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Проблема

«Чем я хуже?»: онкобольную пенсионерку переселяют из аварийного дома в проблемный, а ее соседей — в новостройки

Теперь мэрия судится с ней за отказ туда переезжать

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В аварийном доме Людмила Винникова живет более сорока лет

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67-летняя омичка Людмила Винникова живет в аварийном и почти расселенном доме. В обветшалом жилище, которое планируют снести, она осталась одна. Соседи покинули дом летом: получили ключи от квартир, раскидали вещи по сумкам и переехали в новостройки. Людмила тоже мечтала о достойном жилье и с нетерпением ждала переезда. Однако с весны всё пошло не по плану.

Сотрудники мэрии предложили женщине квартиру в доме, который находится на окраине и нуждается в капитальном ремонте. Когда пенсионерка отказалась туда переезжать, они обратились в суд с требованием выселить ее из аварийного жилья. Историю Людмилы Винниковой рассказывает корреспондент NGS55.RU Вячеслав Кумпан.

Мечта

Двухэтажный дом, где сейчас живет Людмила, на улице Арсеньева в Омске построили в 1958 году. Аварийным его признали девять лет назад — в 2013-м. Расселять жильцов начали в текущем году, и по плану этот процесс должен завершиться 31 декабря. Сейчас дом практически пуст. В нём осталась жить только Людмила Винникова. Ее квартира находится на втором этаже.

Газового отопления в доме нет. Согревались жильцы, растапливая печи. Для этого к зиме они запасались дровами и углем. Зайдя в подъезд, начинаешь ощущать дикий холод. Теперь печь здесь топит только Людмила Винникова, но этого тепла на весь дом, конечно, не хватает.

У подоконника между этажами мы заметили разноцветные шарики. Для жильцов переезд стал настоящим праздником. Еще бы: протекающая крыша, траты на уголь и дрова, куча других проблем старого дома — всё это было позади.

Постройку собираются снести в конце <nobr class="_">2023 года</nobr>

Постройку собираются снести в конце 2023 года

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Шарики напоминают Людмиле о том, что чья-то мечта исполнилась

Шарики напоминают Людмиле о том, что чья-то мечта исполнилась

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— Не у всех горе, у кого-то всё хорошо, — заметила наш интерес к шарикам женщина. Она стояла на втором этаже и ждала нас, пока мы поднимались по деревянным ступенькам.

В аварийном доме на Арсеньева мы насчитали восемь квартир. Людмила Винникова рассказала, что в шести из них жили люди, в том числе и она, по договору соцнайма. Все они ждали расселения. Еще одна квартира пустовала, а в другой без прописки жил мужчина. Он собирался уехать к брату в деревню. Новой квартиры ему не положено.

По закону жильцам аварийного дома должны выдавать квартиры площадью не меньше тех, в которых они жили ранее. В итоге получилось так: четыре семьи перебрались в новостройку на улице Завертяева. Житель еще одной квартиры получил жилье в современном доме по улице 1-й Красной Звезды.

Так выглядит дом на Завертяева

Так выглядит дом на Завертяева

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А это —новостройка на улице <nobr class="_">1-й</nobr> Красной Звезды

А это —новостройка на улице 1-й Красной Звезды

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Людмила Винникова ожидала, что ее, как и других соседей, переселят в квартиру в хорошем доме. О таком она мечтала всю жизнь. Пенсионерка призналась, что хотела бы обосноваться где-то в Амурском поселке, где она живет и сейчас. На это есть две весомые причины: во-первых, она онкобольная в ремиссии. Отсюда женщине удобно добираться до больниц и поликлиник, где она проходит разные обследования. Болезнь нужно держать под контролем. Во-вторых, рядом в Амуре живет родная дочь Светлана. В случае чего она может быстро прийти на помощь.

У Людмилы скопилась приличная стопка бумаг из мэрии

У Людмилы скопилась приличная стопка бумаг из мэрии

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Входить в положение женщины никто не собирался. Весной сотрудники департамента жилищной политики городской администрации поставили ее перед фактом, предложив квартиру в доме по улице 2-й Автомобильной. Это окраина Омска. Рассказывая нам о доме, Людмила расплакалась. Говорит, что он нуждается в капитальном ремонте.

Людмила 35 лет проработала в магазине «Заря». Была заведующей отделом

Людмила 35 лет проработала в магазине «Заря». Была заведующей отделом

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— Какой-то аукцион прошел, и я попала туда, — говорит сквозь слезы Людмила. — Так мне объяснили: «Винникова будет там жить». Я говорю, что не пойду туда. Почему у меня так? Очень обидно. Я тоже всю жизнь работала, имею две правительственные награды. За что? В этом доме даже нет техпаспорта. Жильцы не платят и копейки за капремонт. Вышла бабушка, говорила: «Вы поднимитесь ко мне, посмотрите, что происходит после дождя». Никто из администрации туда не пошел. Дом не признан аварийным, у него даже нет документов. Всем дали [хорошее жилье], чем я хуже всех оказалась? Почему им — одно, а мне — другое? Где же наша справедливость? Из аварийного дома опять в старье?

Что это за дом

В декабре прошлого года департамент жилищной политики городской администрации заключил муниципальный контракт купли-продажи с генеральным директором и соучредителем компании «Квартсервис» Александром Дребушевским. Департамент приобрел у бизнесмена квартиру № 10 в доме № 2а по улице 2-й Автомобильной. Сумма сделки, по данным сайта госзакупок, составила почти три миллиона. Если быть точнее — 2 710 712,4 рубля.

Как следует из документации, Александр Дребушевский давал гарантии того, что эта квартира «находится в состоянии, пригодном для проживания, не требует капитального и текущего ремонта, в том числе косметического ремонта, в том числе ремонта отделочных покрытий, замены оконных и дверных заполнений, системы отопления и водоснабжения, газового оборудования (при наличии)».

Кирпичную двухэтажку на <nobr class="_">2-й</nobr> Автомобильной построили в 1986 году. Рядом с домом располагается комбикормовый завод

Кирпичную двухэтажку на 2-й Автомобильной построили в 1986 году. Рядом с домом располагается комбикормовый завод

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Кажется, котов в этом доме живет больше, чем людей

Кажется, котов в этом доме живет больше, чем людей

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В акте приема-передачи квартиры было указано следующее: «На момент подписания настоящего акта в ходе визуального осмотра квартиры дефекты и недостатки не обнаружены». Проще говоря, квартира в порядке, можно заселять. Документ подписал исполняющий обязанности директора департамента жилищной политики Константин Попов.

Однако у жильцов дома на 2-й Автомобильной есть иное мнение на этот счет. В сентябре наши коллеги из «Первого городского» телеканала сняли о нём сюжет. Люди жаловались корреспондентам на состояние дома: рассказывали о протекающей крыше, разбитых ступеньках и так далее. В управляющей компании «Успех», которая обслуживает дом с 2015 года, также рассказали, что он не стоит на балансе города и не значится в списках регионального фонда капитального ремонта. Как результат квитанции жильцам не приходят и в доме ничего не ремонтируется.

Стены облезли

Стены облезли

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Суд

Людмила Винникова посмотрела на этот дом и отказалась туда переезжать. Женщина мечтала хоть на старости лет пожить в комфортных условиях, поэтому переселяться из одного проблемного дома в другой ей не хотелось. Сотрудники мэрии в апреле подали на пенсионерку в суд. Они потребовали выселить Людмилу Винникову из аварийного жилья. В суде работники городской администрации доказывали, что квартира в доме на 2-й Автомобильной благоустроена и «соответствует санитарно-гигиеническим и техническим нормам».

Вскоре Людмила Винникова подала встречный иск. В нём она потребовала от мэрии предоставить ей другое жилье. Вместе с дочерью и представителем женщина объясняла, что эта квартира находится в таком же аварийном доме. Они приводили примеры: рассказывали о прогнившем поле под линолеумом, об электропроводке, которую долгое время не меняли. Говорили также о том, что фотографии, которые сотрудники мэрии показали судье Татьяне Эннс, не отражали реального состояния дома. Помимо качества жилья, есть и другая проблема: оно расположено далеко от остановки (по данным справочника 2ГИС, расстояние — 700 метров), аптеки и магазина. Больному человеку преодолевать такие расстояния тяжело.

Людмила Винникова и ее дочь просили назначить судебную экспертизу, чтобы специалист мог оценить состояние предложенного жилища. Мэрия тем временем продолжала доказывать, что с квартирой всё в порядке.

Местные жители говорят, что в доме течет крыша

Местные жители говорят, что в доме течет крыша

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— Представитель истца, действующая на основании доверенностей, <...> возражала против назначения по делу судебной экспертизы, но документов, которые бы подтверждали соответствие квартиры всем строительным нормам и правилам, кроме приобщенных фотографий, предоставить не могут. До заключения договора купли-продажи квартиры специалистами данная квартира не осматривалась на предмет соответствия строительным нормам и правилам, — сообщается в акте, который опубликовали на сайте Центрального районного суда.

На судебных заседаниях выступили и сотрудники управляющей компании «Успех». Они рассказали то же самое, что и ранее телеканалу: у дома нет техпаспорта, на баланс его никто не ставил. Также работники подчеркнули, что крыша дома на 2-й Автомобильной требует серьезного ремонта.

Даже полностью здоровым и молодым опасно ходить по таким ступенькам

Даже полностью здоровым и молодым опасно ходить по таким ступенькам

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В ходе разбирательств суд назначил строительно-техническую экспертизу дома. Ею занимался Консалтинговый центр «АКМБ». Специалист компании, оценив состояние жилища, пришел к выводу о том, что оно не соответствует санитарным и техническим нормам и правилам. Если по совокупности факторов сравнивать оба дома — на Арсеньева и на 2-й Автомобильной, то получалось, что они неравнозначны. Инфраструктура дома, где сейчас живет Людмила Винникова, качественнее и развитее.

Летом сотрудники мэрии попытались устранить недостатки, на которые указал эксперт. Суд назначил дополнительную строительно-техническую экспертизу, по итогам которой специалист вновь заключил: квартира не соответствует необходимым требованиям. Дом нуждается в ремонте кровли.

Итоги

21 октября судья Центрального районного суда Татьяна Эннс вынесла решение. Она отказала в выселении Людмилы Винниковой из аварийного дома на Арсеньева и обязала сотрудников городской администрации отыскать ей другое жилище. Судебное решение должно было вступить в силу 21 ноября.

В разговоре с нами Людмила Винникова переживала за то, что это решение могут обжаловать. В таком случае разбирательство может затянуться еще на месяц, но впереди зима с сибирскими морозами. Она говорит, что в доме могут перемерзнуть водопроводные трубы. Кроме того, некоторые соседи, покидая дом навсегда, почему-то не думают о человеке, который в нём остался. Так, кто-то забрал даже стеклянные окна, оставив за собой две пустующие рамы.

— У меня и колонки рядом нет, — заметила пенсионерка. — Как я буду здесь жить вообще? Меня это пугает. А вдруг коммуникации перемерзнут? Только я же топлю печку!

Женщина боится зимовать в аварийном доме

Женщина боится зимовать в аварийном доме

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Светлана, родная дочь Людмилы Винниковой, часто навещает мать. Пенсионерке уже сложно выполнять некоторые дела по дому

Светлана, родная дочь Людмилы Винниковой, часто навещает мать. Пенсионерке уже сложно выполнять некоторые дела по дому

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Опасения женщины подтвердились. Жалоба на решение суда была подана. По доверенности гендиректора «Квартсервиса» Александра Дребушевского, продавшего мэрии квартиру, это сделала его представитель Ксения Казанцева. В апелляции сообщается, что предприниматель считает решение суда незаконным, просит его отменить и удовлетворить иск, который ранее подавала администрация города. Корреспонденту NGS55.RU удалось поговорить с Александром Дребушевским.

— Когда мы приобретали этот объект, с домом никаких проблем не было. Нормальная квартира, как и многие другие в нашем городе. Мы ее отремонтировали. Этот объект администрация приняла у нас официально. Соответственно, когда мы завершили закупку, то забыли о ней. Вопросов больше не было к этим сделкам. Полтора месяца назад возникла история о том, что администрация не может переселить [Винникову] в квартиру. Скорее всего, дальше будет какое-то развитие событий. <...> Сейчас мы посмотрим, что будет делать администрация, и будем разбираться, как дальше решать ситуацию, — сказал бизнесмен.

Также корреспондент NGS55.RU обратился в пресс-службу городской администрации с вопросом, почему Людмиле Винниковой предложили переехать в старое жилье, а ее соседям выдали ключи от квартир в новостройках. Ответа на него не последовало. Нам лишь сообщили о том, что было известно ранее: об аварийности дома на Арсеньева, о покупке жилья, о судах, которые тянутся с весны. При этом в ответе заключили: «Таким образом, обеспечение жилищных прав Винниковой Л. А. будет осуществляться в соответствии с решением суда после вступления его в законную силу».

Адвокат Омской областной независимой коллегии адвокатов Жанна Дубровская, представляющая интересы Людмилы Винниковой в суде, объяснила, что по закону власти могут переселять людей из аварийного жилья во вторичку. Однако в таких случаях квартиры должны соответствовать необходимым нормам и правилам. Специалист также рассказала, почему Винниковой дали жилье в доме на 2-й Автомобильной, а ее соседям выдали ключи от квартир в новостройках.

— Людмила Винникова была первой, кому купили квартиру во вторичке. Она, конечно, от нее отказалась. Администрация пошла в суд, чтобы ее выселить. Мы судились, грубо говоря, полгода. Дело в суде завязло. Сотрудники администрации понимали, что дело «принимает социальный оборот» и разворачивается не в их сторону. Мы назначали судебную экспертизу. Согласно заключению, квартира не соответствовала нормам и правилам. И когда [результаты] первой экспертизы пришли, администрация купила остальным квартиры в новостройках. Они просто хотели избежать конфликтов с иными гражданами, — заключила Жанна Дубровская.

Председатель исполнительного комитета Омского регионального отделения Ассоциации юристов России, генеральный директор юридической компании «Ф-Групп» Елена Богданова напомнила о требованиях к предоставляемым в таком случае жилым помещениям, они регламентированы статьями 86–89 Жилищного кодекса.

— Предоставляемое собственнику по договору социального найма благоустроенное жилое помещение должно иметь не меньшие количество комнат, жилую и общую площади. Такая квартира не обязательно должна быть в новостройке, а вот располагаться должна в том же населенном пункте, что и расселяемое жилье, при этом не обязательно в том же микрорайоне. Уровень благоустройства должен отвечать среднему по населенному пункту на текущий момент — неблагоустроенность жилого помещения, из которого выселяется гражданин, и (или) отсутствие в нём коммунальных удобств не являются основанием для предоставления ему жилого помещения, не отвечающего требованиям статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом законодатель не ограничивает возможность расселения жильцов одного дома в жилые помещения в разных домах при соблюдении требований закона, — подчеркивает Елена Богданова.

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