Полицейские в Сибири не нашли следов измученных до смерти хаски. Но проверку начали

После появления в интернете публикаций о жестоком обращении с собаками породы хаски в Кузбассе, полиция попыталась узнать у автора сообщения подробности, но он начал менять позицию. Силовики также не нашли тела погибших животных, сообщили NGS42.RU в четверг, 25 января, в пресс-службе главка МВД по Кузбассу.
В ведомстве рассказали, что полицейские связались с мужчиной, который заявлял о происшествии, но он «начал предоставлять противоречивую информацию» об обстоятельствах инцидента. Также была проверена территория, где якобы осталось тело одной собаки, которую убили неизвестные, но поиски результатов не дали.
— Сотрудники полиции выехали на снегоходе по указанным автором координатам на предполагаемое место обнаружения собак, где, по его информации, осталась мертвая хаски, однако никаких следов нахождения животных обнаружено не было, — сообщили в полиции.
Тем не менее полицейские начали проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, дату и место, где якобы всё произошло, и просят людей, которые что-либо знают об этом, сообщить по телефонам