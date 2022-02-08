В Новосибирске после смерти 10-летнего мальчика арестован сожитель его матери

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил под арест Ивана Колесникова — его обвиняют в частых избиениях сожительницы и ее сына, который недавно умер
Мужчина будет находиться под стражей два месяца, до 6 апреля 2022 года. На него заведено дело из-за истязания двух лиц, в том числе несовершеннолетнего (пункты «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ).
Накануне стало известно о том, что в Новосибирске скончался 10-летний ребенок. Его привезли в больницу скорой помощи в коме, врачам не удалось его спасти. Сегодня выяснилось, что мать ребенка ранее жила в Тогучинском районе. Как рассказал ее бывший односельчанин, женщина развелась с мужем и переехала в Новосибирск, где стала жить с другим мужчиной, который бил ее и ребенка.
— Органами предварительного следствия Колесников обвиняется в том, что в период времени с 7 августа 2021 года по 6 февраля 2022 года он систематически наносил побои малолетнему мальчику и его матери, чем причинял потерпевшим физические и психические страдания, таким образом совершая их истязание, — говорится в сообщении на сайте Октябрьского районного суда.
В начале февраля следователи завершили расследование дела в отношении 32-летнего новосибирца. По версии следователей, он избивал свою жену и ее сына с 2017 по 2020 годы. Дело передали в суд.