Новосибирца будут судить за постоянные избиения жены и пасынка

В Новосибирске следователи завершили расследование дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в многолетних издевательствах над своей женой и ее сыном.

— По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год на территории города Новосибирска обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений систематически наносил побои и иные насильственные действия своей супруге, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

В конце 2020 года к своей маме и ее сожителю переехал несовершеннолетний ребенок. Обвиняемый на протяжении 2021 года систематически избивал и оскорблял подростка. Помимо этого новосибирец напивался и угрожал убийством супруге и пасынку.