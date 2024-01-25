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Полицейские в Сибири не нашли следов измученных до смерти хаски. Но проверку начали

Автор публикации в соцсетях меняет показания

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Силовики пытаются понять, что произошло с собаками

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После появления в интернете публикаций о жестоком обращении с собаками породы хаски в Кузбассе, полиция попыталась узнать у автора сообщения подробности, но он начал менять позицию. Силовики также не нашли тела погибших животных, сообщили NGS42.RU в четверг, 25 января, в пресс-службе главка МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что полицейские связались с мужчиной, который заявлял о происшествии, но он «начал предоставлять противоречивую информацию» об обстоятельствах инцидента. Также была проверена территория, где якобы осталось тело одной собаки, которую убили неизвестные, но поиски результатов не дали.

— Сотрудники полиции выехали на снегоходе по указанным автором координатам на предполагаемое место обнаружения собак, где, по его информации, осталась мертвая хаски, однако никаких следов нахождения животных обнаружено не было, — сообщили в полиции.

Тем не менее полицейские начали проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, дату и место, где якобы всё произошло, и просят людей, которые что-либо знают об этом, сообщить по телефонам 8 (38442) 7-11-02 или 02 (102 — с мобильного), гарантируя сохранить анонимность граждан.

СобакиХаскиУбийствоЖивотныеПолицияБездействие полиции
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