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«Пришел нервный, дерганный»: стало известно, в каком состоянии сейчас 7-летний мальчик, на которого напала соседка

Мама ребенка собирается писать заявление в полицию

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Инцидент произошел вечером 21 февраля

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У семилетнего мальчика, на которого напала мама одноклассника, диагностировали ушибы вокруг глаз и ушиб носа. Как рассказала НГС мама ребенка Анастасия, сейчас она в отделении полиции, хочет написать заявление на соседку.

— Вчера вечером дети играли во дворе и во время игры у мальчика забрали перчатки. Мама спустилась во двор, чтобы забрать ребенка с детской площадки и по дороге домой ребенок рассказал, что его обижают. Она с ходу развернулась, позвала моего ребенка. Она схватила за шею, начала махать руками и с размаху ударила лицом в снег, в лед. Подняла и еще два раза тыкнула. Потом подняла и сказала, что вы пошутили и теперь я пошутила, — рассказала мама мальчика.

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Женщина несколько раз ткнула лицом ребенка в лед

Видео: «АСТ-54»

Как объяснила Анастасия, напала на ребенка мама одноклассника, которая живет в соседнем подъезде. Прежде женщины особо не общались.

— Сын вечером пришел, просто не сразу рассказал. Пришел нервный, дерганный какой-то весь. К вечеру я его разговорила, начали смотреть камеры. В травмпункте сказали, что у него ушиб мягких тканей, лопнули капилляры под глазами и там синяк небольшой. Ребенок сегодня в школу не пошел, — поделилась женщина. Она предоставила в редакцию копию документов из травмпункта.

Анастасия также собирается написать обращение в прокуратуру Новосибирской области. В пресс-службе МВД по Новосибирской области на момент публикации комментария не было.

На прошлой неделе полиция нашла двух мужчин, которые по очереди избили 12-летнего мальчика с пороком сердца у школы № 212.

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