Суд оправдал бывшего новосибирского олигарха по делу об обманутых дольщиках ЖК «Рихард»

Несмотря на статус подсудимого Игорь Кузнецов продолжал заниматься крупными бизнес-проектами Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











Кировский районный суд Новосибирска вынес оправдательный приговор по делу известного новосибирского предпринимателя Игоря Кузнецова, проходившего по делу об обманутых дольщиках ЖК «Рихард». Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.201 УК РФ), что, по версии следствия, не позволило застройщику закончить строительство.

Изначально планировалось, что ЖК «Рихард» будет состоять из 8 многоэтажек, которые должны были быть сданы в 2015-17 гг. В результате из 6 начатых домов завершить удалось только два, 390 дольщиков были признаны обманутыми. В 2019 году после проведения прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст.159 УК РФ). Впоследствии обвинение было переквалифицировано по статье о злоупотреблении полномочиями и предъявлено Игорю Кузнецову.

По версии следствия, предприниматель фактически управлял компанией-застройщиком – ООО «НСК-Девелопмент» и инвестировал в строительство ЖК деньги через аффилированные организации по договорам займа. Позже, когда строительство было остановлено из-за финансовых проблем, Кузнецову поставили в вину получение денег по вышеуказанным договорам.

— Это повлекло неспособность ООО «НСК-Девелопмент» исполнить взятые на себя обязательства, — сообщали в прокуратуре.

Адвокат Антон Янченко (справа) заявил, что силовики игнорировали информацию о мошенничестве реального руководства компании Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











Адвокат предпринимателя Антон Янченко в суде подчеркивал, что Кузнецов не управлял компанией-застройщиком, фактически являясь лишь «кошельком» проекта. Игоря Кузнецова несколько лет назад называли олигархом и миллиардером. В первую очередь его имя связывали с компанией «Сибтрубопроводстрой» — одной из крупнейших в Сибири в сфере строительства транспортной инфраструктуры углеводородного сырья, которая в итоге обанкротилась.

Защитники предпринимателя уверяют, после возникновении финансовых проблем на строительстве ЖК «Рихард» была проведена аудиторская проверка. Она выявила несколько теневых способов вывода средств руководством застройщика. Позже выводы аналитиков были подтверждены в Арбитражном суде Новосибирской области. В распоряжении редакции НГС имеются документы, в которых выгодоприобретателями названы учредители «НСК-Девелопмент» братья Умаровы — Зафар и Зокиржон.

- Все доказательства невиновности Игоря Кузнецова имелись в уголовном деле, однако, остались без внимания органов расследования и представителей надзорного ведомства. Мы несколько лет настаивали на непричастности и невиновности Кузнецова, обращали внимание, что одним из первых, кто написал заявление о хищении денежных средств застройщика был именно Кузнецов, - отметил Антон Янченко в беседе с корреспондентом НГС.

Суд, проведя почти 140 заседаний, изучив 190 томов уголовного дела, пришёл к выводу, что Игорь Кузнецов фактически не управлял компанией-застройщиком, а следователи и прокуратура нес могли доказать обратное.

- В связи с отсутствием состава преступления судом постановлен оправдательный приговор, - сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.

За потерпевшими – 390 обманутых дольщиков – суд оставил право взыскать потерянные деньги через гражданские процессы.

В начале 2024 года стало известно, что достраивать ЖК «Рихард» впервые за 7 лет взялись предприниматели, тесно связанные с пивным производством на территории бывшего завода «ВИНАП».