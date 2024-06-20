«Оставила дочь на сектантов»: над погибшей школьницей могли проводить обряды — что говорят в Каменке

Девочка умерла в больнице Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В смерти девочки из Каменки могли быть виноваты члены секты. Об этом редакции НГС рассказали жители села. В смерти ребенка подозревают супружескую пару. 10-летняя девочка скончалась в одной из больниц Новосибирска, а до этого якобы ела конфеты. Следователи начали проверку, а прокуратура взяла расследование на контроль.



— Село у нас небольшое, и слухи ходят разные, сами понимаете. Информация абсолютно разная. Говорят, что родители состояли в секте. А, возможно, действительно, ребенок отравился и его не кормили. По слухам, якобы мама уехала на 4 дня в командировку и оставила девочку на сектантов. Девочка был контактная, общительная, светлый позитивный ребенок, — говорит местная жительница, знавшая погибшую девочку и пожелавшая остаться анонимной.



По словам женщины, девочка ходила в местный центр спорта, развития и творчества, была открыта для общения. Также известно, что мама приводила ее на занятия раньше всех, а забирала последней. Других странностей за семьей не замечали.



Мама погибшей девочки сегодня отказалась разговаривать с корреспондентом НГС.



— Я с вами разговаривать не буду, до свидания, — отметила в телефонном разговоре женщина.



В день, когда информация об инциденте стала известна, она опровергала предположение, что смерть ребенка могла быть криминальной.

Собственные анонимные источники в правоохранительных органах, знакомые с ситуацией, сообщили НГС, что над девочкой могли проводить какие-то обряды:



— Ну проверка еще ведется, конкретно еще не установлено, но предположение такое есть, — отметил собеседник НГС.



Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко отметила, что в данный момент ее сотрудники изучают историю и разбираются в ситуации.



— Ни о каких обрядах я ничего не знаю. Мы сейчас подключились, работаем вместе со службами и органами профилактики, изучаем историю семьи, что за мама, что за дети, как все было, что это за люди. Поэтому я пока ничего не комментирую, — заключила она.



Ранее НГС писал о том, что в апреле 2022 года восьмилетняя девочка умерла после съеденной шоколадки в Болотнинском районе.

