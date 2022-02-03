Новосибирца будут судить за постоянные избиения жены и пасынка

В Новосибирске следователи завершили расследование дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в многолетних издевательствах над своей женой и ее сыном.
— По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год на территории города Новосибирска обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений систематически наносил побои и иные насильственные действия своей супруге, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
В конце 2020 года к своей маме и ее сожителю переехал несовершеннолетний ребенок. Обвиняемый на протяжении 2021 года систематически избивал и оскорблял подростка. Помимо этого новосибирец напивался и угрожал убийством супруге и пасынку.
— В один из дней несовершеннолетний рассказал о произошедшем социальному педагогу в школе, который обратился с заявлением в правоохранительные органы, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Как рассказали в МВД по Новосибирской области, сообщение из школы поступило 21 июня 2021 года.
— Мать с ребенком под страхом физического воздействия в полицию ранее не обращалась, установлено, что семья на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних не состояла, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В ходе расследования обвиняемого заключили под стражу. Своей вины он не признал. Дело передали в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
Отчима обвиняют по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица), частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
В Бердске будут судить 30-летнего экс-полицейского, который весной отпустил мужчину, угрожавшего убить свою жену. В итоге домашний тиран выполнил свои угрозы.