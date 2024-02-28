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Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» отправят в колонию на 17 лет — он надругался над новосибирской школьницей

Инцидент произошел в мае 2023 года в Советском районе

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Мужчину приговорили к 17 годам колонии

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Новосибирский областной суд 28 февраля вынес приговор мужчине, которого обвинили в растлении 10-летней девочки. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ).

— Решением суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — пояснили в суде.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил НГС, что 20 мая в отдел полиции Советского района поступило заявление от местной жительницы. Сибирячка сообщила, что ее 12-летняя племянница рассказала, что ее 10-летнюю подругу «изнасиловали». Мужчина завел двух школьниц за гаражи на улице Разъездной и там «совершил развратные действия».

Позже основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что нападавший был одним из бойцов отряда.

Ранее в Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношение 67-летнего местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании 12-летней приемной дочери.

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