«Хотели убить, но не получилось»: новосибирская пенсионерка обвинила внучку в краже дома — делом заинтересовался Бастрыкин

Под Новосибирском уже несколько лет не решается конфликт между
«Меня обокрали, утащили вещи»
На прошлой неделе в группе во «ВКонтакте» «Город Обь Онлайн» появился пост, в котором пожилая женщина обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Пост вызвал бурное обсуждение, а позже историю пересказали новосибирские СМИ.
В обращении Татьяна Федоровна Федина, которой в начале года исполнился 91 год, рассказывает, что лишилась своего дома в селе Толмачево и вынуждена скитаться.
— Татьяна Федоровна и Павел Иванович Букреев поженились в 1989 году, уже будучи пенсионерами со взрослыми детьми, с внуками. Жили в доме супруга в селе Толмачево, делив жилплощадь с его семьей. В 2007 году Павел Иванович умер, оставив Татьяне Федоровне в завещании половину своего дома по адресу Колхозная, 32, — следует из сообщения в группе.
После смерти супруга роль опекуна над Татьяной Федоровной взяла одна из внучек Павла Ивановича — Оксана Зарипова. В 2010 году Татьяна Федоровна составила на нее завещание.
— В 2013 году Оксана подсунула бабушке договор купли-продажи, который пенсионерка приняла за договор ренты, гарантирующий ей прижизненный уход. После подписания отношение к бабушке со стороны родни мужа ухудшилось. На ее половину участка со стороны Зариповых прибегал алабай, который однажды в 2019 году накинулся на старушку и прокусил руку, в результате чего она перестала работать, а Татьяна Федоровна получила инвалидность, — описывает ситуацию автор поста.
В 2022 году родственники Павла Ивановича якобы выкинули все деньги Татьяны Федоровны в гараж и сарай.
— Полиция, прокуратура и депутаты бездействуют. Татьяна Федоровна надеется на огласку ее проблемы и помощь, — заключили в конце письма.
— Меня обокрали, утащили все вещи, в дом не запускают, документы все забрали и хотели убить, но не получилось маленько, — говорит пожилая женщина в видеообращении.
Обращение возымело свое действие, и уже в день публикации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и принять меры для восстановления прав пенсионерки.
— В 2020 году женщина лишилась единственного жилья. Родственники бывшего мужа обманным путем завладели ее домом и имуществом, похитили документы. Пожилая женщина является инвалидом, ее левая рука не двигается после нападения собаки крупной породы, принадлежащей указанным гражданам, — сообщили в пресс-службе СК РФ.
В паблике «Город Обь Онлайн» еще два видео о пенсионерке опубликовала пользователь под ником Ирина Квасова, она же отвечает на комментарии под постами. Татьяне Федоровне она, как позже выяснилось, приходится племянницей. Корреспондент НГС не смогла связаться с Ириной: страница женщины закрыта, и в друзья Ирина не добавляет. Без разрешения автора эти видео НГС опубликовать не может, поэтому мы перескажем их содержание.
Первое видео не датировано, в нем Татьяне Федоровне женщина передает ключи. Съемка ведется, как понятно из контекста, в пансионате. В разговоре женщина объясняет, что дом пришлось вскрыть, потому что он был сырой, а замки пришлось заменить, и посетовала, что Татьяна Федоровна всё это время не выходила на связь.
— В первый раз мне звонила Оксана. Я ушла второго числа, она звонила четвертого. И говорит: «Ты дома или нет?» Я говорю, что не дома. «А где ты?» Я говорю, что я в надежных руках. Потом через два дня еще она звонила. И спрашивала, где я — в пансионате? И я сказала, где я нахожусь, что я в пансионате. Я спросила, почему я в розыске. Вы прекрасно знали, где я, — говорит Татьяна Федоровна.
Во втором видео, которое датируется 8 октября 2021 года, Татьяна Федоровна вместе с еще тремя женщинами заходит в дом с помощью тех самых ключей. Женщины отмечают, что вещи вынесены и что дома действительно сыро.
«Мы жили вместе, все праздники праздновали вместе»
Александр Зарипов, бывший муж Оксаны, который представляет ее в СМИ и помогает в судах, рассказал корреспонденту НГС историю с другой стороны. Как вспоминает мужчина, он стал членом семьи в 1993 году, после того как дедушка Оксаны Павел Иванович женился во второй раз. Сама Оксана Зарипова в тот момент жила на участке, на котором было условно три дома: большой дом, разделенный на два, и маленький дом в конце огорода.
— В основном доме, который был разделен на две половины, жили бабушка и дед. Вторая половина сначала пустовала, а потом приехала дочь Павла Ивановича. Вскоре она умерла — астмой болела, остались там ее дети жить, двоюродные сёстры и браться Оксаны Викторовны. И есть еще маленький дом, третий, в конце огорода. Он был построен как времянка, так и остался. До сих пор домик существует. Когда мы с Оксаной Викторовной поженились, я забрал ее к себе, — вспоминает Александр.
Мама Оксаны умерла в 2002 году, и семья Зариповых решила переехать в маленький домик. Пока они там жили, помогали бабушке и дедушке. По словам ее бывшего мужа, Оксана называла Татьяну Федоровну просто «баба Таня» и хорошо с ней общалась.
— К бабушке родственники приезжали, но очень редко. Сын ее приезжал побыть, и всё. Внуки по той стороне вообще не приезжали. Племянница Ирина Квасова приезжала. Потом, когда бабушке стало 80 лет, оформили опеку над бабушкой, чтобы бабушка больше получала, — Оксана с этого не имела ни копейки. Да нам и не надо: мы жили вместе, все праздники праздновали вместе, — поделился Александр.
По словам Александра, Татьяна Федоровна сама предложила купить ее часть дома за
— Мы договорились, как раз у нас деньги были. Оформили как куплю-продажу, деньги отдали, сделка прошла. Начали оформлять землю, чтобы привести в порядок, потому что у нас оппоненты были. А тут оказалось, что мы не можем ее поделить, потому что зависла еще 1/6. Начали узнавать, и оказалось, что по завещанию бабушка сразу имела 1/2, а вторую половину должны были поделить между теми, кто подал на наследство, то есть на бабушку, на дочек деда. Оксана не подавалась: я сказал, что вот у нас огород есть, не надо даже лезть в эту кашу и чего-то подавать, — объясняет мужчина.
После этого семья Зариповых решила выкупить у бабушки ее долю участка. Ее оценили в
— У нас все были прописаны с правом пользования. Особенно мы смотрели, чтобы бабушка была так прописана. Если бы мы хотели как-то обмануть, мы бы написали в договоре купли-продажи, что без права пользования, — подчеркнул Александр.
«Что-то бабушка начала материться на меня, на дочь»
После продажи дома Татьяна Федоровна продолжала в нем жить и, как отмечает бывший муж Оксаны Зариповой, считалась в доме хозяйкой.
— Тут я покупаю землю — новые нарезки были в Толмачево, по той цене, которая мне нужна. Мы начали строить новый дом, переехали, а в старом домике в конце огорода осталась жить дочь старшая. Она уже замужем, уже двое детей были. И эта собака… — осекается Александр.
Алабай, как вспоминает Александр, жил со старшей дочерью. У Татьяны Федоровны была другая собака, но обе собаки считались общими. Татьяна Федоровна часто алабая отпускала, и в
— Дома никого не было, когда собака укусила. Я сам на работе был. Позвонила мне жена, говорит, что бабушку собака укусила. Жена позвонила 112, я тоже скорую вызвал. Я там говорил: «Поезжайте быстрее, там бабушка кровью истекает». Приехали, да, посмотрели — был один укус, — вспоминает Александр.
После укуса собаки Татьяна Федоровна, по словам Александра, жила в новом доме у семьи Зариповых, Оксана помогала бабушке и ухаживала за ней. Мужчина вспоминает, что, когда в гости к Татьяне Федоровне приезжала племянница Ирина Квасова, говорила, что собаку на бабушку натравили. В тот момент Татьяна Федоровна, уверяет Александр Зарипов, отрицала вину соседей.
В 2020 году Татьяна Федоровна решила вернуться к себе в дом, ухаживать за огородом. А в
После возвращения Татьяны Федоровны в дом племянница Ирина Квасова к ней стала приезжать чаще, считает Александр Зарипов.
— Ирина зачастила, Оксана ее видит. И Оксана приходит домой и говорит, что что-то бабушка начала материться на нее, на дочь: «Такое ощущение, что хочет поругаться». Я говорил: «Да ладно, успокойся, старый человек всё-таки». В один прекрасный день в ноябре я поехал на почту по работе и мне отдают письмо, что подали на нас в суд, и исковое заявление на признание сделки от 2013 года недействительной. Якобы она никому ничего не продавала, не отдавала и доверенностей не выписывала, — рассказал Александр.
«Мы к ней не можем подойти сейчас»
Зариповы увидели повестку только на второе заседание суда по новому делу — первое прошло без их участия. Суд после нескольких заседаний в удовлетворении иска Татьяне Федоровне отказал в апреле 2021 года — решение опубликовано в архиве Новосибирского районного суда. Согласно материалам дела, экспертиза доказала, что Татьяна Федоровна самостоятельно подписывала договор купли-продажи.
В сентябре 2022 года Татьяна Федоровна снова подала в суд на Оксану Зарипову. Очередное заседание суда назначено на 2 февраля.
— Мы, когда получили письмо с повесткой в суд, поехали к ней, чтобы спросить, что случилось, как так. А ее уже там не было, она всё, [уехала]. Оксана набирает ее номер телефона, спрашивает: «Ты где?» Бабушка отвечает, что она в надежных руках. В надежных — странно и вообще непонятно, — вспоминает Александр. — Наш адвокат сказала подавать в розыск — мы пошли и подали. Нам пришел ответ, что она сама добровольно покинула дом. У нас есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и ее показания там есть (копия отказа есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
Как Зариповым сообщили полицейские, Татьяна Федоровна находилась в пансионате города Обь и не захотела общаться в бывшими соседями, потому что они ей не кровные родственники. В дом никто не заходил долгое время после ухода из него Татьяны Федоровны, и неотапливаемое здание начало протекать и сыреть.
— В марте двоюродная сестра Оксаны сказала, что это не дело: стенка зеленеет. Оксана решила вскрывать дом. Позвонили в полицию и объяснили ситуацию. Нас спросили, собственники ли мы, есть ли подтверждающие документы. Мы сказали, что есть. Нам сказали: не бойтесь, вскрывайте и смотрите, что случилось. Мы вскрываем, а там всё залито водой. Там труба центрального отопления, всё лопнуло, — вспоминает Александр.
Зариповы решили перенести вещи из дома в сухую летнюю кухню. После этого приехали Ирина Квасова с Татьяной Федоровной, вызвали полицию. Семья Зариповых же заверила, что пустят бабушку в дом без проблем.
— Она сейчас там одна не сможет жить. Там нужно сделать косметический ремонт: из-за влаги пришлось обои оборвать в комнате, чтобы всё высушилось, а у нас таких денег нет, чтобы на ветер кидать, нам на суды хватает тратить, — сказал Александр. — Печное отопление есть, дрова, уголь — пускает топит. Но кто за ней ухаживать будет?
Как объясняет бывший муж Оксаны Зариповой, подойти к Татьяне Федоровне семья не решится после публикаций в соцсетях, где пожилая женщина говорит, что ее собирались убить, — теперь Зариповы опасаются с ней общаться.
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