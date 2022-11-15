Муж оставил квартиру жене, но после его смерти родственница забрала долю. Оказалось, это законно

Что касается договоренностей Евгении с бывшим мужем по поводу раздела имущества — ей квартиру, а ему машину и гаражи — то письменного соглашения на это не было. Проверить устные договоренности экс-супругов суд не может, поскольку Сергей умер. Аргумент Евгении, что после развода он квартирой не пользовался, судья тоже отвергла — это еще не значит, что он отказался от своих прав на собственность.



У экс-супруги нашелся еще один аргумент: развод был 10 лет назад, а значит и срок исковой давности истек — поздно требовать долю. Но нет: суд заключил, что считать срок нужно со дня, когда супруг узнал или должен был узнать о нарушении своих прав, а не с даты развода. О нарушении своего права на общее имущество Сергей не узнал, потому что разделить имущество не пытался.

