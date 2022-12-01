«Чем я хуже?»: онкобольную пенсионерку переселяют из аварийного дома в проблемный, а ее соседей — в новостройки

— Какой-то аукцион прошел, и я попала туда, — говорит сквозь слезы Людмила. — Так мне объяснили: «Винникова будет там жить». Я говорю, что не пойду туда. Почему у меня так? Очень обидно. Я тоже всю жизнь работала, имею две правительственные награды. За что? В этом доме даже нет техпаспорта. Жильцы не платят и копейки за капремонт. Вышла бабушка, говорила: «Вы поднимитесь ко мне, посмотрите, что происходит после дождя». Никто из администрации туда не пошел. Дом не признан аварийным, у него даже нет документов. Всем дали [хорошее жилье], чем я хуже всех оказалась? Почему им — одно, а мне — другое? Где же наша справедливость? Из аварийного дома опять в старье?

Что это за дом