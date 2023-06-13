Сына экс-депутата оставили в СИЗО по делу о смертельном ДТП в Новосибирске

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей 21-летнему Александру Бушкову. Молодого человека обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»).
— Продлен срок содержания под стражей до 14 августа 2023 года в отношении Бушкова Александра, — сообщили в суде.
Трагедия произошла утром 14 апреля на пересечении Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской. Китайский кроссовер Geely Tugella на большой скорости пытался проехать перекресток на красный свет и насмерть сбил 45-летнюю женщину. Водитель с места происшествия скрылся. Момент ДТП попал на видео.
По словам источника НГС, за рулем сидел сын бывшего депутата Алтайского краевого заксобрания Николая Бушкова. Александр Бушков спустя некоторое время якобы сам позвонил в полицию и признался в том, что сбил человека. Он также заявил, что после аварии выпил алкоголь, чтобы снять стресс.