Экс-главу ЦОДД полковника Трещёва осудили на 8 лет строгого режима — он взял взятку мечеными деньгами

В Ленинском районном суде Новосибирска огласили приговор по делу бывшего Центра организации дорожного движения (ЦОДД), полковника полиции на пенсии Вячеслава Трещёва. Его признали виновным в получении взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) за помощь коммерсанту в заключении госконтрактов на десятки миллионов рублей.
— Подсудимому Трещеву Вячеславу Геннадьевичу назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщили корреспонденту НГС в суде.
Кроме того, бывшему начальнику ЦОДД назначали штраф в размере 7,7 млн рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил.
Сотрудники ФСБ задержали Вячеслава Трещева 9 декабря 2022 года при получении 1,2 миллиона рублей от коммерсанта. По версии следствия, ранее глава ЦОДД предложил знакомому руководителю компании «Стройиндустрия» обеспечить победу в конкурсе на установку дорожных камер. Стороны договорились о нелегальном сотрудничестве, впоследствии предприниматель заключил два договора на общую сумму около 70 млн рублей.
Следователи уверяют, что за помощь в получении госконтрактов Трещёв частями в разное время через своих близких родственников получал деньги. В общей сложности в руках главы ЦОДД оказались 3,8 млн рублей. Последнюю часть суммы предприниматель передал Трещеву под наблюдением силовиков, купюры были мечеными.
На суде Трещев свою вину признавал частично, тем не менее гособвинение просило для него наказания в виде 11 лет колонии строгого режима.
Вячеслав Трещёв больше известен новосибирцам, как полицейский, много лет проработавший в ГИБДД. В 2013–17 гг. он являлся заместителем начальника областного управления Госавтоинспекции, когда им командовал небезызвестный Сергей Штельмах. Последнего уволили в 2018 году по компрометирующим обстоятельствам, сегодня он является заместителем гендиректора «МТЗ-Сибирь».