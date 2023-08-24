«Я услышала вскрик мамы и вздох»: дочь погибшей в бердской клинике «1+1» — о подробностях смерти и расследовании

В бердской клинике на прошлой неделе от анафилактического шока умерла
«Специалист высокого класса»
Людмила Николаевна много лет проработала в общепите поваром и шеф-поваром. Около десяти лет назад у нее обнаружили грыжу позвоночника и женщина начала лечение. Она принимала таблетки, ходила в корсете. В июле этого года у Людмилы Николаевны защемило нерв, и по рекомендации знакомых она вместе с дочерью обратилась в частную клинику «
— Первое посещение 7 августа, с собой мы имели МРТ, исследования. Прием был в клинике «
По словам Валентины, нейрохирург клиники «
— Что меня насторожило: он принимал всегда в разных кабинетах. 10 августа мама пожаловалась: сказала, что никаких улучшений не наступает. Я говорю, что, мам, надо озвучить эту информацию доктору, моменты эти рассказать. И мы договорились, что 14 августа мы поедем и она всё расскажет, — объяснила Валентина.
«Я услышала вскрик моей мамы»
В понедельник, 14 августа, Валентина с Людмилой Николаевной приехали в клинику к 10 утра. До того как зайти в кабинет, женщина отметила, что у нее нет улучшений в самочувствии.
— Врач сказал: «Людмила Николаевна, у меня авторская методика, я поставлю вас за пять блокад». И провел ее в кабинет. Я в коридоре жду, разговариваю по телефону — у меня по рабочим моментам был разговор. В какой-то момент слышу вскрик моей мамы и вздох. Я ничего не поняла на несколько секунд. Ко мне подбежала медсестра, ошарашенная, с огромными глазами. Спрашивала, сколько маме лет, — описывает дочь погибшей.
Потом уже Валентину этот вопрос смутил — почему работники клиники не знали возраст пациентки. Валентина плохо помнит, что происходило дальше. Говорит, что работники клиники начали бегать из одного кабинета в другой, а через
— Под рукой не оказалось препаратов, ничего. В подобных случаях людей можно спасти — это не было сделано. И я уже это плохо помню. Ко мне подошли сначала врачи скорой помощи, сказали: «Держитесь». Я реву. Нейрохирург сказал мне у себя в кабинете три фразы: «Извините. В моей практике это впервые. Я сам в шоке» — это три фразы, которые он мне озвучил. Я начала его обвинять, говорила, что он убийца, и по стенке вышла в коридор, — рассказывает Валентина.
Валентина еще около получаса провела в больнице. По ее словам, никто из сотрудников в это время не подошел и не помог ей справиться с истерикой. В клинике продолжался прием пациентов, в том числе у нейрохирурга. В кабинет к маме Валентину не пускали. Женщина позвонила подруге, и та вывела ее из здания.
«Я пообещала себе»
До сих пор Валентина не знает, что произошло, что стало причиной смерти и какие препараты ставили ее маме. За первое посещение клиники, как уточнила дочь погибшей, они заплатили 7100 рублей (3500 рублей за прием и 3600 рублей — за укол), во время второго приема — 3600 рублей за укол.
— Я пообещала себе, что не дам это дело так оставить. Я написала заявление в Следственный комитет 15 августа. Я позвонила в информационный центр СК по России. Я наняла юриста. Я обратилась в бердские паблики и подала жалобу в Минздрав России — жалоба была принята, — перечислила Валентина.
По словам женщины, письмо от клиники «
— Она полностью доверилась доктору, все анализы были на руках. Мама вела активный образ жизни, с активной жизненной позицией, юморная, принципиальная. Очень добрая, всем помогала всегда, — рассказала дочь погибшей.
Юрист Валентины Екатерина объяснила корреспонденту НГС, что сейчас они ждут заключения судмедэкспертизы, скорее всего, оно появится через неделю.
На сайте клиники «
ООО «
В начале этой неделе в клинике рассказали, что по факту инцидента проводится экспертиза. Что именно стало причиной смерти пенсионерки, пока не сообщают — обстоятельства выясняются.
— Создана врачебная комиссия, которая расследует этот случай. Процедуру проводил один из опытнейших нейрохирургов региона, кандидат медицинских наук. Это была не первая процедура пациентки, предыдущие прошли успешно. До выяснения обстоятельств, приведших к смерти, никакой другой информации дать не представляется возможным, — сообщили 21 августа в «
Дополнительный комментарий в клинике на запрос журналиста НГС не дали. Корреспондент НГС дозвонилась до Евстафия Мелиди, но после того как врач услышал вопрос, бросил трубку. Корреспондент направила запрос в Росздравнадзор по Новосибирской области.
По факту гибели женщины СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело по
Делом уже заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Главе СК Новосибирской области Евгению Довгалеву поручено рассказать о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело после смерти женщины в одной из больниц Новосибирской области. Трагедия произошла в Купинском районе зимой.