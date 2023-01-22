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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения к нему пенсионерки из НСО, оставшейся без жилья

91-летнюю женщину незаконно выселили родственники

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Женщина неоднократно обращалась в полицию, но безрезультатно

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как к нему попало видеообращение пенсионерки из Новосибирской области, которая осталась без жилья. 91-летнюю женщину незаконно выселили родственники.

— В 2020 году женщина лишилась единственного жилья. Родственники бывшего мужа обманным путем завладели ее домом и имуществом, похитили документы. Пожилая женщина является инвалидом, ее левая рука не двигается после нападения собаки крупной породы, принадлежащей указанным гражданам, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следователей, женщина неоднократно обращалась в полицию, но безрезультатно. Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки, а также принять меры по восстановлению прав пенсионерки.

Ранее Бастрыкин заинтересовался отказом выдачи бесплатной квартиры новосибирской сироте. Обстоятельства ситуации сейчас изучают новосибирские следователи.

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Александр БастрыкинНовосибирскСК РФ
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