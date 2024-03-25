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Криминал Трех новосибирцев арестовали за попытку поджечь избирательный штаб в Барнауле

Трех новосибирцев арестовали за попытку поджечь избирательный штаб в Барнауле

По версии ФСБ, один из подозреваемых получил задание от запрещенной организации

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Обвиняемые могли сами сделать коктейли Молотова

Трех жителей Новосибирской области арестовали за попытку поджечь избирательный штаб в Барнауле. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Установлено, что в конце 2023 года 23-летний лидер преступной группы приехал на Алтай на заработки. Подозреваемый получил задание от представителей запрещенной в России организации, с которыми продолжительное время поддерживал контакт, и мог разработать схему теракта. По версии ФСБ, к этому парень привлек двух своих приятелей — 26-летнего и 18-летнего.

Как уточняют в сообщении, для поджога новосибирцы самостоятельно изготовили пять коктейлей Молотова. Оперативники поймали юношей рядом со зданием штаба.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта, совершенного группой лиц по предварительного сговору).

Ранее полиция задержала девушку, бросившую коктейль Молотова в плакат о выборах у школы в Петербурге.

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