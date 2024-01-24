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Двух искалеченных хаски нашли в мешках на трассе в Сибири

Одна собака была жива, но вскоре скончалась

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Мужчина нашел собак поздно вечером 23 января

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Неизвестные до смерти замучили двух собак породы хаски и выбросили их на трассу в Кузбассе. В каком состоянии они нашли тела животных и как пытались спасти их от гибели во вторник, 23 января, рассказали общественники в соцсетях.

Мужчина по имени Иван Сергеевич в группах по поиску потерянных животных рассказал, что вблизи курорта Танай в Кемеровской области в мусорных пакетах обнаружил зверски изуродованных псов. По его словам, измученных различными пытками собак породы хаски выбросили рядом с дорогой.

Пользователь отмечал, что одна из собак смогла выжить, но потеряла много крови. Ветеринары при этом отказались помогать животному. В социальных сетях защитник написал пост в попытке найти хозяина хаски, на котором был надет ошейник.

В среду, 24 января, автор поста сообщил корреспонденту NGS42.RU, что и вторая собака скончалась от полученных ран. Мужчина написал заявление в полицию.

Кемеровская редакция обратились за комментарием в ГУ МВД по Кузбассу, к настоящему моменту ответ не получен.

В группах по помощи бездомным животным активисты пишут, что уже несколько раз находили тела зверски убитых хаски. По их словам, в прошлом году неизвестные также выбросили истерзанных животных на дорогу в районе села Журавлево. Очевидцы тогда сообщали, что видели, как собак выкидывали из черной иномарки.

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