«Не мог улететь в свадебное путешествие»: новосибирские приставы заставили коуча вернуть подписчице 350 тысяч

Житель Бердска погасил огромный долг, чтобы улететь на Бали.
— Известно, что 31-летний мужчина систематически попадает в ряды должников. Но при этом долги погашает. В этот раз ему было необходимо погасить долг в 351 тысячу рублей перед жительницей Нижнекамска. Оказалось, что девушка приобрела онлайн-курс для продвижения себя в рамках группового наставничества, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Услугу девушка так и не получила, как и свои деньги.
— Покупатель обратилась в суд, чтобы взыскать с гражданина оплаченные деньги за онлайн-курс, проценты по кредиту и компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования истицы частично и решил взыскать с ответчика 120 тысяч рублей за услугу, неустойку — 109 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, а также штраф — 117 тысяч рублей, — поделились цифрами в ведомстве.
В итоге, чтобы улететь на Бали, долг мужчина погасил, как и исполнительский сбор в 7%.
О возбуждении исполнительного производства должник узнал в личном кабинете на Госуслугах, в том числе о вынесенных постановлениях судебного пристава-исполнителя в виде ограничений и запретов. Поскольку мужчина в добровольные сроки требование суда не исполнил, ему вынесли исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности.
— Дело в том, что должник запланировал улететь в свадебное путешествие на Бали в ближайшее время. После оплаты все санкции в отношении гражданина сняли, — добавили в ведомстве.
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