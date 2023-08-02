Поддельные подписи и розыск: сибирячка купила три автомобиля, но не может их получить — два оказались разобраны, третий пропал

Купила у отчима три машины

Анастасия Шикера в 2012 году купила три автомобиля. По словам девушки, она была в гостях у мамы в Чулыме и отчим, Владимир Чичканов, рассказал, что хочет продать свои КАМАЗ, УАЗ и Toyota Sequoia.

— Он предложил мне их купить. Я отучилась, работала, копила — он знал, что у меня есть сбережения, — вспоминает Анастасия.

УАЗ она купила за 30 тысяч рублей, КАМАЗ — за 50 тысяч рублей, Toyota — еще за 50 тысяч рублей, в несколько десятков раз дешевле рыночной стоимости. Анастасия передала деньги, и они с отчимом составили договор купли-продажи. Анастасия оформила автомобили на себя, поставила их на учет, но пользоваться ими мог и отчим.