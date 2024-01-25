Полицейские в Сибири не нашли следов измученных до смерти хаски. Но проверку начали

Тем не менее полицейские начали проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, дату и место, где якобы всё произошло, и просят людей, которые что-либо знают об этом, сообщить по телефонам 8 (38442) 7-11-02 или 02 (102 — с мобильного), гарантируя сохранить анонимность граждан.