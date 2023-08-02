Поддельные подписи и розыск: сибирячка купила три автомобиля, но не может их получить — два оказались разобраны, третий пропал

Анастасия Шикера в 2012 году купила у отчима три автомобиля: УАЗ, КАМАЗ и Toyota Sequoia. Но когда мужчина развелся с матерью девушки, потребовал сделку аннулировать. После двух лет разбирательств суд встал на сторону Анастасии и постановил вернуть ей автомобили. Правда, судебные приставы, приехавшие на место, обнаружили только разобранные КАМАЗ и УАЗ, а Toyota потерялась совсем. Корреспондент НГС разобралась в запутанной и практически детективной истории — с фиктивными документами и необъяснимыми отказами в возбуждении уголовного дела.
Купила у отчима три машины
Анастасия Шикера в 2012 году купила три автомобиля. По словам девушки, она была в гостях у мамы в Чулыме и отчим, Владимир Чичканов, рассказал, что хочет продать свои КАМАЗ, УАЗ и Toyota Sequoia.
— Он предложил мне их купить. Я отучилась, работала, копила — он знал, что у меня есть сбережения, — вспоминает Анастасия.
УАЗ она купила за 30 тысяч рублей, КАМАЗ — за 50 тысяч рублей, Toyota — еще за 50 тысяч рублей, в несколько десятков раз дешевле рыночной стоимости. Анастасия передала деньги, и они с отчимом составили договор купли-продажи. Анастасия оформила автомобили на себя, поставила их на учет, но пользоваться ими мог и отчим.
В 2021 году у мамы Анастасии и отчима произошел конфликт, и сейчас у них идет бракоразводный процесс. Но забрать автомобили он девушке не дал. Более того — обратился в суд, чтобы признать их сделку недействительной.
— Он говорил, мол, машину ты не увидишь и только попробуешь переступить порог дома — я тебя застрелю. Полиция мне отказала в возбуждении дела, и я обратилась в суд, — рассказала сибирячка. — Я предоставила все чеки, выплаты: я платила налоги, обеспечивала техобслуживание, мы машины ремонтировали.
Суд с отчимом
Судебные тяжбы между Анастасией и Владимиром шли два года и закончились этой весной. На суд, по словам сибирячки, мужчина приводил свидетелей, которые говорили, что машины неисправны, и даже принес договор купли-продажи, в котором написано, что Анастасия продала автомобили ему. Чтобы доказать недействительность этого документа, девушке пришлось провести целое расследование.
— Во время последнего заседания, когда суд должен был выносить решение, адвокат приходит и говорит, что вот, у нас есть документ — договор купли-продажи, Анастасия Андреевна продала Toyota Sequoia. Они предоставили копию. Я смотрю и понять ничего не могу: шапка договора составлена не моей рукой. Я человек грамотный, умею писать, знаю, как составляется договор купли-продажи. Имя, отчество и подпись есть, — объяснила сибирячка.
Договор суд по просьбе Анастасии и адвоката передал на экспертизу. Сибирячка также сообщила в полицию о подделке документов, и ее вызвали на разговор. Сотрудница МВД попросила Анастасию доказать, что в тот день ее не было в Чулыме, — в документах было указано 21 августа.
— Адвокат его говорил, что с пятницы на субботу я приезжала в Чулым, что было застолье и я решила машину продать. Якобы подписали договор купли-продажи, передали деньги и мирно разошлись, — вспомнила Анастасия. — Я говорила, что не могла в эту дату быть в Чулыме. Меня просят предоставить доказательства, и я поднимаю переписку с мамой, показываю, что была у друга на даче в пятницу.
В переписке с мамой Анастасия рассказывала, что на даче плохо ловит связь, присылала ей фото и видео. На следующее заседание сибирячка привела двух свидетелей, которые рассказали, что девушка никуда не уезжала и 21 августа они провели вместе. Кроме того, Анастасия и ее адвокат сделали запрос на соотношение дат: девушка вспомнила, что дома у матери после продажи другого автомобиля примерно за месяц до появления спорного документа остался пустой, но подписанный бланк договора.
— У меня покупатель попросил два экземпляра, я ему написала, себе составила один, а подписалась сразу на всех и один пустой бланк оставила лежать в Чулыме. В итоге эксперт установил, что его подпись сделана в период с 2015 по 2018 год, а дата составления в шапке, где написано «я такой-то такой и продаю такую-то машину», совпадает с августом. Но мою подпись невозможно установить, — рассуждает сибирячка.
Рассказ Анастасии подтверждает и решение, выложенное на сайте Чулымского районного суда. Изначально Владимир также утверждал, что составленный в 2012 году договор купли-продажи фиктивный и был сделан, чтобы у мужчины не изъяли автомобили из-за долгов перед судебными приставами. Анастасия утверждает, что ничего об этом не знала. Более того, заметила она, мужчина вполне мог переписать автомобили на своих родных сыновей, но не сделал это.
— Он просто знал, что у меня были деньги и сбережения. Он говорил, что сумма стоимости заниженная, но он мне сказал цену, и я купила, — отметила девушка.
Заключил фиктивную сделку
Журналист НГС не смогла дозвониться до Владимира Чичканова, но его позиция представлена в документах, опубликованных на сайте Чулымского районного суда. Как указано в решении по гражданскому делу, мужчина первым обратился в суд, чтобы признать договор фиктивным. В суде он утверждал, что деньги Анастасия за автомобили не платила.
— Фактически он приобрел право собственности на указанные автомобили, так как добросовестно, открыто и непрерывно ими пользовался. Шикера с момента заключения договора купли-продажи транспортными средствами не пользовалась, не истребовала их из его владения, в суд с заявлением об истребовании своего имущества не обращалась, — написано в решение суда.
Владимир не скрывал, что сделка была фиктивной: он рассказал суду, что в 2012 году на него было возбуждено исполнительное производство о взыскании более 3 миллионов рублей и, чтобы скрыть свое имущество, он заключил договор купли-продажи. Мужчина также указал, что акт приема и передачи автомобилей составлен не был, значит сделка недействительна.
Стоимость автомобилей в договоре была указана в несколько десятков раз ниже рыночной. Toyota Sequoia, которая была продана за 50 тысяч рублей, стоила не менее 1 миллиона рублей. Рыночная стоимость КАМАЗа 4310, проданного также за 50 тысяч рублей, составляла около 500 тысяч рублей. УАЗ 3303, купленный по договору за 30 тысяч рублей, на момент сделки стоил не менее 150 тысячи рублей. В ответ представитель Анастасии Шикера заметил, что продавец сам определил стоимость автомобилей.
— Заключил в 2012 году фиктивные сделки, чтобы избежать наложения ареста на транспортные средства, и имущество осталось во владении, пользовании, распоряжении Чичканова. В настоящее время долг истцом погашен, поэтому он готов принять имущество и признать ничтожность сделки. Кроме того, им утрачено доверие к Шикера, — цитируют в решении суда иск Владимира Чичканова.
Суд не нашел оснований признавать сделку недействительной: для этого нужно, чтобы обе стороны, участвующие в сделке, не имели намерений исполнять условия договора. Анастасия же в суде утверждала, что о целях отчима не знала.
Toyota в розыске, остальные разобраны
Судебные приставы Чулымского района получили документы из районного суда в апреле 2023 года. 3 мая сотрудники ФССП вместе с Анастасией поехали к Владимиру домой.
— Мы отправились по адресу ответчика. Там еще документы и ключи были — он на суде всё показывал, а потом спрятал и говорит, что документов нет, ключей нет. Что я Sequoia ночью благополучно угнала вместе с ключами от всех машин, — рассказала Анастасия.
Во дворе у Владимира она вместе с судебными приставами обнаружила разобранные УАЗ и КАМАЗ. Как вспоминает Анастасия, рама от УАЗа стояла на железном вагончике и к нему был прибит номер. Анастасия уверена, что это не ее автомобиль.
— Судебный пристав не проверила ни номер кузова, ни наличие двигателя. Я когда документы подписывала, написала, что данные транспортные средства не являются моими, — поделилась Анастасия.
В ответе на жалобу, которую Анастасия направила в ФССП, судебные приставы прокомментировали тот выезд за автомобилями (документ есть в распоряжении редакции). По версии судебных приставов, они установили раму от автомобиля УАЗ 3303 и автомобиль КАМАЗ.
— При осмотре транспортных средств установление тождественности производилось с учетом имеющихся на транспортных средствах и их компонентах идентификационных сведений, — отметили в ответе ФССП.
Как добавили в ответе судебные приставы, Владимир и Анастасия не оспаривали акт совершения исполнительных действий, но женщина отказалась принять имущество. Анастасия же утверждает, что УАЗ просто не может принадлежать ей. Так как судебные приставы на жалобу ответили, что никаких нарушений нет, она обратилась в прокуратуру Новосибирской области. Прокуратура провела проверку, но нарушений не нашла (ответ имеется в распоряжении редакции НГС). Продолжать поиски УАЗа и КАМАЗа, если судить по документам, судебные приставы не собираются.
Toyota нигде не было, сейчас автомобиль находится в розыске. По территории Новосибирской области, как пишут в прокуратуре, он не передвигался. Владимир при этом уже выплатил судебные расходы.
— До сегодняшнего дня судебные приставы никак решение суда не исполнили: машины он мне не передал, джип не найден. Ответчику присылают бумажки, но сколько можно? С 2021 года всё это тянется. У меня уже нервы ни к черту, успокоительные пью постоянно, — заключила Анастасия.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ФССП по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию, но приставы ушли от ответа, сославшись на закон о персональных данных.
Заявления в МВД
Параллельно с попытками забрать себе автомобили Анастасия обращалась несколько раз в МВД по Новосибирской области с заявлениями на Владимира Чичканова (ответы ведомства имеются в распоряжении НГС).
2 июня 2022 года она заявила, что отчим завладел ее транспортными средствами — 12 июня 2022 года ей отказали в возбуждении уголовного дела. 12 августа 2022 года Анастасия вновь обратилась в полицию с просьбой проверить Владимира на мошенничество и сокрытие имущества и снова получила отказ. 12 апреля 2023 года, после судебного заседания, Анастасия обратилась в полицию с заявлением на предъявление подложного договора купли-продажи. Отказ в возбуждении после проверки прокурор направил обратно в МВД, но 22 мая 2023 в возбуждении уголовного дела вновь отказали.
В ответе, который пришел из ГУ МВД по Новосибирской области, отмечается, что материал из книги учета заявлений и сообщений о преступлениях направлен на проверку.
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