«Хотели убить, но не получилось»: новосибирская пенсионерка обвинила внучку в краже дома — делом заинтересовался Бастрыкин

Мама Оксаны умерла в 2002 году, и семья Зариповых решила переехать в маленький домик. Пока они там жили, помогали бабушке и дедушке. По словам ее бывшего мужа, Оксана называла Татьяну Федоровну просто «баба Таня» и хорошо с ней общалась.

— К бабушке родственники приезжали, но очень редко. Сын ее приезжал побыть, и всё. Внуки по той стороне вообще не приезжали. Племянница Ирина Квасова приезжала. Потом, когда бабушке стало 80 лет, оформили опеку над бабушкой, чтобы бабушка больше получала, — Оксана с этого не имела ни копейки. Да нам и не надо: мы жили вместе, все праздники праздновали вместе, — поделился Александр.

По словам Александра, Татьяна Федоровна сама предложила купить ее часть дома за 1,2 миллиона рублей. Чем она объясняла такое решение, Александр не знает.

— Мы договорились, как раз у нас деньги были. Оформили как куплю-продажу, деньги отдали, сделка прошла. Начали оформлять землю, чтобы привести в порядок, потому что у нас оппоненты были. А тут оказалось, что мы не можем ее поделить, потому что зависла еще 1/6. Начали узнавать, и оказалось, что по завещанию бабушка сразу имела 1/2, а вторую половину должны были поделить между теми, кто подал на наследство, то есть на бабушку, на дочек деда. Оксана не подавалась: я сказал, что вот у нас огород есть, не надо даже лезть в эту кашу и чего-то подавать, — объясняет мужчина.