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«Я услышала вскрик мамы и вздох»: дочь погибшей в бердской клинике «1+1» — о подробностях смерти и расследовании

Следователи завели уголовное дело из-за смерти женщины

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У Людмилы Николаевны остались муж и дочь

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В бердской клинике на прошлой неделе от анафилактического шока умерла 63-летняя женщина. Как рассказала дочь погибшей Валентина Суконкина, ее мама лечилась от грыжи позвоночника. В клинике ей должны были поставить блокады, но во время второго приема Людмила Николаевна погибла. Валентина рассказала НГС о том страшном моменте, который она встретила в коридоре поликлиники. Подробнее — в материале Елизаветы Шаталовой.

«Специалист высокого класса»

Людмила Николаевна много лет проработала в общепите поваром и шеф-поваром. Около десяти лет назад у нее обнаружили грыжу позвоночника и женщина начала лечение. Она принимала таблетки, ходила в корсете. В июле этого года у Людмилы Николаевны защемило нерв, и по рекомендации знакомых она вместе с дочерью обратилась в частную клинику «1+1». Первичный прием у нейрохирурга Евстафия Мелиди обошелся женщине в 3,5 тысячи рублей.

— Первое посещение 7 августа, с собой мы имели МРТ, исследования. Прием был в клинике «1+1» на Первомайской, 19а в Бердске. Почитав отзывы о клинике, я не насторожилась, всё было в порядке. Прием первый провели, он длился от 7 до 9 минут. Я понимаю — специалист высокого класса. Но когда мама пришла, показала ему снимки, заключение МРТ, рассказала, какие она до этого манипуляции проходила, чем мазала, он не посмотрел заключение, — вспоминает дочь погибшей.

По словам Валентины, нейрохирург клиники «1+1» выписал Людмиле Николаевне медикаменты и назначил лечение. Бердчанке рекомендовали блокаду — укол в позвоночник, который блокирует защемленный нерв. Первый такой укол поставили 7 августа. Валентина в тот день забрала маму из клиники и отвела домой.

— Что меня насторожило: он принимал всегда в разных кабинетах. 10 августа мама пожаловалась: сказала, что никаких улучшений не наступает. Я говорю, что, мам, надо озвучить эту информацию доктору, моменты эти рассказать. И мы договорились, что 14 августа мы поедем и она всё расскажет, — объяснила Валентина.

«Я услышала вскрик моей мамы»

В понедельник, 14 августа, Валентина с Людмилой Николаевной приехали в клинику к 10 утра. До того как зайти в кабинет, женщина отметила, что у нее нет улучшений в самочувствии.

— Врач сказал: «Людмила Николаевна, у меня авторская методика, я поставлю вас за пять блокад». И провел ее в кабинет. Я в коридоре жду, разговариваю по телефону — у меня по рабочим моментам был разговор. В какой-то момент слышу вскрик моей мамы и вздох. Я ничего не поняла на несколько секунд. Ко мне подбежала медсестра, ошарашенная, с огромными глазами. Спрашивала, сколько маме лет, — описывает дочь погибшей.

Потом уже Валентину этот вопрос смутил — почему работники клиники не знали возраст пациентки. Валентина плохо помнит, что происходило дальше. Говорит, что работники клиники начали бегать из одного кабинета в другой, а через 10–15 минут приехала скорая помощь. Ее фельдшеры констатировали смерть Людмилы Николаевны.

— Под рукой не оказалось препаратов, ничего. В подобных случаях людей можно спасти — это не было сделано. И я уже это плохо помню. Ко мне подошли сначала врачи скорой помощи, сказали: «Держитесь». Я реву. Нейрохирург сказал мне у себя в кабинете три фразы: «Извините. В моей практике это впервые. Я сам в шоке» — это три фразы, которые он мне озвучил. Я начала его обвинять, говорила, что он убийца, и по стенке вышла в коридор, — рассказывает Валентина.

Валентина еще около получаса провела в больнице. По ее словам, никто из сотрудников в это время не подошел и не помог ей справиться с истерикой. В клинике продолжался прием пациентов, в том числе у нейрохирурга. В кабинет к маме Валентину не пускали. Женщина позвонила подруге, и та вывела ее из здания.

«Я пообещала себе»

До сих пор Валентина не знает, что произошло, что стало причиной смерти и какие препараты ставили ее маме. За первое посещение клиники, как уточнила дочь погибшей, они заплатили 7100 рублей (3500 рублей за прием и 3600 рублей — за укол), во время второго приема — 3600 рублей за укол.

— Я пообещала себе, что не дам это дело так оставить. Я написала заявление в Следственный комитет 15 августа. Я позвонила в информационный центр СК по России. Я наняла юриста. Я обратилась в бердские паблики и подала жалобу в Минздрав России — жалоба была принята, — перечислила Валентина.

По словам женщины, письмо от клиники «1+1» пришло на 9 день после смерти мамы и было подписано нейрохирургом. Он приносил извинения и соболезнования Валентине.

— Она полностью доверилась доктору, все анализы были на руках. Мама вела активный образ жизни, с активной жизненной позицией, юморная, принципиальная. Очень добрая, всем помогала всегда, — рассказала дочь погибшей.

Юрист Валентины Екатерина объяснила корреспонденту НГС, что сейчас они ждут заключения судмедэкспертизы, скорее всего, оно появится через неделю.

На сайте клиники «1+1» и сейчас можно записаться на прием к Евстафию Мелиди. По информации с сайта, нейрохирург работает с 1994 года и имеет высшую квалификационную категорию. Он является кандидатом медицинских наук и завучем кафедры нейрохирургии Новосибирского государственного медицинского университета. Евстафий Мелиди, как утверждается на сайте клиники, также прошел сертификационные курсы обучения в зарубежных нейрохирургических центрах (в Греции, Голландии, США, Австрии, Венгрии, Италии, Испании, Швейцарии — конкретные центры не указаны).

ООО «Клиника 1+1» зарегистрировано в Бердске в 2019 году. Директор клиники и ее учредитель — Анастасия Логинова. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2022 года выручка компании составила 54,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 10,3 миллиона рублей. Медицинская лицензия клиники действует с 2020 года.

В начале этой неделе в клинике рассказали, что по факту инцидента проводится экспертиза. Что именно стало причиной смерти пенсионерки, пока не сообщают — обстоятельства выясняются.

— Создана врачебная комиссия, которая расследует этот случай. Процедуру проводил один из опытнейших нейрохирургов региона, кандидат медицинских наук. Это была не первая процедура пациентки, предыдущие прошли успешно. До выяснения обстоятельств, приведших к смерти, никакой другой информации дать не представляется возможным, — сообщили 21 августа в «1+1».

Дополнительный комментарий в клинике на запрос журналиста НГС не дали. Корреспондент НГС дозвонилась до Евстафия Мелиди, но после того как врач услышал вопрос, бросил трубку. Корреспондент направила запрос в Росздравнадзор по Новосибирской области.

По факту гибели женщины СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сейчас следователи проводят экспертизы и необходимые для расследования мероприятия.

Делом уже заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Главе СК Новосибирской области Евгению Довгалеву поручено рассказать о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело после смерти женщины в одной из больниц Новосибирской области. Трагедия произошла в Купинском районе зимой.

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