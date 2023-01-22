Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения к нему пенсионерки из НСО, оставшейся без жилья

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как к нему попало видеообращение пенсионерки из Новосибирской области, которая осталась без жилья. 91-летнюю женщину незаконно выселили родственники.
— В 2020 году женщина лишилась единственного жилья. Родственники бывшего мужа обманным путем завладели ее домом и имуществом, похитили документы. Пожилая женщина является инвалидом, ее левая рука не двигается после нападения собаки крупной породы, принадлежащей указанным гражданам, — сообщили в пресс-службе СК РФ.
По данным следователей, женщина неоднократно обращалась в полицию, но безрезультатно. Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки, а также принять меры по восстановлению прав пенсионерки.
Ранее Бастрыкин заинтересовался отказом выдачи бесплатной квартиры новосибирской сироте. Обстоятельства ситуации сейчас изучают новосибирские следователи.