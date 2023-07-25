Хлебное дело: блогер обвинил супругов-бизнесменов в афере на миллион — судить теперь будут его, а не их

Фирмы-тезки





Фермерское хозяйство Садыковых зародилось в Чановской области в начале XXI века, а как юридическое лицо КФХ оформили в 2009 году. Ринат Садыков сначала помогал отцу, а тот затем передал бразды правления сыну. Фермеры пережили разные времена, но самым сложным испытанием они называют не кризис, падение рубля или засуху, а конкретного человека — Вадима Бугакина.