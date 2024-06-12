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Криминал Холодное оружие, алкоголь и редкие кораллы: что новосибирцы пытаются незаконно перевезти через границу

Холодное оружие, алкоголь и редкие кораллы: что новосибирцы пытаются незаконно перевезти через границу

Запрещенный груз изымают у пассажиров

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Пассажирам выписывают штраф

62 попытки незаконного перевоза холодного оружия выявили новосибирские таможенники в аэропорту Толмачево. Как сообщили НГС в ответе на запрос в Сибирском таможенном управлении, у пассажиров изъяли 19 кастетов, 18 ножей, 14 электрошокеров.

Также с начала года у пассажиров изъяли 9,75 литра алкоголя, который превышал допустимую норму провоза в багаже. Помимо этого, 17 новосибирцев пытались ввезти в страну редкие кораллы.

Ранее у мужчины на новосибирской таможне изъяли почти миллион рублей, деньги нашла служебная собака. Пассажир пытался улететь в Таджикистан.

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