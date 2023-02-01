В рабочем кабинете главы Краснозерского района прошел обыск — ранее НГС выпускал о ней большой материал

В октябре 2022 года силовики уже приходили с обысками в администрацию Краснозерского района. 30 января 2023 года НГС опубликовал большой материал о противостоянии, которое возникло между администрацией Краснозерского района и новосибирским общественником Владимиром Кирилловым. Общественник критиковал в соцсетях экономическую и хозяйственную деятельность Краснозерской власти, и в частности главу района Оксану Семенову. В ответ на это появилось открытое письмо президенту России, в котором якобы ветераны просят Владимира Путина заступиться за чиновников.

