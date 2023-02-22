Задержанный в Новосибирске криминальный авторитет попал под уголовное дело на Камчатке

В Камчатском крае завели уголовное дело на 26-летнего мужчину. Его подозревают в занятии высшего положения в криминальной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Он был задержан в апреле 2022 года в Новосибирске.
По версии следствия, 26-летний мужчина с января 2020 года наделен криминальным статусом. Его задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска и УУР по Камчатскому краю. Силовики для этого ездили в командировку в Новосибирск.
— Гражданин задержан в апреле 2022 года в Новосибирске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство). По версии следствия, он причастен к вымогательству крупных сумм денег у предпринимателей Камчатского края и причинению телесных повреждений в ходе конфликта на территории торговой базы в Петропавловске-Камчатском в январе 2022 года, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Камчатскому краю.
Сейчас мужчина находится в СИЗО в Камчатском крае. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за вымогательство. За занятие высшего положения в криминальной иерархии ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет и штраф до 5 миллионов рублей. Расследование продолжается.
Раньше, в 2021 году, в Новосибирске задержали криминального авторитета Бай-Али Солтаханова, который приехал в город из Грозного. Подробно о биографии мужчины мы писали здесь. Приговор Баю вынесли в апреле прошлого года.