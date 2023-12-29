Экс-главу ЦОДД полковника Трещёва осудили на 8 лет строгого режима — он взял взятку мечеными деньгами

Кроме того, бывшему начальнику ЦОДД назначали штраф в размере 7,7 млн рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Сотрудники ФСБ задержали Вячеслава Трещева 9 декабря 2022 года при получении 1,2 миллиона рублей от коммерсанта. По версии следствия, ранее глава ЦОДД предложил знакомому руководителю компании «Стройиндустрия» обеспечить победу в конкурсе на установку дорожных камер. Стороны договорились о нелегальном сотрудничестве, впоследствии предприниматель заключил два договора на общую сумму около 70 млн рублей.