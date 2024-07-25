Снова будет «исполнять желания»? Таролог рассказала, что ждет Елену Блиновскую

Вот уже больше года не утихают скандалы вокруг уголовного дела блогера Елены Блиновской. Ее обвиняют в неуплате налогов, общий долг вместе с пенями — почти 1,5 миллиарда рублей. Имущество блогера и ее супруга Алексея Блиновского арестовано. Сейчас Елена находится в СИЗО и пробудет там как минимум до 19 августа. Туда ее отправили из-за нарушения режима домашнего заключения, а ее муж отправился служить на СВО.
Что будет с медиаимперией, которую Елена создавала годами, как строго ее накажут и что будет с семьей Блиновских? Наши коллеги из 76.RU спросили об этом у таролога из Ярославля Елены Петровой.
Кто такая Елена Блиновская?
Елена Останина (после замужества Блиновская. — Прим. ред.) родилась 25 августа 1981 года в семье бухгалтера и водителя в поселке Опарино Кировской области, через несколько лет семья переехала в Ярославль. На странице Елены во «ВКонтакте» указано, что она училась в ярославских школах № 59 и 96, а затем — в ЯрГУ имени Демидова по специальности «бухучет». После учебы работала в рекламном агентстве. В 2007 году 25-летняя Елена вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского. Вместе с мужем она открыла свой первый бизнес — свадебный салон. Блиновские воспитывают четверых детей — троих сыновей и дочь.
К теме коучинга Елена пришла в декрете. Ярославна изучила тему личностного роста по работам зарубежных коучей. Уже в 2015 году Блиновская начала проводить первые марафоны желаний, клиентками были ее подруги. Параллельно она рассказывала об этом в соцсетях, чем прославилась. Темы коучинга и правильно загаданных желаний принесли Елене сотни тысяч подписчиков. В 2020-м коуч Елена Блиновская стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18 ). Подробнее о том, на чём зарабатывает чета Блиновских, мы писали в этом материале, а также публиковали профайл о «королеве марафонов».
После задержания Елены Блиновской, в мае 2023 года, ее муж Алексей также оказался в поле зрения правоохранителей. Следственный комитет предъявил ему обвинение, назвав пособником жены. Блиновского следователи считают виновным в отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в крупном размере. 15 мая 2023 года ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
«Есть шанс избежать серьезного наказания»
Как отметила таролог, в раскладе на Елену Блиновскую выпала карта с десятым арканом. Это значит, что ситуация, в которой она оказалась, является серьезной и судьбоносной.
— Она схватила удачу за хвост. Но здесь, как в покере, главное вовремя остановиться. Везет, отпусти удачу, не пытайся схватить больше, — рассказала Елена Петрова. — Выпала карта с Колесом Фортуны, которая символизирует цикличность абсолютно у любого процесса: у бизнеса, в личных отношениях. У них есть четыре основные стадии: взлет, апогей, падение и фиаско. Удача — это взлет и апогей, и вот на этом пике и нужно вовремя остановиться, чтобы колесо не повернулась и не прошлось по ней. Блиновская вовремя не смогла этого сделать.
Как показывают карты Таро, несмотря на сложившуюся ситуацию, у Блиновской есть шанс выпутаться максимально мягко. А основная причина, по которой Елена оказалась на грани реального тюремного срока и подрыва своей репутации, — отсутствие информации. Как отмечает таролог, блогеру не хватило знаний, подсказки, которая помогла бы ей вовремя остановиться:
— Выпала карта — Паж Жезлов. Она сама по себе легкая. Данная карта символизирует мелкие дела, суету. Из нее можно сделать вывод, что есть вариант отделаться легким испугом. Если посмотреть по контексту ситуации семьи Блиновской, есть шанс избежать серьезного наказания.
Можно как-то вырулить, чтобы отделаться меньшим злом.
Помогут Елене Блиновской ее дети. Как объяснила Елена Петрова, именно говоря о семье, блогеру удастся получить снисхождение при вынесении приговора.
— Карта Восьмерки Пентаклей Таро говорит, что Блиновской удастся смягчить себе наказание, но этого ей придется долго добиваться, давя своим многодетным положением и привязанностью к детям. А одиннадцатая карта значит правосудие. Но она не дает точного ответа. Шансы — 50/50. Карта говорит, будет так, как должно. Но у нее есть шанс, — пояснила таролог. — В жизни Алексея всё сложится неплохо. Но опять же, во многом его будущее будет зависеть от Елены, — уточнила специалист.
Что будет с Блиновской?
Что ждет Блиновскую в ближайшие годы, рассказали карты Таро:
— Остаток 2024 года для Елены показали карта Выбора. По сути, она сейчас находится на некой развилке и очень многое в ее будущем зависит от ее поведения, — поделилась таролог. — В 2025 году — карта эмоционального разочарования. Это не говорит о плохих событиях в жизни, а свидетельствует об отношении Елены к ним. То есть слезы, расстройства, негативные эмоции будут преобладать в этот период. В 2026 году выпала карта с Королем Мечей — тоже достаточно остро негативная карта с обостренной ситуацией, напряжением, раздражением. Это когда хочется взять власть в свои руки, но не всегда получается. Нет плохих карт, связанных с заключением, смертью.
Вместе с тем высока вероятность, что после того, как закончится история с уголовным делом, Елена Блиновская вернется к своей блогерской деятельности по исполнению желаний. Но на этот раз будет более законопослушной и осторожной.
В чём культ Блиновской?
Несмотря на уголовное дело, друзья Елены Блиновской продолжают ее поддерживать. К примеру, телеведущая Ксения Бородина у себя в соцсетях вступилась за подругу и поделилась надеждой на ее скорое возвращение домой.
— У нее прекрасные дети, она очень хорошая мама, надеюсь, она сумеет всё исправить и обнять своих деток, — заявила звездная телеведущая.
В чём секрет Блиновской, что даже после череды скандалов от нее не отворачиваются? Как объяснила таролог, всё дело в успешной картинке, которую Елена смогла создать.
— Людям нравится находиться в ее поле, рядом с Еленой они чувствуют себя более успешными. Она же женщина-картинка. Не факт, что она себя так хорошо чувствуют, как транслирует в соцсетях. Для нее эта картинка — вид заработка, всё, что выставляется напоказ, не всегда есть действительность. Люди у нас доверчивые, к Елене они шли, чтобы побыть в поле звезды и насытиться этим полем, — рассказала Елена Петрова. — Она неплохой человек. Люди к ней шли добровольно. Елене платили за то, что хотели быть частью ее мира. С точки зрения высшего права, что касается обмана, ее совесть чиста. Я не вижу на ней злостных пятен. Напрямую Блиновская никого не обманывала. Да, она создала красивую картинку. Но люди этого хотят.
Людям нужна эта картинка, чтобы создать для себя иллюзию принадлежности к успешной жизни, иначе серый быт сведет их с ума.