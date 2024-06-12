Холодное оружие, алкоголь и редкие кораллы: что новосибирцы пытаются незаконно перевезти через границу

62 попытки незаконного перевоза холодного оружия выявили новосибирские таможенники в аэропорту Толмачево. Как сообщили НГС в ответе на запрос в Сибирском таможенном управлении, у пассажиров изъяли 19 кастетов, 18 ножей, 14 электрошокеров.
Также с начала года у пассажиров изъяли 9,75 литра алкоголя, который превышал допустимую норму провоза в багаже. Помимо этого, 17 новосибирцев пытались ввезти в страну редкие кораллы.
Ранее у мужчины на новосибирской таможне изъяли почти миллион рублей, деньги нашла служебная собака. Пассажир пытался улететь в Таджикистан.