В рабочем кабинете главы Краснозерского района прошел обыск — ранее НГС выпускал о ней большой материал

Сегодня, 1 февраля, в кабинете главы Краснозерского района Оксана Семеновой прошел обыск. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник из кругов, близких к правоохранительным органам.
— Изъяли телефон. Речь, скорее всего, идет об уголовном деле по мошенничеству с сертификатом для многодетной. Работал центральный аппарат СК, — сообщил источник.
Также факт обыска редакции НГС подтвердил еще один источник в силовых структурах.
Корреспондент НГС позвонил на личный телефон Оксаны Семеновой, но абонент был недоступен.
Напомним, что по истории с выделением дома для многодетной семьи в начале января 2023 года задержан и позднее помещен в СИЗО заместитель Семеновой Сергей Блинов.
НГС обратился в СКР по Новосибирской области за комментарием.
В октябре 2022 года силовики уже приходили с обысками в администрацию Краснозерского района. 30 января 2023 года НГС опубликовал большой материал о противостоянии, которое возникло между администрацией Краснозерского района и новосибирским общественником Владимиром Кирилловым. Общественник критиковал в соцсетях экономическую и хозяйственную деятельность Краснозерской власти, и в частности главу района Оксану Семенову. В ответ на это появилось открытое письмо президенту России, в котором якобы ветераны просят Владимира Путина заступиться за чиновников.