«Забили голыми руками»: экс-полицейских судят за убийство деревенского жителя — он обвинил их в расправе над школьницей

По версии следствия, в этой истории — два убийства и круговая порука сельских полицейских Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В Новосибирске начали рассматривать дело об убийстве 11-летней давности. По версии следствия, два полицейских до смерти забили деревенского жителя, который заявил об их причастности к исчезновению 15-летней школьницы Натальи Матюхиной. 13 лет следователи не могли выяснить, куда пропала девушка, а когда вышли на след подозреваемых, то результаты поисков поразили воображение: в кровавой драме оказались замешаны как минимум четверо сотрудников районного отдела полиции. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов побывал на первом заседании по громкому делу и выяснил, как переплелись между собой два убийства и почему подсудимые считают себя невиновными.

Последняя дискотека

Поддержать Александра Кунца и Алексея Бороздина на первое заседание в областной суд никто не приехал — ни родственники, ни коллеги. Бывший начальник отдела участковых и экс-глава уголовного розыска отдела МВД «Усть-Таркский» сегодня — ветераны МВД, которых обвиняют в убийстве 11-летней давности.

Их уголовное дело напрямую связано с исчезновением 15-летней Натальи Матюхиной. В 2010 году девушка вышла из дома культуры после дискотеки в посёлке Яркуль, прошла несколько сотен метров и исчезла. Больше её никто не видел.

Всё это время местные жители перешёптывались между собой о том, что к пропаже школьницы причастны полицейские, и только в августе 2023 года смогли озвучить версию в полный голос. Следователи задержали бывших силовиков, Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея. По материалам дела, Кудрявцев за рулём «Волги» случайно сбил школьницу, но вместо того, чтобы отвезти девушку в больницу, вместе с Бартоломеем они погрузили её в машину, вывезли за пределы деревни, добили и спрятали тело.

Новость о подозреваемых в убийстве Натальи Матюхиной вышла далеко за пределы Новосибирской области Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В отделе полиции преступление якобы не было тайной. По крайней мере, для Александра Кунца и Алексея Бартоломея, уверены следователи. После безрезультатных поисков Натальи Матюхиной дело спустили на тормозах.

В 2013 году об исчезновении школьницы полицейским напомнил житель села Яркуль Владимир Поторокин.

Молчать, иначе…

Владимир Поторокин не раз попадал в руки полицейских — нередко катался пьяным на мотоцикле. Весной 2013 года его задержали и повезли на служебном авто из села Яркуль в райцентр: за рулём находился участковый, рядом на переднем сидении — Алексей Бороздин, сзади — Поторокин и Александр Кунц. В пути задержанный заявил, что знает о причастности полицейских к исчезновению Натальи Матюхиной.

— Кунц и Бороздин начали наносить множественные удары руками Поторокину, затем, понимая, что совершить убийство в автомобиле будет затруднительно, велели водителю выехать в безлюдное место в пределах села Усть-Тарка, — сообщил в суде государственный обвинитель Виталий Хохрин.

Ни Кунц, ни Бороздин своей вины не признают Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











По версии следствия, полицейские заковали Владимира Поторокина в наручники и забили голыми руками до смерти. Позже тело нашли местные жители. Сестра погибшего рассказывала журналистам «КП», что её брат лежал в дублёнке, а трусы у него были спущены до колен. Женщина полагает, что перед смертью над Владимиром издевались.

— В целях сокрытия совершенного преступления Кунц обратился к судебно-медицинскому эксперту с просьбой подготовить заведомо ложный акт судебно-медицинского исследования трупа Поторокина и не указывать причины смерти и наличие телесных повреждений, — подчеркнул государственный обвинитель.

В результате эксперт указал в акте, что Владимир Поторокин скончался от переохлаждения. Спустя 10 лет после его смерти Александра Кунца и Алексея Бороздина обвинили в жестоком убийстве и превышении должностных полномочий (ст. 105 УК РФ и ст.286 УК РФ).

«Вина не установлена»

Экс-полицейские сегодня свою вину не признают. Адвокат Бороздина Василий Кальван на первом заседании подробно прошёлся по каждому аспекту обвинений своего подзащитного.

Алексея Бороздина обвиняют в убийстве, превышении полномочий и халатности Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











По его словам, в уголовном деле нет объективных доказательств убийства Владимира Поторокина.

— Полагаю, что в деле нет доказательств, что смерть Поторокина носила криминальный характер. Представлены заключения эксперта в материалах уголовного дела, не установлено причинение телесных повреждений Поторокину в инкриминируемый период событий, — заявил адвокат.

Кроме того, бывшего начальника уголовного розыска обвиняют в том, что в 2021 году он избил другого деревенского жителя, который посмел намекнуть ему на криминальный характер смерти Владимира Поторокина. Его поступок следователи квалифицировали как еще один эпизод превышения полномочий (ст. 286 УК РФ).

— Он якобы применил насилие в отношении [потерпевшего] Салова. Обвинение не конкретизировано: не указана дата совершения преступления, в постановлении не указано, какие именно были нанесены повреждения, их характер, локализация и степень тяжести. Экспертиза не проводилась, — парировал адвокат.

Наконец, по версии следствия, Алексей Бороздин хорошо знал обстоятельства убийства Натальи Матюхиной, которые в свое время ему обрисовал непосредственный участник преступления — Алексей Бартоломей. Тем не менее начальник уголовного розыска ничего не предпринял для расследования жестокой расправы, тем самым проявив халатность (ст. 293 УК РФ).

— Выводы предварительного следствия являются предположением, Бартоломей по данному уголовному делу допрошен не был. Полагаю, что вина подзащитного в данном преступлении не установлена, — прокомментировал Василий Кальван.

Адвокат Александра Кунца аргументы в пользу своего подзащитного пока не привела, пообещав позже изложить своё видение ситуации. Бывшего начальника участковых, кроме убийства и превышения полномочий, также обвиняют в хищении травматического пистолета «Оса» (ст.226 УК РФ), который бывший владелец сдал в полицию для последующей утилизации. Оружие к убийствам Натальи Матюхиной и Владимира Поторокина отношение не имеет.

Александра Кунца обвиняют в убийстве, превышении полномочий и хищении оружия Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











Судебное следствие обещает быть долгим. В том числе потому, что свидетели и потерпевшие по делу живут в полутысяче километров от Новосибирска и уже заявили суду, что приехать в город для них будет весьма затруднительно. Вариант о допросе людей по видеосвязи начисто отвергли подсудимые, заявив, что будут требовать личного присутствия фигурантов в зале суда. Следующее заседание запланировано на 10 сентября.

Тем временем, обвиняемых в убийстве Натальи Матюхиной начнут судить позже. Громкий процесс уже должен был начаться, но суд вернул дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. Экс-полицейские настояли на том, чтобы их судьбу решала коллегия присяжных.