В Новосибирске после смерти 10-летнего мальчика арестован сожитель его матери

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил под арест Ивана Колесникова — его обвиняют в частых избиениях сожительницы и ее сына, который недавно умер



Мужчина будет находиться под стражей два месяца, до 6 апреля 2022 года. На него заведено дело из-за истязания двух лиц, в том числе несовершеннолетнего (пункты «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ).

Накануне стало известно о том, что в Новосибирске скончался 10-летний ребенок. Его привезли в больницу скорой помощи в коме, врачам не удалось его спасти. Сегодня выяснилось, что мать ребенка ранее жила в Тогучинском районе. Как рассказал ее бывший односельчанин, женщина развелась с мужем и переехала в Новосибирск, где стала жить с другим мужчиной, который бил ее и ребенка.

