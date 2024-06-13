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Подросток с оружием запугивает взрослых

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Криминал эксклюзив «В сторону стрельнул, потом на неё нацелился»: подросток с оружием запугивает взрослых и детей — его выходки попали на видео

«В сторону стрельнул, потом на неё нацелился»: подросток с оружием запугивает взрослых и детей — его выходки попали на видео

Сначала доставалось новосибирским школьникам, потом конфликты стали случаться со взрослыми — НГС нашёл родных хулигана

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Как только местные жители увидели запись с камер, они поняли, что раньше тоже встречали этого подростка

На 12-летнего школьника из Заельцовского района пожаловались несколько родителей: они утверждают, что ребёнок не только хамит и оскорбляет их, а ещё угрожает газовым пистолетом. Несколько дней назад подросток с оружием и вовсе напал на сотрудника местной управляющей компании. Делом уже заинтересовался Следственный комитет. Подробности конфликтов школьника с горожанами — в материале НГС.

«Диалог перерос в вооружённое противостояние»

5 июня во двор дома на улице Аэропорт, 55/1 в Заельцовском районе Новосибирска проникла группа подростков. Дети, которым на вид около 12–13 лет, бегали по территории жилого комплекса, и на них обратил внимание сотрудник управляющей компании «Зенит» Владимир.

— Они устроили тут догонялки с нашим охранником. Один из них забежал в здание, а второй встал напротив окон служебного помещения. Я вышел, чтобы разобраться. Подбежал второй молодой человек, между нами начался диалог. Я спросил, что они тут забыли, поскольку я знаю всех жильцов нашего дома. Естественно, ребята поняли, что нажали не на те педали, и начали напрямую хамить. Я им вежливо сказал, что они должны покинуть нашу территорию, иначе я буду вынужден вызвать сотрудников Росгвардии, — вспоминает собеседник НГС.

Конфликт продолжил набирать обороты, а через несколько секунд 13-летний мальчик, которого Владимир называет зачинщиком, взялся за оружие.

Группа подростков перелезает через забор

— Они решили продолжить наш диалог, посыпались угрозы, началось агрессивное поведение. Я держал себя в руках до последнего момента, пока не понял, что наш диалог превратился в вооружённое противостояние. Мальчик, который был заводилой, полез в карман к своему другу и вытащил нечто похожее на травматический пистолет. Начал им размахивать, выстрелил влево от себя, а потом начал направлять его на меня. Определить, что это за оружие, возможности не было, а ловить пулю не хотелось. Не знаю, как это можно назвать: наверное, слабоумие и отвага, — продолжает сотрудник управляющей компании.

Ребята спешно сбежали с места происшествия, а на место приехала группа быстрого реагирования. Владимир дал показания и предоставил записи с камер наблюдения. На них попал весь конфликт: видно, как подростки перебираются через забор, а потом один из них достаёт предмет, похожий на пистолет, и дважды стреляет.

Момент, когда дело дошло до угрозы оружием, тоже попал на камеры

После того как видео перепалки со стрельбой разошлось по местным чатам, произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Владимир написал заявление в Следственный комитет и дал показания в конце прошлой недели.

«Просто страшно за своего ребёнка»

Когда жильцы соседних домов и родители других учеников ближайшей школы узнали о конфликте с Владимиром, то по разошедшимся кадрам опознали подростка и стали вспоминать, что и раньше замечали его агрессивное поведение. Похожая ситуация произошла с 12-летней дочерью местного жителя Андрея несколько месяцев назад: по словам мужчины, школьник угрожал девочке предметом, похожим на пистолет.

— В апреле на аллее возле улицы Аэропорт мальчик направил на мою дочь пистолет какой-то. Сначала он стрельнул в сторону, а потом на неё нацелился. Пришла домой вся заплаканная. Она сказала, что этого мальчика не знает. А сейчас в чат пришло новое видео, она посмотрела на него и сказала, что это он. Теперь то же самое произошло со взрослым человеком, — говорит Андрей.

Отец девочки не стал обращаться в полицию весной, так как его дочь сказала, что не запомнила нападавшего. Теперь, когда личность школьника стала известна, Андрей планирует обратиться в правоохранительные органы.

Жалобы на 13-летнего хулигана поступают регулярно. Наталья, мать ещё одной ученицы местной школы, рассказала, что у неё конфликт с мальчиком произошёл 2 июня.

— Я со своей дочерью возвращалась со дня рождения её подруги. Мы подошли к своему дому по улице Аэропорт. Я заняла одну из четырёх лавочек на детской площадке, остальные все были абсолютно свободные. Дочь играла на площадке. Я сидела и разговаривала с мамой по телефону, когда подошли два мальчика. Этот мальчик меня толкнул довольно жёстко и они присели рядом. Я не ожидала такого и говорю: «Мальчики, вы что-то хотели?». В ответ я услышала быдло-разговоры: «Ты что, недотрога? Нам чё, тут сидеть нельзя?», — вспоминает собеседница.

Где группа подростков взяла пистолет — неизвестно

Конфликт удалось разрешить только после того, как в дело вмешался супруг Натальи, вспоминает она.

— Я им указала на три свободные лавочки, но он не успокоился: «Я тут живу, пошла нафиг отсюда». Нормальные люди уже бы отошли, но мне начали угрожать, что сейчас позовут отца. Я позвонила своему мужу, благо он был дома, говорю: «Выйди, тут надо объяснить мальчикам, как со взрослыми разговаривать». Он вышел на балкон и сказал им, чтобы уходили. Естественно, мальчики сразу встали с лавочки, а он продолжил грозиться, что позовёт своего отца, — говорит сибирячка.

По словам Натальи, выйти на контакт с семьёй хулигана ей не удалось — никто из её знакомых не знает его родителей и где он живёт. Когда женщина увидела запись с нападением на сотрудника управляющей компании, она решила обратиться в Следственный комитет.

— Он весь какой-то неуравновешенный, у него какая-то враждебность, как будто он ненавидит всё живое. Мне просто за своего ребёнка стало страшно — она у меня иногда одна гуляет. Да и самой страшно при общении с ним. А через несколько дней мне прислали видео, как в соседнем доме в сотрудника УК он же стрелял. Мне стало ещё страшнее, поэтому я написала обращение в Следственный комитет через сайт. Я попросила как-то на него воздействовать или вообще выслать из России: он из пистолета стреляет, а что дальше — придёт с ружьём в школу? — заключила собеседница.

«Попал в плохую компанию»

Единственным, кто смог пообщаться со старшими родственниками 13-летнего мальчика, стал тот самый сотрудник управляющей компании Владимир. 10 июня, спустя несколько дней после стрельбы на территории ЖК к нему пришёл дядя подростка и попытался уладить конфликт.

— Пришёл его дядя и говорит: его родители на родине, я его тут один воспитываю. Я говорю: «Хреновый ты воспитатель». Он начал предлагать решить всё «по-человечески», понять и простить. Но парень сам должен был как минимум думать своей головой, прежде чем совершать подобное. Слово за слово, в мягкой завуалированной форме посыпались угрозы — я не вижу смысла приводить их список сейчас. Я сказал, чтобы все свои претензии он заявил руководству управляющей компании, — объяснил мужчина.

Корреспонденту НГС тоже удалось связаться с родственником подростка. Дядя ребёнка Анар заявил, что его племянник попал в плохую компанию.

— Племянник не скажу, что невоспитанный, просто он к другу пошёл, а там председатель общества (речь про сотрудника УК Владимира. — Прим. ред.) ему что-то сказал, матерился на него. А этот пистолет — им вообще собак пугают. Он просто его напугал, а тот сразу пошёл и заявление написал, — говорит мужчина.

Анар заявил, что решил пойти к Владимиру, чтобы извиниться, но тот навстречу не пошёл.

— Я говорю: «У тебя что, детей нет? Пацану 13 лет, дай ему шанс». Но он меня не понял. Заявление он не забирал. Но ему [племяннику] ничего не будет грозить, ничего страшного, я этого не допущу. Этот пистолет человеку вред не делает, он чисто дым пускает, — продолжает родственник мальчика.

Друг заводилы, из кармана которого и появился пистолет в конфликте с сотрудником УК

По словам дяди подростка, полиция провела с ним беседу — его планируют поставить на учёт. Мужчина же уверен, что его племянника испортили его друзья, и планирует перевести его в другую школу — подальше от «нехорошего круга общения». Раньше подросток не состоял на учёте в правоохранительных органах, утверждает Анар.

Корреспондент НГС пытался связаться с директором школы, где учится 13-летний подросток и дети, от которых поступали жалобы, однако он не ответил на звонок. Редакция также направила запрос в СУ СКР и ГУ МВД России по Новосибирской области.

Недавно НГС разбирался в причинах роста случаев подростковой агрессии — несмотря на отсутствие официальной статистики, инцидентов становится больше. Только в мае в Новосибирске и окрестностях произошел почти десяток происшествий с участием подростков. По мнению руководителя новосибирского центра для подростков «Тут поймут» благотворительного фонда «Солнечный город» Анастасии Королевой, одна из причин — сезонная, потому что весной и осенью происходит обострение сложных состояний.

24 апреля компания младших подростков на МЖК угрожала сверстнице электрошокером, а в ночь на 14 апреля на Затулинке компания подростков и подавно устроила драку со стрельбой, в ходе которой, к счастью, никто не пострадал. Позже группа подростков напала на прохожего с перцовым баллончиком — парни назвали себя скинхедами.

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