснилось, что к смерти может быть причастна семейная пара — источник НГС сообщил, что обвиняемый и его жена состоят в секте «Граждане СССР»* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). По предварительной информации, мама девочки уехала в командировку, а фигурант с супругой присматривали в это время за ее дочерью. Как ранее рассказали в прокуратуре Новосибирской области, в этот период супруги систематически причиняли девочке физические и психические страдания, наносили побои. 17 июня ребенка доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Корреспондент НГС Анна Скок побывала в Каменке после гибели девочки — местные жители рассказали, что знали о странной семье.

*«Граждане СССР» (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Село Каменка Убийство СКР Секта
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 сентября 2024, 15:43
Да ваще не интересно..
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Рекомендуем
Знакомства

drafty1803,33

Вера,31

Вячеслав,53

Jerelyshe,22

Ann,43

Евгений,54

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Продленка для начальной школы от SOLOMON PLUS

10 000 ₽

Добавить объявление