«Нашли во дворе дома»: приставы отняли у новосибирца огромный грузовик из-за долга в 4 миллиона

Судебные приставы арестовали многотонный грузовик в Новосибирской области — его владелец задолжал банку более
— У 45-летнего жителя Колывани накопился долг в 4,3 миллиона рублей. Известно, что он взял в долг деньги на покупку грузовых автомобилей, чтобы заниматься коммерческими перевозками, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области. — В ходе очередного выхода по месту нахождения должника во дворе дома стоял автомобиль гражданина.
Грузовик арестовали, его стоимость оценивается примерно в
Ранее НГС рассказывал, что судебный пристав пришла в магазин, чтобы вручить его владельцу требование о погашении долга в 175 тысяч рублей.