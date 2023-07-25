Хлебное дело: блогер обвинил супругов-бизнесменов в афере на миллион — судить теперь будут его, а не их

Владельцы крестьянско-фермерских хозяйств из двух сибирских регионов рассказали, что мельник Вадим Бугакин подвел их под угрозу банкротством. Они отгрузили ему сотни тонн пшеницы, но оплаты так и не дождались. После банкротства головной фирмы у Вадима Бугакина появилась новая с точно таким же названием, которую возглавила его бывшая жена. Один из фермеров рассказал о действиях Бугакиных в видеообращении, но и сам попал под суд — мельники обвинили его в клевете и потребовали в качестве возмещения более 30 миллионов рублей. Подробности сложных отношений между фермерами и предпринимателями — в материале НГС.
Фирмы-тезки
Фермерское хозяйство Садыковых зародилось в Чановской области в начале XXI века, а как юридическое лицо КФХ оформили в 2009 году. Ринат Садыков сначала помогал отцу, а тот затем передал бразды правления сыну. Фермеры пережили разные времена, но самым сложным испытанием они называют не кризис, падение рубля или засуху, а конкретного человека — Вадима Бугакина.
— В 2020 году во время посевной нам позвонил Бугакин, представившись владельцем мельницы и директором Сибирской зерновой компании. Ему нужна была пшеница, мы отгрузили ему небольшую партию в
Фермеры отгрузили мельнику 288 тонн, но, не получая оплату, решили этот процесс свернуть. Спустя четыре месяца переговоров и уже после подачи заявления в полицию КФХ получило перевод в 700 тысяч рублей от Сибирской зерновой компании, но не с тем ИНН, что был указан в заключенном договоре. Оказалось, что зарегистрированная с ним фирма — полная тезка СЗК Вадима Бугакина, только директор новой организации — Юлия Бугакина, его супруга.
ООО «Сибирская зерновая компания», директором которой был Вадим Бугакин, признана банкротом
— В платежном поручении был указан номер какого-то левого договора, а не тот, что мы заключали с Бугакиным. В любой момент директор нового СЗК может подать иск о неосновательном обогащении и непременно выиграет этот процесс. Так что эти 700 тысяч по-прежнему лежат на нашем счету, мы ими не пользуемся, — сообщил НГС Садыков. — Ущерб, который мы понесли по вине недобросовестного партнера, — 3,7 миллиона рублей.
Из материалов проверки МВД следует, что СЗК Вадима Бугакина переуступила свой долг фермерам новой СЗК Юлии Бугакиной. Тем временем КФХ обратилось в арбитражный суд о взыскании денег за зерно и выиграло процесс.
— В суде наши опасения подтвердились: Юлия Бугакина заявила, что не знает никакого Садыкова и не принимала на себя обязательства по оплате его зерна, — добавил Ринат Садыков.
В возражении на иск Садыкова (есть в распоряжении НГС) Юлия Бугакина заявила, что не имела никаких договорных отношений с Садыковым и не получала от него товаров. Тем не менее арбитраж признал договор переуступки долга действительным, а
Уголовного дела о мошенничестве Ринат Садыков добивался почти два года. За это время прокуратура установила, что расследование провели неэффективно, — нагоняй за это получили
«Возможность рассчитаться была»
В Новосибирскую область Вадим Бугакин приехал несколько лет назад из Омской области — там о нем идет недобрая слава. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рассохинский» (входит в
— 5 января 2018 года между «Рассохинским» и ООО «СЗК» Вадима Бугакина был заключен договор купли-продажи зерна на 2,759 миллиона рублей. Свои обязательства по оплате зерна СЗК до сих пор не исполнила, хотя зерно ей отгрузили, — рассказал журналисту НГС Виктор Севрюков.
В феврале 2020 года «Рассохинский» подал арбитражный иск к СЗК из-за неоплаченного зерна на 2,362 миллиона рублей и к концу мая выиграл суд. Добровольно это решение ответчик не исполнил, а впоследствии приставы не обнаружили у СЗК ни имущества, ни средств.
— По балансу на 2022 год, у СЗК была выручка порядка 32 миллионов, но ко второму полугодию (тогда приставы приступили к взысканию по решению суда) все активы были выведены. Мы считаем, что у СЗК была возможность рассчитаться с нами, но они этого не сделали умышленно, — добавил Севрюков.
В МВД неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлению СПК «Рассохинский», а прокуратура эти решения отменяла. Сейчас судьба материалов заявителю неизвестна.
— Из одного отделения МВД в другое пересылают бесконечно, где они сейчас — установить невозможно. А времени прошло достаточно: если уголовное дело все-таки заведут, пока его будут расследовать, уже истекут сроки давности привлечения к ответственности за мошенничество, — подытожил Виктор Севрюков.
Честь и достоинство
Еще один новосибирский фермер, сельхозблогер Алексей Пузиков из Убинского района,
На своем YouTube-канале фермер записал эмоциональное видео на фоне своего опустевшего зернохранилища. Он обвинил Бугакиных в неоплате пшеницы и рассказал об их семейном бизнесе: закрытых фирмах и долгах. А также заявил, что Юлия Бугакина в новой СЗК — лишь номинал, а заправляет всем Вадим.
— Наши деньги нужно вернуть, это наш труд и понесенные затраты. Я прошу вас не доводить дело да крайности и разрешить ситуацию мирным способом, — обратился в конце видео к Бугакиным сельский блогер.
Юлия Бугакина заявила НГС, что за это видео Алексею Пузикову предстоит ответить в суде.
— Задержка с оплатой зерна Пузикову действительно имела место, в нашем бизнесе это не редкость. Однако мы погасили всю задолженность перед ним в июне этого года. А за его голословные обвинения мы подали гражданский иск о защите чести и достоинства, — сообщила она журналисту НГС. По ее словам, с Вадимом Бугакиным они в разводе, но он по-прежнему ей помогает в бизнесе как «опытный хозяйственник».
В своем иске к фермеру Юлия Бугакина обвинила его в распространении заведомо ложных сведений, порочащих деловую репутацию фирмы. По версии новой СЗК, из-за видеообращения снизилось число заказов и предложений о сотрудничестве, зато клиенты требовали разъяснить обстоятельства сделки с Алексеем Пузиковым.
При этом, считают предприниматели, сам фермер монетизирует свой YouTube-канал и якобы получил за просмотр ролика 35,5 миллиона рублей (напомним, весной прошлого года сервис ограничил монетизацию на территории России — это ограничение всё еще действует). В качестве возмещения убытков с блогера потребовали 31,5 миллиона рублей. Дело начнут рассматривать в конце июля.
Алексей Пузиков подтвердил возврат денег за пшеницу в июне, но отметил, что произошло это лишь после подачи заявления в полицию о мошенничестве. И таких заявлений, связанных с деятельностью Сибирской зерновой компании, в региональном МВД зарегистрировали не одно.
— Сообщаю, что в органы внутренних дел Новосибирской области поступило два заявления, касающихся руководства указанной организации (СЗК. — Прим. ред.). По одному из них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Согласно данным базы ФСПП, только у омских приставов зарегистрировано 31 исполнительное производство на Вадима Бугакина на общую сумму в 30,352 миллиона рублей. Взыскателями значатся юридические лица, основаниями — решения суда. Но все производства прекращены в период с 2021 по 2022 год из-за признания должника банкротом или ввиду невозможности установить местонахождение должника, его имущества, счетов и вкладов.
В телефонном разговоре с журналистом НГС Вадим Бугакин заявил, что никого не обманывал. Встреча, о которой удалось договориться для более обстоятельной беседы, не состоялась. Тогда журналист НГС направил бизнесмену письменный запрос, попросив прокомментировать каждый из трех случаев: с КФК Алексея Пузикова, СПК «Рассохинский» и хозяйством Рината Садыкова. Ответ пришел скудный.
— Указанная в запросе информация не соответствует действительности. При распространении указанной и непроверенной информации прошу вас руководствоваться недопустимостью использования СМИ в целях совершения уголовно-наказуемых деяний: клеветы и публичного распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство и деловую репутацию лица, — говорится в ответе Вадима Бугакина на запрос НГС.
Ранее НГС рассказал, как торговцы рыбой из разных городов России пытаются наказать своего партнера — омича Льва Мотору. Они утверждают, что сибиряк кинул их на миллионы рублей. Заставить образумиться бывшего партнера не выходит ни уговорами, ни силой, ни с помощью полиции. Мужчине даже сломали обе руки, но тот вновь взялся за старое.