Пристав поймала должника в магазине в НСО — мужчина в тот же день закрыл большой долг

Судебный пристав пришла в магазин, чтобы вручить его владельцу требование о погашении долга в 175 тысяч рублей в Сузунском районе Новосибирской области.

— Он длительное время не оплачивал налог от реализации товара. Мужчина продавал фрукты и овощи, но позднее документально закрыл предпринимательскую деятельность, не погасив налог в 175 тысяч рублей, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области. — Его предупредили о том, что у него есть обременения в виде ограничений и запрета на выезд за пределы России