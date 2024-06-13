«В сторону стрельнул, потом на неё нацелился»: подросток с оружием запугивает взрослых и детей — его выходки попали на видео

Как только местные жители увидели запись с камер, они поняли, что раньше тоже встречали этого подростка Источник: Читатель НГС











На 12-летнего школьника из Заельцовского района пожаловались несколько родителей: они утверждают, что ребёнок не только хамит и оскорбляет их, а ещё угрожает газовым пистолетом. Несколько дней назад подросток с оружием и вовсе напал на сотрудника местной управляющей компании. Делом уже заинтересовался Следственный комитет. Подробности конфликтов школьника с горожанами — в материале НГС.

«Диалог перерос в вооружённое противостояние»

5 июня во двор дома на улице Аэропорт, 55/1 в Заельцовском районе Новосибирска проникла группа подростков. Дети, которым на вид около 12–13 лет, бегали по территории жилого комплекса, и на них обратил внимание сотрудник управляющей компании «Зенит» Владимир.

— Они устроили тут догонялки с нашим охранником. Один из них забежал в здание, а второй встал напротив окон служебного помещения. Я вышел, чтобы разобраться. Подбежал второй молодой человек, между нами начался диалог. Я спросил, что они тут забыли, поскольку я знаю всех жильцов нашего дома. Естественно, ребята поняли, что нажали не на те педали, и начали напрямую хамить. Я им вежливо сказал, что они должны покинуть нашу территорию, иначе я буду вынужден вызвать сотрудников Росгвардии, — вспоминает собеседник НГС.

Конфликт продолжил набирать обороты, а через несколько секунд 13-летний мальчик, которого Владимир называет зачинщиком, взялся за оружие.

Группа подростков перелезает через забор Источник: Читатель НГС

— Они решили продолжить наш диалог, посыпались угрозы, началось агрессивное поведение. Я держал себя в руках до последнего момента, пока не понял, что наш диалог превратился в вооружённое противостояние. Мальчик, который был заводилой, полез в карман к своему другу и вытащил нечто похожее на травматический пистолет. Начал им размахивать, выстрелил влево от себя, а потом начал направлять его на меня. Определить, что это за оружие, возможности не было, а ловить пулю не хотелось. Не знаю, как это можно назвать: наверное, слабоумие и отвага, — продолжает сотрудник управляющей компании.



Ребята спешно сбежали с места происшествия, а на место приехала группа быстрого реагирования. Владимир дал показания и предоставил записи с камер наблюдения. На них попал весь конфликт: видно, как подростки перебираются через забор, а потом один из них достаёт предмет, похожий на пистолет, и дважды стреляет.

Момент, когда дело дошло до угрозы оружием, тоже попал на камеры Источник: Читатель НГС

После того как видео перепалки со стрельбой разошлось по местным чатам, произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Владимир написал заявление в Следственный комитет и дал показания в конце прошлой недели.

«Просто страшно за своего ребёнка»

Когда жильцы соседних домов и родители других учеников ближайшей школы узнали о конфликте с Владимиром, то по разошедшимся кадрам опознали подростка и стали вспоминать, что и раньше замечали его агрессивное поведение. Похожая ситуация произошла с 12-летней дочерью местного жителя Андрея несколько месяцев назад: по словам мужчины, школьник угрожал девочке предметом, похожим на пистолет.

— В апреле на аллее возле улицы Аэропорт мальчик направил на мою дочь пистолет какой-то. Сначала он стрельнул в сторону, а потом на неё нацелился. Пришла домой вся заплаканная. Она сказала, что этого мальчика не знает. А сейчас в чат пришло новое видео, она посмотрела на него и сказала, что это он. Теперь то же самое произошло со взрослым человеком, — говорит Андрей.

Отец девочки не стал обращаться в полицию весной, так как его дочь сказала, что не запомнила нападавшего. Теперь, когда личность школьника стала известна, Андрей планирует обратиться в правоохранительные органы.

Жалобы на 13-летнего хулигана поступают регулярно. Наталья, мать ещё одной ученицы местной школы, рассказала, что у неё конфликт с мальчиком произошёл 2 июня.

— Я со своей дочерью возвращалась со дня рождения её подруги. Мы подошли к своему дому по улице Аэропорт. Я заняла одну из четырёх лавочек на детской площадке, остальные все были абсолютно свободные. Дочь играла на площадке. Я сидела и разговаривала с мамой по телефону, когда подошли два мальчика. Этот мальчик меня толкнул довольно жёстко и они присели рядом. Я не ожидала такого и говорю: «Мальчики, вы что-то хотели?». В ответ я услышала быдло-разговоры: «Ты что, недотрога? Нам чё, тут сидеть нельзя?», — вспоминает собеседница.

Где группа подростков взяла пистолет — неизвестно Источник: Читатель НГС











Конфликт удалось разрешить только после того, как в дело вмешался супруг Натальи, вспоминает она.



— Я им указала на три свободные лавочки, но он не успокоился: «Я тут живу, пошла нафиг отсюда». Нормальные люди уже бы отошли, но мне начали угрожать, что сейчас позовут отца. Я позвонила своему мужу, благо он был дома, говорю: «Выйди, тут надо объяснить мальчикам, как со взрослыми разговаривать». Он вышел на балкон и сказал им, чтобы уходили. Естественно, мальчики сразу встали с лавочки, а он продолжил грозиться, что позовёт своего отца, — говорит сибирячка.

По словам Натальи, выйти на контакт с семьёй хулигана ей не удалось — никто из её знакомых не знает его родителей и где он живёт. Когда женщина увидела запись с нападением на сотрудника управляющей компании, она решила обратиться в Следственный комитет.

— Он весь какой-то неуравновешенный, у него какая-то враждебность, как будто он ненавидит всё живое. Мне просто за своего ребёнка стало страшно — она у меня иногда одна гуляет. Да и самой страшно при общении с ним. А через несколько дней мне прислали видео, как в соседнем доме в сотрудника УК он же стрелял. Мне стало ещё страшнее, поэтому я написала обращение в Следственный комитет через сайт. Я попросила как-то на него воздействовать или вообще выслать из России: он из пистолета стреляет, а что дальше — придёт с ружьём в школу? — заключила собеседница.

«Попал в плохую компанию»

Единственным, кто смог пообщаться со старшими родственниками 13-летнего мальчика, стал тот самый сотрудник управляющей компании Владимир. 10 июня, спустя несколько дней после стрельбы на территории ЖК к нему пришёл дядя подростка и попытался уладить конфликт.

— Пришёл его дядя и говорит: его родители на родине, я его тут один воспитываю. Я говорю: «Хреновый ты воспитатель». Он начал предлагать решить всё «по-человечески», понять и простить. Но парень сам должен был как минимум думать своей головой, прежде чем совершать подобное. Слово за слово, в мягкой завуалированной форме посыпались угрозы — я не вижу смысла приводить их список сейчас. Я сказал, чтобы все свои претензии он заявил руководству управляющей компании, — объяснил мужчина.

Корреспонденту НГС тоже удалось связаться с родственником подростка. Дядя ребёнка Анар заявил, что его племянник попал в плохую компанию.

— Племянник не скажу, что невоспитанный, просто он к другу пошёл, а там председатель общества (речь про сотрудника УК Владимира. — Прим. ред.) ему что-то сказал, матерился на него. А этот пистолет — им вообще собак пугают. Он просто его напугал, а тот сразу пошёл и заявление написал, — говорит мужчина.

Анар заявил, что решил пойти к Владимиру, чтобы извиниться, но тот навстречу не пошёл.

— Я говорю: «У тебя что, детей нет? Пацану 13 лет, дай ему шанс». Но он меня не понял. Заявление он не забирал. Но ему [племяннику] ничего не будет грозить, ничего страшного, я этого не допущу. Этот пистолет человеку вред не делает, он чисто дым пускает, — продолжает родственник мальчика.

Друг заводилы, из кармана которого и появился пистолет в конфликте с сотрудником УК Источник: Читатель НГС











По словам дяди подростка, полиция провела с ним беседу — его планируют поставить на учёт. Мужчина же уверен, что его племянника испортили его друзья, и планирует перевести его в другую школу — подальше от «нехорошего круга общения». Раньше подросток не состоял на учёте в правоохранительных органах, утверждает Анар.



Корреспондент НГС пытался связаться с директором школы, где учится 13-летний подросток и дети, от которых поступали жалобы, однако он не ответил на звонок. Редакция также направила запрос в СУ СКР и ГУ МВД России по Новосибирской области.

Недавно НГС разбирался в причинах роста случаев подростковой агрессии — несмотря на отсутствие официальной статистики, инцидентов становится больше. Только в мае в Новосибирске и окрестностях произошел почти десяток происшествий с участием подростков. По мнению руководителя новосибирского центра для подростков «Тут поймут» благотворительного фонда «Солнечный город» Анастасии Королевой, одна из причин — сезонная, потому что весной и осенью происходит обострение сложных состояний.

24 апреля компания младших подростков на МЖК угрожала сверстнице электрошокером, а в ночь на 14 апреля на Затулинке компания подростков и подавно устроила драку со стрельбой, в ходе которой, к счастью, никто не пострадал. Позже группа подростков напала на прохожего с перцовым баллончиком — парни назвали себя скинхедами.

