«Я услышала вскрик мамы и вздох»: дочь погибшей в бердской клинике «1+1» — о подробностях смерти и расследовании

«Специалист высокого класса»

Людмила Николаевна много лет проработала в общепите поваром и шеф-поваром. Около десяти лет назад у нее обнаружили грыжу позвоночника и женщина начала лечение. Она принимала таблетки, ходила в корсете. В июле этого года у Людмилы Николаевны защемило нерв, и по рекомендации знакомых она вместе с дочерью обратилась в частную клинику « 1+1 ». Первичный прием у нейрохирурга Евстафия Мелиди обошелся женщине в 3,5 тысячи рублей.