«Не мог улететь в свадебное путешествие»: новосибирские приставы заставили коуча вернуть подписчице 350 тысяч

Житель Бердска погасил огромный долг, чтобы улететь на Бали.

— Известно, что 31-летний мужчина систематически попадает в ряды должников. Но при этом долги погашает. В этот раз ему было необходимо погасить долг в 351 тысячу рублей перед жительницей Нижнекамска. Оказалось, что девушка приобрела онлайн-курс для продвижения себя в рамках группового наставничества, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.