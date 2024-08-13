Четверо госинспекторов Кирзинского заказника выслушали приговор за незаконную охоту — как их наказал суд

Шестерка охотников выслушала приговор в понедельник, 12 августа Источник: Управление судебного департамента по Новосибирской области











Барабинский районный суд вынес приговор шестерым участникам незаконной охоты в Кирзинском заказнике. Четверо из них работали там государственными инспекторами. Результаты рассмотрения уголовного дела опубликовали в официальном сообществе «Судов общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте». Все они избежали колонии, получив наказания в виде условных сроков или даже штрафов.



Как установил суд, осенью и зимой 2022 года шестеро обвиняемых охотились в заказнике на особо охраняемой природной территории, передвигаясь по лесу на снегоходах. 11 декабря 2022 года там обнаружили место забоя косули и лося, после чего за дело взялись полицейские, а расследование взяла под контроль прокуратура. Причиной повышенного внимания к делу стало то, что полицейские заподозрили в организации охоты самого директора заказника Вячеслав Ермолика.

— Он устраивал платные сафари для высокопоставленных лиц, которые желали охотиться на лосей и косуль. При этом в заказнике вообще запрещена всякая охота. Убийство лося и косули было 10 декабря, в нем принимали участие два должностных лица из «Новосибирской городской торгово-промышленной палаты», «Общественной палаты Новосибирской области» и директор строительной компании из Новосибирска, — рассказывал тогда НГС источник в Минприроды на условиях анонимности.

Вячеслава Ермолика задержали и отправили под арест. В итоге ему вменили 11 эпизодов получения взяток, 7 эпизодов организации незаконной охоты и незаконном хранении патронов, а из уголовного дела выделили материалы в отношении шестерых охотников.

— Подсудимые, вступив в предварительный сговор, в период осени-зимы 2022 года, осуществляя незаконную охоту, использовали свое служебное положение, занимая должности старших государственных инспекторов указанного заказника, — сообщают в паблике «Суды Новосибирской области».



Еще двое осужденных охотников, Владимир Салуян и Александр Колесниченко, к заказнику отношения не имели, но охотились на его территории.

Как следует из опубликованной на сайте Барабинского районного суда информации, Владимир Салуян — предприниматель, владелец транспортной компании «Сибирь контейнер». По данным сервиса Rusprofile, состоянию на конец 2023 года его компания получила 589 миллионов рублей, чистая прибыль составила 18 миллионов рублей.

Александр Колесниченко, также согласно опубликованной на официальном сайте суда информации, владеет компанией ПП «Акор», которая, по данным сервиса Rusprofile, занимается производством метел, щеток и других столярных изделий. Выручка компании в конце 2023 года составила 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 18 миллионов рублей.

В итоге все шестеро дела избежали колонии. Владимир Салуян получил штраф 550 тысяч рублей и запрет охотиться на 1,5 года, Александр Колесниченко — штраф 650 тысяч рублей и двухлетний запрет охоты, платить государству оба будут в рассрочку.

Охотинспекторы получили условные сроки от 1,5 до 2,5 лет.

Уголовное дело в отношении директора заказника Вячеслава Ермолика всё еще расследуют.

Ранее НГС писал о другой стороне этого уголовного дела: как выяснилось, что за полученные Вячеславом Ермоликом взятки посчитали коня и овес, которых ему дали спонсоры заказника.