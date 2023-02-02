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Новосибирца обвинили в убийстве пасынка на глазах сожительницы — дело дошло до суда

32-летний мужчина на протяжении полугода издевался над женщиной и ее ребенком, полагают следователи

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Ему грозит наказание вплоть до 20 лет заключения

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Новосибирский областной суд продлил срок заключения в СИЗО для жителя Новосибирска Ивана Колесникова. Мужчину обвиняют в побоях, истязательстве и убийстве. Через две недели начнется судебный процесс.

Трагедия произошла 6 февраля 2022 года. Бригада скорой помощи привезла в детскую больницу 10-летнего мальчика, который к тому моменту уже находился в коме. Ребенок скончался. Медикам сообщили, что за 4 дня до этого у него случилась драка на ледяной горке. Следователи начали проверку.

Спустя пару дней силовики задержали сожителя матери погибшего мальчика — 32-летнего Ивана Колесникова. По версии следствия, с августа 2021 года по февраль 2022 года мужчина постоянно бил и издевался над женщиной и ее ребенком. Источник НГС, знакомый с ситуацией, тогда сообщил, что оба раньше жили в одном из сел Тогучинского района. Затем женщина разошлась с отцом ребенка, забрала сына, уехала в Новосибирск и стала жить с «каким-то алкоголиком».

— Всё село осуждает ее. Ребенок избитый лежал, а она молчала. Почему-то прикрывала этого мужика, — говорил собеседник НГС.

В январе 2023 года дело поступило в Новосибирский областной суд.

— 2 февраля суд принял решение продлить Колесникову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 6 месяцев, — сообщил НГС прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры НСО Виталий Хохрин.

Начало процесса назначено на 14 февраля.

Тем временем в областном суде близится к завершению процесс о смерти 6-летнего мальчика в поселке Кудряшовском. По версии следствия, мать и отчим забили ребенка до смерти после того, как он не смог прочитать отрывок из книги.

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