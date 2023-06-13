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«Нашли во дворе дома»: приставы отняли у новосибирца огромный грузовик из-за долга в 4 миллиона

У него есть 10 дней для погашения задолженности

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Машину выставят на торги, если мужчина не вернет деньги банку

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Судебные приставы арестовали многотонный грузовик в Новосибирской области — его владелец задолжал банку более 4 миллионов рублей.

— У 45-летнего жителя Колывани накопился долг в 4,3 миллиона рублей. Известно, что он взял в долг деньги на покупку грузовых автомобилей, чтобы заниматься коммерческими перевозками, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области. — В ходе очередного выхода по месту нахождения должника во дворе дома стоял автомобиль гражданина.

Грузовик арестовали, его стоимость оценивается примерно в 6 миллионов рублей. У мужчины есть 10 дней, чтобы погасить долги, иначе имущество выставят на торги.

Ранее НГС рассказывал, что судебный пристав пришла в магазин, чтобы вручить его владельцу требование о погашении долга в 175 тысяч рублей.

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