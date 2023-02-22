«Пришел нервный, дерганный»: стало известно, в каком состоянии сейчас 7-летний мальчик, на которого напала соседка

— Вчера вечером дети играли во дворе и во время игры у мальчика забрали перчатки. Мама спустилась во двор, чтобы забрать ребенка с детской площадки и по дороге домой ребенок рассказал, что его обижают. Она с ходу развернулась, позвала моего ребенка. Она схватила за шею, начала махать руками и с размаху ударила лицом в снег, в лед. Подняла и еще два раза тыкнула. Потом подняла и сказала, что вы пошутили и теперь я пошутила, — рассказала мама мальчика.