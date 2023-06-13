Сына экс-депутата оставили в СИЗО по делу о смертельном ДТП в Новосибирске

По словам источника НГС, за рулем сидел сын бывшего депутата Алтайского краевого заксобрания Николая Бушкова. Александр Бушков спустя некоторое время якобы сам позвонил в полицию и признался в том, что сбил человека. Он также заявил, что после аварии выпил алкоголь, чтобы снять стресс.

