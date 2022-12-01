«Чем я хуже?»: онкобольную пенсионерку переселяют из аварийного дома в проблемный, а ее соседей — в новостройки

67-летняя омичка Людмила Винникова живет в аварийном и почти расселенном доме. В обветшалом жилище, которое планируют снести, она осталась одна. Соседи покинули дом летом: получили ключи от квартир, раскидали вещи по сумкам и переехали в новостройки. Людмила тоже мечтала о достойном жилье и с нетерпением ждала переезда. Однако с весны всё пошло не по плану.
Сотрудники мэрии предложили женщине квартиру в доме, который находится на окраине и нуждается в капитальном ремонте. Когда пенсионерка отказалась туда переезжать, они обратились в суд с требованием выселить ее из аварийного жилья. Историю Людмилы Винниковой рассказывает корреспондент NGS55.RU Вячеслав Кумпан.
Мечта
Двухэтажный дом, где сейчас живет Людмила, на улице Арсеньева в Омске построили в 1958 году. Аварийным его признали девять лет назад — в
Газового отопления в доме нет. Согревались жильцы, растапливая печи. Для этого к зиме они запасались дровами и углем. Зайдя в подъезд, начинаешь ощущать дикий холод. Теперь печь здесь топит только Людмила Винникова, но этого тепла на весь дом, конечно, не хватает.
У подоконника между этажами мы заметили разноцветные шарики. Для жильцов переезд стал настоящим праздником. Еще бы: протекающая крыша, траты на уголь и дрова, куча других проблем старого дома — всё это было позади.
— Не у всех горе, у кого-то всё хорошо, — заметила наш интерес к шарикам женщина. Она стояла на втором этаже и ждала нас, пока мы поднимались по деревянным ступенькам.
В аварийном доме на Арсеньева мы насчитали восемь квартир. Людмила Винникова рассказала, что в шести из них жили люди, в том числе и она, по договору соцнайма. Все они ждали расселения. Еще одна квартира пустовала, а в другой без прописки жил мужчина. Он собирался уехать к брату в деревню. Новой квартиры ему не положено.
По закону жильцам аварийного дома должны выдавать квартиры площадью не меньше тех, в которых они жили ранее. В итоге получилось так: четыре семьи перебрались в новостройку на улице Завертяева. Житель еще одной квартиры получил жилье в современном доме по улице
Людмила Винникова ожидала, что ее, как и других соседей, переселят в квартиру в хорошем доме. О таком она мечтала всю жизнь. Пенсионерка призналась, что хотела бы обосноваться где-то в Амурском поселке, где она живет и сейчас. На это есть две весомые причины: во-первых, она онкобольная в ремиссии. Отсюда женщине удобно добираться до больниц и поликлиник, где она проходит разные обследования. Болезнь нужно держать под контролем. Во-вторых, рядом в Амуре живет родная дочь Светлана. В случае чего она может быстро прийти на помощь.
Входить в положение женщины никто не собирался. Весной сотрудники департамента жилищной политики городской администрации поставили ее перед фактом, предложив квартиру в доме по улице 2-й Автомобильной. Это окраина Омска. Рассказывая нам о доме, Людмила расплакалась. Говорит, что он нуждается в капитальном ремонте.
— Какой-то аукцион прошел, и я попала туда, — говорит сквозь слезы Людмила. — Так мне объяснили: «Винникова будет там жить». Я говорю, что не пойду туда. Почему у меня так? Очень обидно. Я тоже всю жизнь работала, имею две правительственные награды. За что? В этом доме даже нет техпаспорта. Жильцы не платят и копейки за капремонт. Вышла бабушка, говорила: «Вы поднимитесь ко мне, посмотрите, что происходит после дождя». Никто из администрации туда не пошел. Дом не признан аварийным, у него даже нет документов. Всем дали [хорошее жилье], чем я хуже всех оказалась? Почему им — одно, а мне — другое? Где же наша справедливость? Из аварийного дома опять в старье?
Что это за дом
В декабре прошлого года департамент жилищной политики городской администрации заключил муниципальный контракт купли-продажи с генеральным директором и соучредителем компании «Квартсервис» Александром Дребушевским. Департамент приобрел у бизнесмена квартиру
Как следует из документации, Александр Дребушевский давал гарантии того, что эта квартира «находится в состоянии, пригодном для проживания, не требует капитального и текущего ремонта, в том числе косметического ремонта, в том числе ремонта отделочных покрытий, замены оконных и дверных заполнений, системы отопления и водоснабжения, газового оборудования (при наличии)».
В акте приема-передачи квартиры было указано следующее: «На момент подписания настоящего акта в ходе визуального осмотра квартиры дефекты и недостатки не обнаружены». Проще говоря, квартира в порядке, можно заселять. Документ подписал исполняющий обязанности директора департамента жилищной политики Константин Попов.
Однако у жильцов дома на
Суд
Людмила Винникова посмотрела на этот дом и отказалась туда переезжать. Женщина мечтала хоть на старости лет пожить в комфортных условиях, поэтому переселяться из одного проблемного дома в другой ей не хотелось. Сотрудники мэрии в апреле подали на пенсионерку в суд. Они потребовали выселить Людмилу Винникову из аварийного жилья. В суде работники городской администрации доказывали, что квартира в доме на
Вскоре Людмила Винникова подала встречный иск. В нём она потребовала от мэрии предоставить ей другое жилье. Вместе с дочерью и представителем женщина объясняла, что эта квартира находится в таком же аварийном доме. Они приводили примеры: рассказывали о прогнившем поле под линолеумом, об электропроводке, которую долгое время не меняли. Говорили также о том, что фотографии, которые сотрудники мэрии показали судье Татьяне Эннс, не отражали реального состояния дома. Помимо качества жилья, есть и другая проблема: оно расположено далеко от остановки (по данным справочника 2ГИС, расстояние — 700 метров), аптеки и магазина. Больному человеку преодолевать такие расстояния тяжело.
Людмила Винникова и ее дочь просили назначить судебную экспертизу, чтобы специалист мог оценить состояние предложенного жилища. Мэрия тем временем продолжала доказывать, что с квартирой всё в порядке.
— Представитель истца, действующая на основании доверенностей, <...> возражала против назначения по делу судебной экспертизы, но документов, которые бы подтверждали соответствие квартиры всем строительным нормам и правилам, кроме приобщенных фотографий, предоставить не могут. До заключения договора купли-продажи квартиры специалистами данная квартира не осматривалась на предмет соответствия строительным нормам и правилам, — сообщается в акте, который опубликовали на сайте Центрального районного суда.
На судебных заседаниях выступили и сотрудники управляющей компании «Успех». Они рассказали то же самое, что и ранее телеканалу: у дома нет техпаспорта, на баланс его никто не ставил. Также работники подчеркнули, что крыша дома на
В ходе разбирательств суд назначил строительно-техническую экспертизу дома. Ею занимался Консалтинговый центр «АКМБ». Специалист компании, оценив состояние жилища, пришел к выводу о том, что оно не соответствует санитарным и техническим нормам и правилам. Если по совокупности факторов сравнивать оба дома — на Арсеньева и на 2-й Автомобильной, то получалось, что они неравнозначны. Инфраструктура дома, где сейчас живет Людмила Винникова, качественнее и развитее.
Летом сотрудники мэрии попытались устранить недостатки, на которые указал эксперт. Суд назначил дополнительную строительно-техническую экспертизу, по итогам которой специалист вновь заключил: квартира не соответствует необходимым требованиям. Дом нуждается в ремонте кровли.
Итоги
21 октября судья Центрального районного суда Татьяна Эннс вынесла решение. Она отказала в выселении Людмилы Винниковой из аварийного дома на Арсеньева и обязала сотрудников городской администрации отыскать ей другое жилище. Судебное решение должно было вступить в силу 21 ноября.
В разговоре с нами Людмила Винникова переживала за то, что это решение могут обжаловать. В таком случае разбирательство может затянуться еще на месяц, но впереди зима с сибирскими морозами. Она говорит, что в доме могут перемерзнуть водопроводные трубы. Кроме того, некоторые соседи, покидая дом навсегда, почему-то не думают о человеке, который в нём остался. Так, кто-то забрал даже стеклянные окна, оставив за собой две пустующие рамы.
— У меня и колонки рядом нет, — заметила пенсионерка. — Как я буду здесь жить вообще? Меня это пугает. А вдруг коммуникации перемерзнут? Только я же топлю печку!
Опасения женщины подтвердились. Жалоба на решение суда была подана. По доверенности гендиректора «Квартсервиса» Александра Дребушевского, продавшего мэрии квартиру, это сделала его представитель Ксения Казанцева. В апелляции сообщается, что предприниматель считает решение суда незаконным, просит его отменить и удовлетворить иск, который ранее подавала администрация города. Корреспонденту NGS55.RU удалось поговорить с Александром Дребушевским.
— Когда мы приобретали этот объект, с домом никаких проблем не было. Нормальная квартира, как и многие другие в нашем городе. Мы ее отремонтировали. Этот объект администрация приняла у нас официально. Соответственно, когда мы завершили закупку, то забыли о ней. Вопросов больше не было к этим сделкам. Полтора месяца назад возникла история о том, что администрация не может переселить [Винникову] в квартиру. Скорее всего, дальше будет какое-то развитие событий. <...> Сейчас мы посмотрим, что будет делать администрация, и будем разбираться, как дальше решать ситуацию, — сказал бизнесмен.
Также корреспондент NGS55.RU обратился в пресс-службу городской администрации с вопросом, почему Людмиле Винниковой предложили переехать в старое жилье, а ее соседям выдали ключи от квартир в новостройках. Ответа на него не последовало. Нам лишь сообщили о том, что было известно ранее: об аварийности дома на Арсеньева, о покупке жилья, о судах, которые тянутся с весны. При этом в ответе заключили: «Таким образом, обеспечение жилищных прав Виннико
Адвокат Омской областной независимой коллегии адвокатов Жанна Дубровская, представляющая интересы Людмилы Винниковой в суде, объяснила, что по закону власти могут переселять людей из аварийного жилья во вторичку. Однако в таких случаях квартиры должны соответствовать необходимым нормам и правилам. Специалист также рассказала, почему Винниковой дали жилье в доме на 2-й Автомобильной, а ее соседям выдали ключи от квартир в новостройках.
— Людмила Винникова была первой, кому купили квартиру во вторичке. Она, конечно, от нее отказалась. Администрация пошла в суд, чтобы ее выселить. Мы судились, грубо говоря, полгода. Дело в суде завязло. Сотрудники администрации понимали, что дело «принимает социальный оборот» и разворачивается не в их сторону. Мы назначали судебную экспертизу. Согласно заключению, квартира не соответствовала нормам и правилам. И когда [результаты] первой экспертизы пришли, администрация купила остальным квартиры в новостройках. Они просто хотели избежать конфликтов с иными гражданами, — заключила Жанна Дубровская.
Председатель исполнительного комитета Омского регионального отделения Ассоциации юристов России, генеральный директор юридической компании «Ф-Групп» Елена Богданова напомнила о требованиях к предоставляемым в таком случае жилым помещениям, они регламентированы статьями 86–89 Жилищного кодекса.
— Предоставляемое собственнику по договору социального найма благоустроенное жилое помещение должно иметь не меньшие количество комнат, жилую и общую площади. Такая квартира не обязательно должна быть в новостройке, а вот располагаться должна в том же населенном пункте, что и расселяемое жилье, при этом не обязательно в том же микрорайоне. Уровень благоустройства должен отвечать среднему по населенному пункту на текущий момент — неблагоустроенность жилого помещения, из которого выселяется гражданин, и (или) отсутствие в нём коммунальных удобств не являются основанием для предоставления ему жилого помещения, не отвечающего требованиям статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом законодатель не ограничивает возможность расселения жильцов одного дома в жилые помещения в разных домах при соблюдении требований закона, — подчеркивает Елена Богданова.