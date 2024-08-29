В этот раз сэкономила: как Елена Блиновская отметила свой день рождения под стражей

Елена Блиновская находится под стражей с апреля 2023 года Источник: Telegram-канал Mash











Елена Блиновская отметила свой 43-й день рождения в камере СИЗО. Как сообщает Telegram-канал Mash, изобретательница марафона желаний в честь праздника нарисовала натюрморт с белыми цветами в синей вазе — картины стали новым досугом блогерши.

Семья поздравила Елену по телефону, а перед гостями из Общественнй наблюдательной комиссии она появилась в зеленом платье в цветочек. Камеру Блиновская делит с двумя соседками.

Напомним, что на 40-летний юбилей Елена Блиновская потратила почти 120 миллионов рублей. Праздник она отмечала на Алтае, куда пригласила известных звезд шоу-бизнеса. Блогер сняла целиком отель Алтай Resort в поселке Урлу-Аспак, а в сети появились шутки, что конкурс «Новая волна» переместился прямиком в гости к Блиновской. Каждому гостю Блиновская оплатила проживание в отеле и перелет бизнес-классом до Горно-Алтайска.

Елена Блиновская сделала состояние на продаже «Марафона желаний». В апреле 2023 года блогер стала фигурантом дела о неуплате налогов больше чем на 900 миллионов рублей. Несколько месяцев она находилась под домашним арестом, но позже сторона обвинения настояла на ее переводе в СИЗО. Причиной тому стала вечеринка, которую Блиновская закатила дома, невзирая на следствие в ее отношении.

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