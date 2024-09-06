«Причина смерти установлена»: глава новосибирского СК — о расследовании гибели 9-летней девочки от рук сектантов

Анна Голдина заявила, что непричастна к смерти ребенка Источник: Мария Александрова / NGS.RU











Расследование уголовного дела о гибели 9-летней девочки в новосибирском селе Каменка в июне близится к завершению, сообщил руководитель СУ СКР по Новосибирской области Евгений Долгалев.

Во время пресс-конференции в ТАСС 6 сентября он заявил, что следствие установило причину смерти и располагает доказательствами причастности к ней обвиняемых.

— Проблема в том, что я не могу раскрывать все карты по делу. Причина смерти установлена. Расследование находится на завершающей стадии. Я думаю, в ближайшее время мы будем направлять дело прокурору и в суд. Но я не хотел бы [говорить], потому что нас слушают не только благонамеренные граждане. Пускай это останется следственной тайной, но ясность у нас есть: девочка действительно погибла в результате насильственных действий со стороны тех людей, которые находятся в СИЗО, — заявил Евгений Долгалев.

9-летняя Арина (имя изменено) умерла 17 июня 2024 года. Скорую ребенку вызвали знакомые ее мамы, которые, пока женщина была в командировке, присматривали за девочкой, ее старшим братом и младшей сестрой. Ребенка увезли в больницу, но, как говорят врачи, реанимировать уже было поздно. Согласно первоначальной версии, девочка наелась конфет на голодный желудок — это и стало причиной смерти. Но медики незамедлительно вызвали полицейских, заподозрив криминал.

Выяснилось, что к смерти может быть причастна семейная пара — источник НГС сообщил, что обвиняемый и его жена состоят в секте «Граждане СССР»* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). По предварительной информации, мама девочки уехала в командировку, а фигурант с супругой присматривали в это время за ее дочерью. Как ранее рассказали в прокуратуре Новосибирской области, в этот период супруги систематически причиняли девочке физические и психические страдания, наносили побои. 17 июня ребенка доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Корреспондент НГС Анна Скок побывала в Каменке после гибели девочки — местные жители рассказали, что знали о странной семье.