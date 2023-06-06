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Пристав поймала должника в магазине в НСО — мужчина в тот же день закрыл большой долг

У мужчины был запрет на выезд за пределы России

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Мужчина погасил долг в 175 тысяч рублей

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Судебный пристав пришла в магазин, чтобы вручить его владельцу требование о погашении долга в 175 тысяч рублей в Сузунском районе Новосибирской области.

— Он длительное время не оплачивал налог от реализации товара. Мужчина продавал фрукты и овощи, но позднее документально закрыл предпринимательскую деятельность, не погасив налог в 175 тысяч рублей, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области. — Его предупредили о том, что у него есть обременения в виде ограничений и запрета на выезд за пределы России

Мужчина погасил долг в тот же день, так как собирался уезжать в Азербайджан.

В конце мая судебные приставы в Новосибирске разыграли сценарий «скрытого покупателя», чтобы отобрать машину у 27-летнего отца, который не платит алименты.

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