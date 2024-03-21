Хотел проверить реакцию общественности: новосибирец распускал в Сети фейки об убитых хаски в Кузбассе

Мертвых животных на горнолыжном курорте в Кемеровской области не нашли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сотрудники МВД из Кемеровской области установили личность жителя Новосибирска, который ранее распространял в социальных сетях фейки об убитых собаках породы хаски, а затем сообщал противоречивые сведения об инциденте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.



Сотрудники полиции соседнего региона нашли в пабликах в социальных сетях информацию о том, что на территории Промышленновского округа, в районе горнолыжного курорта, неизвестный жестоко убил собаку породы хаски и ранил еще одну. К посту также было приложено фото окровавленного животного. В местный отдел полиции поступило около 30 обращений от граждан, которые после прочтения поста требовали привлечь к ответственности неизвестного живодера.



Сотрудники полиции несколько раз обследовали место предполагаемого происшествия в районе села Журавлево на снегоходе. Они также связались с автором публикации в социальной сети. Молодой человек представился данными несуществующего человека и рассказал, что якобы раненых животных заметил, когда катался на снегоходе в окрестностях. Раненую собаку он якобы привез в ветеринарную клинику в Киселевске, но адрес учреждения назвать не смог. При этом новосибирец сообщил координаты, где «нашел» хаски.



Местность снова проверили, но трупов животных так и не нашли. После этого 32-летний мужчина перестал выходить на связь.



Полицейские нашли способ связаться с новосибирцем. Он вновь пояснил, что отдыхал в горнолыжном комплексе и поехал кататься на снегоходе по окрестностям. На окраине леса он вместе с другом якобы нашел мешок, в котором была раненая собака. Также он утверждал, что вовсе не сдавал найденного пса в ветеринарную клинику, поскольку тот умер по дороге. Тело было выброшено на трассе на территории в Новосибирской области.



— Полицейский дополнительно опросил работников горнолыжного комплекса и выяснил, что маршруты в направлении села Журавлево у них отсутствуют, житель Новосибирска прокат снегохода не оформлял и в тот день сервис вообще не работал, —сообщили в ведомстве.



После этого новосибирец сознался, что всю историю про убитых собак выдумал. Он нашел в Сети фотографию окровавленного животного, а фейковый пост выложил под вымышленным именем, чтобы проверить реакцию общественности.



Собранные материалы сотрудники МВД из Кемеровской области направили в Новосибирск для решения вопроса о возбуждении административного дела по статье «злоупотребление свободой массовой информации» (ч.9. ст. 13.15 КоАП РФ). По данной статье новосибирца могут оштрафовать на 100 тысяч рублей.



В середине февраля в чатах и пабликах в Новосибирской области стали появляться сообщения о побеге особо вооруженного и неадекватного осужденного. Выяснилось, что данная информация оказалась фейком.

