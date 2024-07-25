Снова будет «исполнять желания»? Таролог рассказала, что ждет Елену Блиновскую

Елена Останина (после замужества Блиновская. — Прим. ред.) родилась 25 августа 1981 года в семье бухгалтера и водителя в поселке Опарино Кировской области, через несколько лет семья переехала в Ярославль. На странице Елены во «ВКонтакте» указано, что она училась в ярославских школах № 59 и 96, а затем — в ЯрГУ имени Демидова по специальности «бухучет». После учебы работала в рекламном агентстве. В 2007 году 25-летняя Елена вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского. Вместе с мужем она открыла свой первый бизнес — свадебный салон. Блиновские воспитывают четверых детей — троих сыновей и дочь.

К теме коучинга Елена пришла в декрете. Ярославна изучила тему личностного роста по работам зарубежных коучей. Уже в 2015 году Блиновская начала проводить первые марафоны желаний, клиентками были ее подруги. Параллельно она рассказывала об этом в соцсетях, чем прославилась. Темы коучинга и правильно загаданных желаний принесли Елене сотни тысяч подписчиков. В 2020-м коуч Елена Блиновская стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18 ). Подробнее о том, на чём зарабатывает чета Блиновских, мы писали в этом материале, а также публиковали профайл о «королеве марафонов».

После задержания Елены Блиновской, в мае 2023 года, ее муж Алексей также оказался в поле зрения правоохранителей. Следственный комитет предъявил ему обвинение, назвав пособником жены. Блиновского следователи считают виновным в отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в крупном размере. 15 мая 2023 года ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

